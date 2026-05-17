Kokoomuksen Partanen: Neuvoloita ei lakkauteta – perheet saavat jatkossa apua yhdestä paikasta ilman pompottelua
19.5.2026 11:51:52 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen oikoo julkisuudessa syntyneen väärän käsityksen siitä, että hallitus olisi lakkauttamassa neuvolat tai perheneuvolat. Näin ei ole. Neuvolat säilyvät ennallaan, ja perheneuvoloiden osaaminen on tarkoitus koota osaksi uutta lapsiperhepalvelua, jotta perheet saisivat apua nopeammin ja sujuvammin yhdestä paikasta.
”Neuvolat eivät ole katoamassa mihinkään. Eikä tarkoitus ole myöskään lopettaa perheneuvoloiden arvokasta työtä. Päinvastoin: tavoitteena on, että perheet saavat tarvitsemansa tuen aiempaa helpommin ja ilman pompottelua. Kun huoli omasta lapsesta on suuri, viimeinen asia, jota vanhemmat tarvitsevat, on pompottelu palvelusta toiseen”, Partanen sanoo.
Neuvola ja perheneuvola ovat kaksi eri palvelua, joiden eroa ei ole Partasen mukaan riittävästi selvennetty mediassa.
Neuvola seuraa lapsen kasvua ja kehitystä raskausajasta kouluikään. Perheneuvola taas auttaa silloin, kun perhe kohtaa vaikeita tilanteita, kuten lapsen ahdistusta, käytöshaasteita, neurokirjon kysymyksiä tai vanhempien eroon liittyviä ristiriitoja.
”Olen nähnyt asianajajana työskennellessäni, miten korvaamatonta työtä perheneuvolat tekevät erityisesti vaikeissa eroriidoissa. Kun perhe saa apua ajoissa, voidaan estää se, että lapset joutuvat kärsimään aikuisten ristiriidoista ja kantamaan niiden seurauksia mukanaan vuosien ajan. Tämä on äärimmäisen tärkeää työtä lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi”, Partanen sanoo.
Uudistuksen tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa tuen yhdestä paikasta nopeasti ja ilman turhaa pompottelua
Hallituksen esityksessä perheneuvoloita ei lakkauteta. Sen sijaan kasvatus- ja perheneuvonta, perhetyö, tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä perhekuntoutus kootaan yhdeksi lapsiperhepalveluksi.
Esityksen tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa avun yhdestä paikasta, eikä joudu etsimään oikeaa palvelua monen eri luukun kautta.
”Tänään lapsiperhe voi joutua hakemaan apua useasta eri palvelusta ja kertomaan saman huolen yhä uudelleen eri ammattilaisille. Uudistuksen tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa tuen yhdestä paikasta nopeasti ja ilman turhaa pompottelua. Perheelle tärkeintä ei ole palvelun nimi, vaan se, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee”, Partanen sanoo.
Esitys on lausuntokierroksella. Hyvinvointialueilta tulleiden palautteiden mukaan esitetyt uudistukset antavat niille mahdollisuuden järjestää palvelut paikallisten tarpeiden mukaan, lähellä perheitä ja heidän arkeaan. Uudistuksen tavoite palauttaa sosiaalityötä ja -ohjausta sosiaalityön ydintehtävän äärelle on myös saanut kannatusta.
Lausuntokierroksella esiin nousseet huolet otetaan Partasen mukaan vakavasti, ja lakiesitystä voidaan vielä tarkentaa palautteen perusteella.
”Perheneuvoloiden työ on liian tärkeää heikennettäväksi. Siksi pidän välttämättömänä, että uudistuksessa turvataan tämä osaaminen ja varmistetaan, että lapset ja perheet saavat tarvitsemansa tuen myös tulevaisuudessa”, Partanen sanoo.
Karoliina Partanen
