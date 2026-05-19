Duell jatkaa motocrossin SM-sarja 2026 pääyhteistyökumppanina AMOQ tuotemerkillä

Duell jatkaa Suomen motocrossin mestaruussarjan pääyhteistyökumppanina myös tulevalla kaudella omalla AMOQ tuotemerkillä. Sarja järjestetään nimellä SML AMOQ SM-Motocross 2026, ja se koostuu kuudesta eri puolilla Suomea järjestettävästä mestaruusosakilpailusta.

Yhteistyösopimus on jatkoa useita vuosia kestäneelle menestyksekkäälle yhteistyölle Duellin ja Suomen Moottoriliiton kanssa. Duellin AMOQ motocrossmallisto edustaa modernia ajattelua, jossa yhdistyvät suorituskyky, turvallisuus ja näyttävä design. Mallisto tarjoaa varusteita niin kilpailijoille kuin harrastajille, ja sen kehityksessä korostuvat kestävyys, käyttömukavuus sekä viimeistelty tyylikkyys.

"Motocross on meille sydämen asia, ja yhteistyön jatkuminen SM-sarjan kanssa on erittäin merkityksellistä. Haluamme olla mukana kehittämässä lajia, tukemassa kuljettajia ja rakentamassa positiivista kilpailukulttuuria, samalla tuoden markkinoille laadukkaita ja tyylikkäitä varusteita. Olemme ylpeitä siitä, että voimme edelleen olla tiiviisti mukana tukemassa suomalaista motocrossia ja sen kehitystä”, sanoo Duellin toimitusjohtaja Tomi Virtanen.

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.