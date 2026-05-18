Asiakasmaksujen korotus uhkaa raskaana olevien turvallisuutta – “Hinta ei saa olla este lapsitoiveille”
19.5.2026 12:25:27 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Asiakasmaksujen korotukset ovat herättäneet kasvavaa huolta raskaana olevien yhdenvertaisesta pääsystä hoitoon. Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila (sd.) varoittaa, että maksujen nousu voi johtaa vakaviin seurauksiin – jopa siihen, että odottava äiti jättää hakeutumatta tarpeelliseen erikoissairaanhoitoon.
“On täysin kestämätöntä, jos yksikin raskaana oleva jättää menemättä tutkimuksiin tai hoitoon liian korkeiden maksujen vuoksi. Hinta ei saa muodostua esteeksi lapsitoiveille tai turvalliselle raskaudelle ja synnytykselle”, Marttila painottaa.
Erityistä huolta herättää erikoissairaanhoidon käyntimaksu, joka nousee jatkossa 80 euroon per käynti. Raskauden aikana käyntejä voi kertyä useita.
“Riskinä on, että raskaana oleva jättää menemättä erikoissairaanhoidon käynnille, vaikka siihen olisi selvä tarve. Tämä vaarantaa sekä äidin että lapsen terveyden”, Marttila sanoo.
Marttila nostaa esiin myös synnytyspelon hoidon:
“Pelkopoliklinikan käynti maksaa jatkossa 80 euroa. On sietämätöntä, jos yksikin odottaja jättää hakematta apua synnytyspelkoon maksujen vuoksi. Turvallisen synnytyksen edellytys on turvallisuudentunne jo raskausaikana.”
Tuoreiden laskelmien mukaan keskimääräinen raskausaika synnytyksineen maksaa tällä hetkellä noin 642 euroa, kun vuonna 2023 vastaava kustannus oli noin 423 euroa. Hintataso on noussut merkittävästi hallituskauden aikana. Kevään kehysriihessä Orpon hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden, 257,20 euron leikkaus- ja toimenpidemaksun. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on kuitenkin todennut, että keisarileikkaukset on tarkoitus jättää tämän maksun ulkopuolelle.
Marttilan mukaan kehityssuunta on huolestuttava ja vie kohti mallia, jossa vastuu terveydenhuollosta siirtyy yksilölle ja hoito riippuu enenevissä määrin maksukykyvystä.
“Oikeistohallitus on tehnyt toistuvasti päätöksiä, jotka vievät kohti sitä, että terveydenhuollon saatavuus ja hoitoon pääsy riippuu yhä enemmän lompakon paksuudesta ja vakuutuksista. Tämä ei saa olla suomalaisen terveydenhuollon suunta.”
Marttila korostaa, että synnytykseen liittyvä hoito ei ole valinnainen palvelu vaan välttämättömyys. Erikoissairaanhoidon käynneille ei hakeuduta itse, vaan aina terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Raskausaikana käyntien toteutumista myös seurataan.
“Raskauden seuranta, erikoissairaanhoidon käynnit ja synnytys ovat keskeisiä terveyspalveluja, joissa on kirjaimellisesti kyse elämästä. Turvallinen raskaus ja synnytys ovat yhteiskunnallinen perusvelvoite – ei maksukysymys.”
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
