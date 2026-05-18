Laukaan Lidlissä entistä helpompaa asiointia – uusi pulloautomaatti ahmii kassillisen pulloja hetkessä

19.5.2026 12:24:19 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Laukaan Lidlissä on otettu käyttöön uusi pullonpalautusautomaatti, johon pullot ja tölkit voi kaataa suoraan kassista käsiä likaamatta. Uusi automaatti tekee pullonpalautuksesta moninkerroin nopeampaa, siistimpää ja helpompaa. Automaattiin voi kaataa kaikki palautusautomaattiin kelpaavat pakkaukset eli tölkit, kierrätysmuovipullot ja lasipullot.

Eveliina Väätäinen testaa uutta pullonpalautusautomaattia

Automaatti on ollut käytössä Laukaan myymälässä muutaman viikon ajan ja rohkeimmat ovat sitä jo ehtineet kokeilemaan. 

– Uusi pullokone on otettu vastaan innolla, ja helppous on yllättänyt monet. Asiakkaat ovat kertoneet valitsevansa meidät ostospaikaksi juuri tämän koneen takia – onhan se kätevää, kun lasipullot, muovipullot ja tölkit voi kipata kyytiin samalla kertaa ilman käsin syöttämistä, Lidlin myyntipäällikkö Toni Tanninen iloitsee. 

Mitään varsinaista käyttöohjetta ei tarvita, vaan juomapakkaukset voi yksinkertaisesti vain kipata koneen kitaan. Laite laskee pakkaukset ja antaa kuitin. Laukaan Lidlissä on uuden koneen rinnalla edelleen myös perinteinen palautusautomaatti, johon pakkaukset syötetään yksitellen. 

Lidlissä on myös hiljattain otettu käyttöön digitaalinen pullokuitti. Paperittoman kuittivaihtoehdon saa skannaamalla automaatin näytöltä QR-koodin Lidl Plus -sovelluksella ennen palautusta ja valitsemalla näytöltä digitaalisen kuitin, jolloin panttihyvitys siirtyy suoraan sovellukseen. Digikuitti toimii kassalla maksuvälineenä samaan tapaan kuin paperinen kuitti. Digitaalisen pullokuitin käyttö on asiakkaalle täysin vapaaehtoista, ja perinteinen paperikuitti on edelleen valittavissa uuden ominaisuuden rinnalla.

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

