OAJ: Määräaikaisuuksiin palautettava perusteltu syy

Eduskunta hyväksyi tänään työsopimuslain muutokset, jotka mahdollistavat määräaikaiseen työsuhteeseen palkkaamisen perusteetta enintään vuodeksi. Vaikka valiokuntakäsittelyssä lakiesitykseen tehtiin joitain tiukennuksia, OAJ pitää edelleen muutosta perusteettomana ja vahingollisena työelämän ennakoitavuuden ja tasa-arvon kannalta.

– Määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen on vakava virhe, joka lisää epävarmuutta työmarkkinoilla, muistuttaa OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli.

Hyväksytty lakipaketti ei vastaa EU:n määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä (1999/70/EY), jonka mukaan toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat lähtökohtainen työsuhdemuoto. Suomi rikkoo nyt tietoisesti yhteisesti sovittuja eurooppalaisia pelisääntöjä helpottamalla määräaikaisten työsuhteiden käyttöä.

Laista kärsivät ensisijaisesti naisvaltaiset alat

Maan hallitus on läpi lakipaketin käsittelyn perustellut sitä ensi sijassa pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisen esteiden purkamisella, mutta nyt laki koskee kaikkia työsopimussuhteisia. Esimerkiksi opetusalalla joka viides työskentelee määräaikaisessa palvelussuhteessa jo nyt, ja laki tulee todennäköisesti entisestään lisäämään määräaikaisuuksia.

– Vähintä mitä eduskuntakäsittelyssä olisi voinut tehdä, olisi ollut esityksen rajaaminen koskemaan vain pieniä, 10–20 henkeä työllistäviä yrityksiä. Nyt laista kärsivät erityisesti julkisella sektorilla työskentelevät naisvaltaiset alat, jatkaa Walli.

Lakipaketti lisää epävarmuutta työmarkkinoilla

Määräaikaisuuksien helpottaminen ei lisää tuottavuutta eikä talouskasvua. Toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa työntekijöillä on muun muassa parempi ostovoima ja vakaammat edellytykset perheen perustamiseen. Sen sijaan lakipaketti vain lisää työnantajien hallinnollista taakkaa selvityksineen. Kokonaisuutta on läpi prosessin moitittu vaikeaselkoiseksi ja sekavaksi.

– Epäselvä lainsäädäntö ei aja kenenkään etua. Näemme, että ensi hallituskaudella määräaikaisuuksiin on palautettava perusteltu syy. Se lisäisi työmarkkinoiden tasapainoa ja työntekijöiden luottamusta tulevaan. Kaikki tämä tukisi myös talouskasvua, Walli muistuttaa.