Fressi 24h Kokkola avataan Kokkola Areenalle

19.5.2026 12:04:01 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Kokkola Areenalle syyskuussa aukeava Fressi tarjoaa kaiken tarvittavan paitsi laadukkaaseen kuntosaliharjoitteluun myös palautumisen tueksi. Relax by Fressi -alue on kanta-asiakkaiden vapaassa käytössä.

Kokkola Areenalle aukeaa Fressi 24h kuntosali 1.9.2026. Kyseessä on kotimaisen kuntokeskusketju Fressin ensimmäinen toimipiste Keski-Pohjanmaalla.

"Olemme jo pitkään seuranneet mahdollisuutta laajentaa Kokkolan suunnalle ja nyt voimme iloksemme ilmoittaa, että sopiva paikka Keski-Pohjanmaan ensimmäiselle Fressille on löytynyt", Fysioline Fressi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Välikoski sanoo.

Kokkola Areenan toimitusjohtaja Tapani Mustonen iloitsee hankkeesta: "Olemme erittäin tyytyväisiä, että tiloihin löytyi sitoutunut ja kokenut toimija pitkäaikaisella sopimuksella. Fressi täydentää erinomaisesti Kokkola Areenan monipuolista urheilutarjontaa."

Kokkola Areenalle on tulossa noin 700 neliömetrin kokoinen kuntosali, josta tulee löytymään kattava valikoima vapaita painoja, kuntosalilaitteita ja aerobisia laitteita. Lisäksi kuntosalille rakennetaan erillinen alue toiminnalliselle harjoittelulle ja Power Plate -harjoitusalusta.

Fressi haluaa mahdollistaa myös asiakkaidensa laadukkaan palautumisen. Tilaan onkin tulossa asiakkaiden rakastama Relax by Fressi -alue, josta löytyy hierontatuoleja, matalataajuista värähtelyä hyödyntävät Neurosonic-divaanit ja Niqama-selänhoitotuoli. Relax by Fressi -alue on Fressin kanta-asiakkaiden vapaassa käytössä ilman lisämaksua.

Fressi on Suomen suurin kuntokeskusketju

Fressi on kotimainen perheyritys, jolla on pian 90 kuntosalia ja hyvinvointikeskusta ympäri Suomen. Vuonna 1979 perustettu Fressi on osa Fysioline-yritysryhmää. Fressi tunnetaan laadukkaista kuntosaleistaan, ryhmäliikuntatunneistaan ja muista terveyttä ja hyvinvointia tukevista palveluistaan.

Yhteyshenkilöt

Tapani Mustonen
toimitusjohtaja, Kokkolan Urheilupuisto Oy
tapani.mustonen@kokkolaareena.fi
p. 040 676 6289

Hannu Välikoski
toimitusjohtaja, Fysioline Fressi Oy
hannu.valikoski@fysioline.fi
p. 040 041 5831

Tietoja julkaisijasta

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

