Metsästäjäliitto kiirehtii karhun ja ilveksen kannanhoidollista kiintiömetsästystä

– Edellytämme asetusta karhun kiintiömetsästyksestä niin, että karhun kannanhoidollinen metsästys pääsee alkamaan 20. elokuuta. Karhukanta on kasvanut merkittävästi ja karhut hakeutuvat jo laumoina asutusten läheisille nurmipelloille syömään. Turvallisuuden huomioiminen on mahdotonta, koska karhuihin voi törmätä missä ja milloin vain. Eri puolilta maata saadaan jatkuvasti ilmoituksia asutuksen piiriin tulevista karhuista, muistuttaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan karhuja on koko Suomessa nyt 2800. Ilveksiä on koko maassa ennusteen mukaan nyt noin 4000.

Karhujen määrä on kasvanut Luken mukaan vuodesta 2024 vuoteen 2025 16 prosenttia. Ilvesten kanta on kasvanut runsaat 20 prosenttia. Kasvu on jatkunut samanlaisena viimeisten vuosien ajan, koska suurpetojen metsästys on valitusten ja oikeuden päätösten vuoksi estynyt.

Metsästäjäliiton arvion mukaan ilveksiä on enemmän kuin Luken kanta-arvio osoittaa. Ilveskannan tiheys on joillain alueilla saavuttanut jo biologisen kantokyvyn rajan, mitä ilmentää havaitut nälkiintyneet ilvekset. Ilveksen kiintiömetsästys tulee käynnistää ensi talvena kannan kasvun rajoittamiseksi.