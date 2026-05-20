OAJ: Määräaikaisuuksiin palautettava perusteltu syy
20.5.2026 14:14:39 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Eduskunta on juuri hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka sallivat määräaikaisen työsuhteen ilman perustetta enintään vuodeksi. OAJ pitää uudistusta vahingollisena ja vaatii perustellun syyn palauttamista määräaikaisuuksiin.
Eduskunta hyväksyi tänään työsopimuslain muutokset, jotka mahdollistavat määräaikaiseen työsuhteeseen palkkaamisen perusteetta enintään vuodeksi. Vaikka valiokuntakäsittelyssä lakiesitykseen tehtiin joitain tiukennuksia, OAJ pitää edelleen muutosta perusteettomana ja vahingollisena työelämän ennakoitavuuden ja tasa-arvon kannalta.
– Määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen on vakava virhe, joka lisää epävarmuutta työmarkkinoilla, muistuttaa OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli.
Hyväksytty lakipaketti ei vastaa EU:n määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä (1999/70/EY), jonka mukaan toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat lähtökohtainen työsuhdemuoto. Suomi rikkoo nyt tietoisesti yhteisesti sovittuja eurooppalaisia pelisääntöjä helpottamalla määräaikaisten työsuhteiden käyttöä.
Laista kärsivät ensisijaisesti naisvaltaiset alat
Maan hallitus on läpi lakipaketin käsittelyn perustellut sitä ensi sijassa pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisen esteiden purkamisella, mutta nyt laki koskee kaikkia työsopimussuhteisia. Esimerkiksi opetusalalla joka viides työskentelee määräaikaisessa palvelussuhteessa jo nyt, ja laki tulee todennäköisesti entisestään lisäämään määräaikaisuuksia.
– Vähintä mitä eduskuntakäsittelyssä olisi voinut tehdä, olisi ollut esityksen rajaaminen koskemaan vain pieniä, 10–20 henkeä työllistäviä yrityksiä. Nyt laista kärsivät erityisesti julkisella sektorilla työskentelevät naisvaltaiset alat, jatkaa Walli.
Lakipaketti lisää epävarmuutta työmarkkinoilla
Määräaikaisuuksien helpottaminen ei lisää tuottavuutta eikä talouskasvua. Toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa työntekijöillä on muun muassa parempi ostovoima ja vakaammat edellytykset perheen perustamiseen. Sen sijaan lakipaketti vain lisää työnantajien hallinnollista taakkaa selvityksineen. Kokonaisuutta on läpi prosessin moitittu vaikeaselkoiseksi ja sekavaksi.
– Epäselvä lainsäädäntö ei aja kenenkään etua. Näemme, että ensi hallituskaudella määräaikaisuuksiin on palautettava perusteltu syy. Se lisäisi työmarkkinoiden tasapainoa ja työntekijöiden luottamusta tulevaan. Kaikki tämä tukisi myös talouskasvua, Walli muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Ulla WalliLakiasiainjohtajaOAJPuh:+358 20 748 9645ulla.walli@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
