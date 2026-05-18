Laukaan Lidlissä entistä helpompaa asiointia – uusi pulloautomaatti ahmii kassillisen pulloja hetkessä

Automaatti on ollut käytössä Laukaan myymälässä muutaman viikon ajan ja rohkeimmat ovat sitä jo ehtineet kokeilemaan.

– Uusi pullokone on otettu vastaan innolla, ja helppous on yllättänyt monet. Asiakkaat ovat kertoneet valitsevansa meidät ostospaikaksi juuri tämän koneen takia – onhan se kätevää, kun lasipullot, muovipullot ja tölkit voi kipata kyytiin samalla kertaa ilman käsin syöttämistä, Lidlin myyntipäällikkö Toni Tanninen iloitsee.

Mitään varsinaista käyttöohjetta ei tarvita, vaan juomapakkaukset voi yksinkertaisesti vain kipata koneen kitaan. Laite laskee pakkaukset ja antaa kuitin. Laukaan Lidlissä on uuden koneen rinnalla edelleen myös perinteinen palautusautomaatti, johon pakkaukset syötetään yksitellen.

Lidlissä on myös hiljattain otettu käyttöön digitaalinen pullokuitti. Paperittoman kuittivaihtoehdon saa skannaamalla automaatin näytöltä QR-koodin Lidl Plus -sovelluksella ennen palautusta ja valitsemalla näytöltä digitaalisen kuitin, jolloin panttihyvitys siirtyy suoraan sovellukseen. Digikuitti toimii kassalla maksuvälineenä samaan tapaan kuin paperinen kuitti. Digitaalisen pullokuitin käyttö on asiakkaalle täysin vapaaehtoista, ja perinteinen paperikuitti on edelleen valittavissa uuden ominaisuuden rinnalla.