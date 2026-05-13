Kevätsiivouksessa sivuutetaan usein elektroniikka – vanhoja laitteita ei kannata jättää kaapin pohjalle

Keväinen kaappien ja varastojen siivous paljastaa vuodesta toiseen saman ilmiön. Koteihin on kertynyt käytöstä poistunutta elektroniikkaa, jota ei ole tyhjennetty tai kierrätetty. Asiantuntijan mukaan huonoin ratkaisu on jättää laitteet edelleen kaappiin lojumaan.

”Vanhat mobiililaitteet mielletään helposti harmittomiksi, mutta todellisuudessa ne voivat aiheuttaa ongelmia, jos laitteissa olevia tietoja ei ole poistettu eikä niitä ole kierrätetty oikein. Laitteiden kohtalon päättäminen vie hetken, mutta sillä voi olla turvallisuuden varmistamisen lisäksi myös rahallista arvoa omistajalleen”, Kieksi sanoo.

Erityisesti älypuhelimiin ja tabletteihin voi jäädä arkaluonteisia tietoja, kuten valokuvia, viestejä, sähköposteja ja kirjautumistietoja, vaikka laite olisi ollut pitkään pois käytöstä.

”Puhelimeen voi jäädä sisältöä ja sovelluksia, jotka avautuvat suoraan ilman erillistä kirjautumista. Siksi laitteiden säilyttäminen kaapissa on jo pelkästään oman tietoturvan kannalta kaikista huonoin vaihtoehto”, Kieksi korostaa.

Pitkään käyttämättöminä olleiden laitteiden akut voivat myös heikentyä tai rikkoutua, jolloin laitteita ei enää saa käynnistettyä ja tiedot voivat kadota pysyvästi. Lisäksi vanhentuneet akut voivat pahimmillaan aiheuttaa paloturvallisuusriskin.

”Laitteiden säilyttäminen pelkästään tietojen takia ei ole koskaan järkevää. Vanhat akut eivät kestä käyttämättöminäkään ikuisesti, ja sen seurauksena esimerkiksi kaikki tärkeät kuvat voivat kadota pysyvästi. Tämä voi olla lopulta monelle jopa suurempi menetys kuin itse laitteen rikkoutuminen”, Kieksi muistuttaa.

Oikea paikka käytöstä poistetulle elektroniikalle on sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspiste, joita järjestävät muun muassa kuntien jäteasemat, elektroniikkaliikkeet ja operaattorit.

”Tietoa sisältävät mobiililaitteet tulee toimittaa nimenomaan SER- tai tietoturvakierrätykseen, jotta ne käsitellään varmasti oikeaoppisesti”, Kieksi ohjeistaa.

Kaikki kaappeihin kertynyt elektroniikka ei myöskään ole täysin arvotonta. Osa vanhoista laitteista on edelleen käyttökelpoisia ja niistä voi saada hyvitystä.

”Moni yllättyy siitä, että useamman vuoden ikäisestä puhelimesta tai tabletista voi yhä saada rahaa. Esimerkiksi operaattorin myymälöihin voi tuoda käytöstä poistetun laitteen ja saada laitehyvitystä. Tarkistuksen jälkeen käyttökelpoiset laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön ja rikkinäiset asianmukaiseen kierrätykseen”, Kieksi kertoo.

Siivouksen lomassa esiin nousee usein myös laitteiden oheistarvikkeita, kuten sotkussa olevia johtoja, latureita, myyntipakkauksia sekä ohjekirjoja. Myös ne kannattaa luovuttaa eteenpäin samalla kertaa.

”Jos et tiedä, mihin laitteeseen johto tai laturi kuuluu etkä ole käyttänyt sitä aikoihin, on epätodennäköistä, että tulet sitä tarvitsemaan. Silloin kierrätys on järkevin ja vastuullisin ratkaisu myös kaikille oheistarvikkeille. Jokainen kierrätetty elektroniikkatuote vähentää raaka-aineiden tarvetta ja pienentää ympäristöjalanjälkeä”, Kieksi summaa.

Näin valmistelet laitteen kierrätykseen

Varmuuskopioi tärkeät tiedot

Tallenna kuvat, asiakirjat ja muut tärkeät tiedot pilvipalveluun tai erilliselle muistivälineelle ennen laitteen tyhjentämistä.

Kirjaudu ulos kaikista tileistä

Poistu sähköposti-, pilvi‑ ja sovellustileiltä (esimerkiksi Google-, Apple‑ ja Microsoft-tilit) ja varmista, ettei laite ole enää yhdistetty käyttäjätiliisi.

Palauta laite tehdasasetuksiin

Tehdasasetusten palautus poistaa tiedot ja palauttaa laitteen alkuperäiseen tilaan. Toiminto löytyy yleensä laitteen asetuksista kohdasta Palauta tai Nollaa. Mikäli laitteella on käsitelty esimerkiksi työnantajan luottamuksellista tietoa, kannattaa muisti palautuksen lisäksi myös ylikirjoittaa.

Poista SIM- ja muistikortit

Irrota SIM-kortti, muistikortti ja mahdolliset muut tallennusvälineet.

Tarkista laitelistaukset ja lukitukset

Varmista, ettei laite näy enää käyttämissäsi pilvipalveluissa ja että mahdolliset lukitukset on poistettu.

Sammuta laite ennen luovutusta

Kun laite on tyhjennetty, sammuta se ja luovuta se kierrätykseen mahdollisten oheistarvikkeiden, kuten johtojen, latureiden, myyntipakkauksen ja käyttöohjeiden kanssa.

