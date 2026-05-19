Lidlin kolmas puumyymälä ja 210. myymälä avataan Karistossa 21.5.

Lahden viides Lidl-myymälä sijaitsee Karistossa osoitteessa Siivolankatu 4 – myymälä on hyvien kulkuyhteyksien päässä ja palvelee paikallisten lisäksi myös esimerkiksi mökkiliikennettä. Avarasta ja valoisasta myymälästä löytyy heti sisääntulossa tuore hevi-osasto sekä paistopiste, ja myymälän valikoimassa on tutut Lidl-herkut sekä vaihtuvat erätuotteet.

Myymälässä työskentelee 22 työntekijää. Myymälässä on nyt reipas meininki käynnissä, kun viimeisiä silauksia tehdään avajaisia varten ja tuotteita hyllytetään hyvää tahtia.



– Täällä odotetaan innolla, että pääsemme näyttämään myymälän asiakkaillemme! Avajaispäivälle meillä on tiedossa kaikkea kivaa: kahvitarjoilua, yllätyskasseja, avajaistarjouksia ja DJ nostattamassa tunnelmaa. Lauantaina taas on luvassa karnevaali, jolloin ohjelmassa on makkaranpaistoa ja onnenpyörää. Lämpimästi tervetuloa ostoksille! toivottaa myymäläpäällikkö Henriikka Sulonen.

Perinteisten kassojen rinnalla on neljä pikakassaa, ja ostokset voi myös tehdä kokonaan itse skannaamalla Lidl Plus -sovelluksen scan & go -ominaisuuden avulla. Pihalla on latauspiste sähköautoille ja runsaasti paikkoja pyörille.

Puu pienentää päästöjä – aurinkovoimalasta energiaa kylmälaitteille

Myymälän rakennusmateriaali on pääosin kotimaista PEFC-sertifioitua puuta. Kariston myymälä on Lidlin kolmas ja suurin puurakenteinen myymälä. Kaksi muuta puurakenteista myymälää sijaitsevat Riihimäellä ja Tesomalla.

– Suomessa on pitkät perinteet sekä vahva osaaminen puurakentamisessa. Suomalainen puu on monikäyttöinen ja kestävä rakennusmateriaali. Puun käyttö pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä selvästi ja lisäksi puu toimii hiilivarastona eli se sitoo itseensä hiilidioksidia. Puurakentaminen myös tuo myymälään omanlaisensa, luonnonläheisen tunnelman ja tuoksun, kertoo rakennuttamisen projektipäällikkö Aapo Pietarinen.

Myymälän katolla on suuri aurinkovoimala, joka tuottaa myymälään energiaa ympäri vuoden. Erityinen hyöty saadaan kesäisin, jolloin aurinkovoimalasta saadaan käytännössä kaikki tarvittava energia kylmäkalusteille, pakaste- ja tuoreliha-altaille, kylmä- ja pakkashuoneille.

