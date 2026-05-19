Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset

Valtion henkilöstökertomus 2025: Eläköitymisaalto iskee valtionhallintoon 18.5.2026 10:45:00 EEST | Tiedote

Valtion henkilöstökertomus kokoaa vuosittain yhteen keskeiset tiedot valtion palveluksessa työskentelevästä henkilöstöstä. Nyt julkaistu vuoden 2025 henkilöstökertomus osoittaa muun muassa, että valtion henkilöstömäärä jatkoi laskuaan, samapalkkaisuus miesten ja naisten välillä on jo lähellä toteutua ja että eläköityminen kiihtyy entisestään lähivuosina.