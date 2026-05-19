Voiko vyöruusurokotteella ehkäistä myös muistisairautta? 76 vuotta täyttäneet kymenlaaksolaiset voivat nyt osallistua tutkimukseen
20.5.2026 06:30:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue osallistuu valtakunnalliseen rokotetutkimukseen, jossa selvitetään, voiko vyöruusurokote vähentää muistisairauteen sairastumista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Findementia-nimiseen rokotetutkimukseen voivat osallistua 76 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat kymenlaaksolaiset, jotka eivät ole aiemmin saaneet vyöruusurokotetta. Vyöruusu on kivulias ihosairaus, jonka aiheuttaa vesirokkoviruksen uudelleen aktivoituminen elimistössä. Tautia voidaan ehkäistä rokotuksella.
Tutkimuksessa annettava vyöruusurokote on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2018, ja sen on todettu antavan hyvän ja pitkäkestoisen suojan vyöruusua vastaan. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että rokotuksella saattaisi olla vaikutusta myös muistisairauksien ilmaantumiseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään juuri tätä yhteyttä tarkemmin.
Valtakunnallisen tutkimuksen toteuttaa FVR – Suomen rokotetutkimus yhteistyössä rokotevalmistajan kanssa. Annettavan vyöruusurokotevalmisteen nimi on Shingrix.
Miten tutkimus etenee ja miten siihen osallistutaan?
Tutkimukseen kuuluu kaksi vastaanottokäyntiä, joissa annetaan kaksi annosta vyöruusurokotetta tai kaksi annosta lumerokotetta. Lumerokote muistuttaa rokotetta, mutta ei sisällä vaikuttavia aineita. Osallistujille tehdään myös muistiseulonta sekä elämälaatuun, mielialaan ja toimintakykyyn liittyviä kyselyitä.
Tutkimus on vapaaehtoinen ja siihen voivat osallistua kaikki 76 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla ei ole diagnosoitua muistisairautta tai muistitutkimuksia meneillään. Osallistuminen sekä tutkimuksessa annettavat rokotteet ovat maksuttomia.
Kymenlaaksossa tutkimukseen voi osallistua useilla hyvinvointialueen terveysasemilla. Ajan tutkimukseen voi varata heti terveysasemien asiointi- ja ajanvarausnumerosta tai Oma Kymenlaaksossa. Lisäksi FVR – Suomen rokotetutkimus lähettää tutkimuksen kohderyhmiin kuuluville kymenlaaksolaisille kutsukirjeen postissa. Tutkimukseen voi osallistua ja ajan rokotukseen varata, vaikkei olisi saanut kutsukirjettä. Osallistumisen kriteerit tarkastetaan ajanvarauksen yhteydessä tai ensimmäisellä vastaanottokäynnillä.
Asukkaat voivat varata ajan rokotukseen Oma Kymenlaaksossa tai soittamalla terveysasemien puhelinpalveluun p. 05 220 2000 (arkisin kello 7–20).
Lisätietoa tutkimuksesta on saatavilla osoitteessa www.findementia.fi.
Yhteyshenkilöt
Tanja Metsolaylihoitaja, vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 6491 005tanja.metsola@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
