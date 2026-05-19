Vaasan yliopistolle Suomen ensimmäinen transatlanttinen kaksoistutkinto
19.5.2026 14:22:46 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto on solminut uuden kaksoistutkintosopimuksen Pontificia Universidad Católica del Perún (PUCP) kanssa kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmassa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen transatlanttinen kaksoistutkinto ja Vaasan yliopistolle jo 18. kaksoistutkinto.
– Tämä on merkittävä avaus: kyseessä on ensimmäinen kaksoistutkintomme latinalaisamerikkalaisen kumppanin kanssa. Olemme nyt saavuttaneet tärkeän merkkipaalun tässä menestyksekkäässä yhteistyöprojektissa. Kaksoistutkinnon myötä yhteistyö siirtyy uudelle tasolle, sanoo Vaasan yliopiston kansainvälisistä asioista vastaava vararehtori Martin Meyer.
Kaksoistutkinto yhdistää kaksi korkeakoulua, jotka molemmat ovat sitoutuneita kestävään liiketoimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä kansainväliseen vastuulliseen liiketoimintaan kahdessa erilaisessa, mutta toisiaan täydentävässä koulutusympäristössä Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Opiskelijat voivat suorittaa opintoja molemmissa yliopistoissa ja valmistua kahdesta tutkinnosta – toinen Vaasan yliopistosta ja toinen PUCP:stä – ilman, että kandidaattiopintojen kesto pitenee. Vaasan yliopiston opiskelijat viettävät noin vuoden Perussa, mikä tarjoaa arvokasta kansainvälistä kokemusta ja laajentaa akateemista näkökulmaa. Lisälukukausimaksuja ei peritä.
– Tavoitteena oli yhdistää kaksi erilaista akateemista järjestelmää ja hyödyntää kummankin vahvuuksia. Perussa opiskelevat Vaasan yliopiston opiskelijat perehtyvät kestävyyteen ja Latinalaisen Amerikan liiketoimintaympäristöön käytännönläheisesti, kun taas PUCP:n opiskelijat syventyvät Vaasassa monikulttuuriseen johtamiseen sekä pohjoismaiden parhaisiin digitalisaatiota ja kiertotaloutta edistäviin käytäntöihin, kertoo hankkeen kehittämisestä vastannut Vaasan yliopiston apulaisprofessori Aušrinė Šilenskytė.
Kaksoistutkinto kehitettiin Opetushallituksen rahoittamassa ESGinMNC (TFK2023)-hankkeessa. Kehityshankkeen aikana yliopistot ovat luoneet muun muassa yhteisen verkkokurssin (COIL) sekä yritysyhteistyötä, jossa opiskelijat ratkaisevat aitoja yrityshaasteita, joita tarjoamassa on ollut vaasalainen kiertotalouden edelläkävijäyritys Mirka.
Yhteisenä tavoitteena vastuullisten kansainvälisen liiketoiminnan osaajien kouluttaminen
Vaasan yliopiston ja PUCPin kumppanuuden tavoitteena on kouluttaa vastuullisia kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoita. Yhteistyö luo myös merkittäviä synergiaetuja.
PUCP tarjoaa korkeatasoisen kandidaattitason liiketalouden koulutuksen EFMD-akkreditoidussa kansainväliset laatustandardit täyttävässä Management-ohjelmassaan. Yliopisto menestyy kansainvälisissä yliopistovertailuissa erityisesti kestävyyden osalta. Liman kampus tunnetaan myös korkeatasoisista ja kestävistä oppimisympäristöistään.
– Transatlanttisena kumppanina PUCP on merkittävä lisä kaksoistutkintojemme joukkoon ja vahvistaa yhteistä sitoutumista akateemiseen huippuosaamiseen, sanoo kansainvälisen koulutuksen asiantuntija Anne Ahlqvist.
Kansainväliset mahdollisuudet laajenevat
– PUCP-yhteistyön lisäksi Vaasan yliopisto on viime aikoina laajentanut kaksoistutkintoverkostoaan useilla arvostetuilla kumppanuuksilla, kuten Pavian yliopistolla Italiasta, Limerickin yliopistolla Irlannista sekä Grenoble Ecole de Managementilla Ranskasta, kertoo kansainvälisten suhteiden päällikkö Susanne Nylund-Torp.
Kumppanuudet vahvistavat Vaasan yliopiston kansainvälisyyttä tarjoten opiskelijoille monipuolisia opintopolkuja Euroopassa ja sen ulkopuolella. Opiskelijat saavat kaksoistutkintojen kautta kokemusta eri koulutusjärjestelmistä, kulttuureista ja liiketoimintaympäristöistä. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu tilaisuus rakentaa kansainvälisiä verkostoja ja he hyötyvät monialaisista näkökulmista.
Löydät lisätietoa kaksoistutkinnoista ja opiskelijavaihdosta Vaasan yliopiston verkkosivuilta.
Vararehtori Martin Meyer, p. 029 449 8629, martin.meyer@uwasa.fi
