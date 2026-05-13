Mediakutsu (muistutus): pohjalaismaakuntien alueellinen maanpuolustuskurssi 21.5.
19.5.2026 12:19:07 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu
Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen on osa Lupa- ja valvontaviraston lakisääteisiä varautumisen alueellisia yhteistyötehtäviä. Maanpuolustuskursseilla edistetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Kutsumme median edustajia vierailemaan pohjalaismaakuntien alueellisella maanpuolustuskurssilla torstaina 21.5.2026. Kurssi järjestetään Kauhavalla.
Kurssille on valittu paikallisia henkilöitä, jotka ovat johtavassa asemassa tai toimivat varautumisen keskeisissä tehtävissä julkishallinnossa, kunnassa tai sen liikelaitoksissa, yrityksissä tai järjestöissä. Maanpuolustuskursseilla käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisia ja keskeisiä kysymyksiä sekä perehdytään eri alojen järjestelyihin, varautumiseen ja valmiuteen normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Lisätietoa alueellisista maanpuolustuskursseista löydät verkkosivuiltamme: Alueelliset maanpuolustuskurssit - Lupa- ja valvontavirasto
Voisiko tämä olla yleisöänne kiinnostava aihe? Median edustajat ovat tervetulleita haastattelemaan kurssin järjestäjiä paikan päälle. Pyrimme lisäksi järjestämään toiveidenne mukaisia haastatteluja kurssin paikallisten osallistujien kanssa.
Ilmoittautuminen ja aiheeseen liittyvät tiedustelut (lisäaika) keskiviikkoon 20.5. klo 16.00 mennessä os. jenni.westo(at)lvv.fi.. Lisätietoa kurssin käytännön järjestelyistä ja osallistujista saat ilmoittautumisen yhteydessä.
***
Pressinbjudan (påminnelse): de österbottniska landskapens regionala försvarskurs den 21.5.
Att ordna regionala försvarskurser hör till Tillstånds- och tillsynsverkets lagstadgade uppgifter inom samordningen av den regionala beredskapen. Genom regionala försvarskurser främjas samhällets övergripande säkerhet.
Vi bjuder in pressrepresentanter att besöka de österbottniska landskapens regionala försvarskurs torsdagen den 21 maj 2026. Kursen ordnas i Kauhava.
Till kursen har valts lokala personer som innehar ledande befattningar eller utför viktiga beredskapsuppgifter inom offentlig förvaltning, kommuner eller kommunala affärsverk, företag eller organisationer. På försvarskurserna behandlas aktuella och centrala utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och deltagarna sätter sig in i arrangemangen, förberedelserna och beredskapen inom olika sektorer under normala förhållanden, i störningssituationer och under undantagsförhållanden.
Mer information om de regionala försvarskurserna hittar du på vår webbplats: Regionala försvarskurser - Tillstånds- och tillsynsverket
Skulle detta kunna vara ett ämne som intresserar er publik? Pressrepresentanter är välkomna att intervjua kursens arrangörer på plats. Vi sträver dessutom efter att ordna intervjuer med lokala deltagare i kursen enligt era önskemål.
Anmälan och förfrågningar i anslutning till ämnet (tilläggstid) senast onsdagen den 20 maj kl. 16.00 till adressen jenni.westo(at)lvv.fi. Mer information om kursens praktiska arrangemang och deltagare fås i anslutning till anmälan.
Yhteyshenkilöt
Jenni Westö
Viestintäpäällikkö (kommunikationschef)
Lupa- ja valvontavirasto
Tillstånds- och tillsynsverket
jenni.westo(at)lvv.fi
p./tfn 0295 255 645
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmius vaatii vahvistamista useilla alueilla13.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden valtakunnallisessa valvonnassa havaittiin, että ympäristövahinkojen torjuntavalmius ei kaikilla pelastuslaitosalueilla täytä alueellisten riskien edellyttämää tasoa.
Uusi hakumenettely helpottaa sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista – Suomi eturintamassa EU:ssa13.5.2026 09:10:14 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto ottaa kevään 2026 aikana käyttöön EU:n rajat ylittävää tietojenvaihtoa tukevan järjestelmän, Once Only Technical Systemin (OOTS). Uudistus helpottaa EU- tai ETA-valtiossa koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista Suomessa. Jatkossa Lupa- ja valvontavirasto voi hakea hakemuksiin liittyvät todistukset suoraan toisesta jäsenmaasta, jos hakija on valinnut niiden toimittamisen tätä kautta, eikä hakijan tarvitse toimittaa niitä itse. Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia koskeva askel kohti sujuvampaa EU-asiointia.
Number of workers posted to Finland from abroad decreased in 202511.5.2026 09:28:52 EEST | Tiedote
The number of workers posted to Finland decreased significantly in 2025. The number of posted workers decreased especially in Southwestern Finland and Northern Finland. However, the number increased in Southern, Western and Inland Finland, and Eastern Finland.
Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski vuonna 202511.5.2026 09:23:00 EEST | Tiedote
Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski merkittävästi vuonna 2025. Lähetettyjen työntekijöiden määrä laski erityisesti Lounais-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Itä-Suomessa määrä kasvoi.
Syytteet nurin Turun Telakkarannan räjäytystyömaan työturvallisuusasiassa8.5.2026 14:47:36 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet Turun Telakkarannan louhintatyömaalla vuonna 2021 sattunutta räjähdystä koskeneessa asiassa. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 8.5.2026. Kyse oli tilanteesta, jossa kaivinkoneen läheisyydessä tapahtui räjähdys louhintatyömaalla Turun Aurajokirannassa toukokuussa 2021. Räjähdyksessä kaivinkoneen kuljettaja sai lieviä kuulo-oireita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme