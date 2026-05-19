Duell jatkaa motocrossin SM-sarja 2026 pääyhteistyökumppanina AMOQ tuotemerkillä
19.5.2026 12:00:00 EEST | Duell Oyj | Tiedote
Duell jatkaa Suomen motocrossin mestaruussarjan pääyhteistyökumppanina myös tulevalla kaudella omalla AMOQ tuotemerkillä. Sarja järjestetään nimellä SML AMOQ SM-Motocross 2026, ja se koostuu kuudesta eri puolilla Suomea järjestettävästä mestaruusosakilpailusta.
Yhteistyösopimus on jatkoa useita vuosia kestäneelle menestyksekkäälle yhteistyölle Duellin ja Suomen Moottoriliiton kanssa. Duellin AMOQ motocrossmallisto edustaa modernia ajattelua, jossa yhdistyvät suorituskyky, turvallisuus ja näyttävä design. Mallisto tarjoaa varusteita niin kilpailijoille kuin harrastajille, ja sen kehityksessä korostuvat kestävyys, käyttömukavuus sekä viimeistelty tyylikkyys.
"Motocross on meille sydämen asia, ja yhteistyön jatkuminen SM-sarjan kanssa on erittäin merkityksellistä. Haluamme olla mukana kehittämässä lajia, tukemassa kuljettajia ja rakentamassa positiivista kilpailukulttuuria, samalla tuoden markkinoille laadukkaita ja tyylikkäitä varusteita. Olemme ylpeitä siitä, että voimme edelleen olla tiiviisti mukana tukemassa suomalaista motocrossia ja sen kehitystä”, sanoo Duellin toimitusjohtaja Tomi Virtanen.
Lisätietoa
Marianna Kiviranta, asiakaspalvelupäällikkö, Duell
020 118 000
marianna.kiviranta@duell.eu
Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Duell Oyj
Duell continue as main sponsor of 2026 Finnish Motocross Championship under AMOQ brand19.5.2026 12:00:00 EEST | Press release
Duell continues as the main sponsor of the Finnish Motocross Championship also for the upcoming season with its own brand AMOQ. The series will be run under the name SML AMOQ SM‑Motocross 2026 and will consist of six championship rounds held across Finland. The sponsorship agreement builds on several years of successful collaboration between Duell and the Finnish Motor Association Duell's AMOQ motocross collection embodies a modern approach that combines performance, safety, and striking design. The collection offers gear for both competitors and enthusiasts, and its development emphasises durability, comfort, and refined style. "Motocross is close to our hearts, and continuing our partnership with the Finnish Motocross Championship is extremely important to us. We want to be involved in developing the sport, supporting riders, and building a positive competitive culture, while also bringing high-quality and stylish gear to the market. We are proud to continue having an active role in
Duell’s warehouse in Mustasaari, Finland, receives Warehouse Excellence Award 2026 recognition13.5.2026 11:00:00 EEST | Press release
Duell’s warehouse in Mustasaari, Finland, has received the Warehouse Excellence Award 2026 recognition from our warehouse system supplier Elisa Industriq Finland during the Supply Chain Competitiveness 2026 event in Tampere, Finland. The award is given annually to companies leading the development of modern warehouse and internal logistics operations. The recognition highlights the systematic development of Mustasaari warehouse operations and the smart use of the WMS (Warehouse Management System) to improve efficiency and scalability. Over the past years, the warehouse has transitioned from fixed storage locations to dynamic warehouse storage, while product placement, picking processes, workload balancing, and dedicated picking zones have been continuously optimised to improve operational flow and resource utilisation. “These developments have delivered significant results. Warehouse efficiency has improved by nearly 40%, while daily handled order lines during peak season have increase
Duellin Mustasaaren varastolle Huippuvarasto® 2026 -tunnustus13.5.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Duellin varasto Mustasaaressa on saanut varastojärjestelmän toimittajalta Elisa Industriq Finlandilta vuoden 2026 Huippuvarasto® -tunnustuksen Toimitusketjun kilpailukyky -tapahtumassa Tampereella. Palkinto jaetaan vuosittain yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä nykyaikaisten varasto- ja sisälogistiikkatoimintojen kehittämisessä. Tunnustus korostaa Mustasaaren varastotoimintojen järjestelmällistä kehittämistä ja WMS-järjestelmän (Warehouse Management System) älykästä käyttöä tehokkuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi. Viime vuosina varasto on siirtynyt kiinteistä varastointipaikoista dynaamiseen varastointiin, ja samalla tuotteiden sijoittelua, keräilyprosesseja, työmäärän tasapainottamista ja erillisiä keräilyalueita on jatkuvasti optimoitu toimintavirran ja resurssien käytön parantamiseksi. “Nämä kehitystoimet ovat tuottaneet merkittäviä tuloksia. Varaston tehokkuus on parantunut lähes 40 prosenttia, kun taas sesonkiaikana päivittäin käsiteltävien tilausrivien määrä on kasvanut
Duell has agreed on distribution of Quad Lock’s products in Finland, Sweden and Norway22.4.2026 13:45:00 EEST | Press release
Duell has agreed to start the sales and distribution of Quad Lock’s motorcycle assortment in Finland, Sweden and Norway. Quad Lock specialises in patented smartphone mounting solutions for various vehicles and active lifestyles. Quad Lock’s products are built around its patented two-stage locking system, which allows users to attach their phone securely and remove it quickly with one hand. Originally developed for cycling, the product range has since expanded to support a wide variety of vehicles and everyday use. Quad Lock has built its reputation on a simple promise: products that perform as promised, even in demanding conditions. “We are excited to add this new quality brand and its products to our range, strengthening Duell’s assortment in the Nordic countries,” said Jyri Vilponen, Product Manager for Motorcycle Tech and Accessories. Further information Jyri Vilponen, Product Manager jyri.vilponen@duell.eu +358 20 11 80 030 Quad Lock is an Australia-based company founded in 2011, w
Duell on sopinut Quad Lock -tuotteiden jakelusta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa22.4.2026 13:45:00 EEST | Tiedote
Duell on sopinut aloittavansa Quad Lock -moottoripyörätuotteiden myynnin ja jakelun Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Quad Lock on erikoistunut patentoituihin älypuhelinten kiinnitysratkaisuihin eri ajoneuvoihin ja aktiiviseen elämäntapaan. Quad Lockin tuotteet perustuvat patentoituun kaksivaiheiseen lukitusjärjestelmään, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää puhelimensa turvallisesti ja irrottaa sen nopeasti yhdellä kädellä. Alun perin pyöräilyyn kehitetty tuotevalikoima on laajentunut kattamaan monenlaisia ajoneuvoja ja jokapäiväistä käyttöä. Quad Lock on rakentanut maineensa yksinkertaisen lupauksen varaan: tuotteet toimivat lupausten mukaisesti, jopa vaativissakin olosuhteissa. ”Olemme innoissamme voidessamme lisätä tämän uuden laatumerkin ja sen tuotteet valikoimaamme, mikä vahvistaa Duellin tarjontaa Pohjoismaissa”, sanoo Jyri Vilponen, moottoripyörätekniikan ja -tarvikkeiden tuotepäällikkö. Lisätietoja Jyri Vilponen, tuotepäällikkö jyri.vilponen@duell.eu +358 20 11 80 030 Quad
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme