Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
19.5.2026 13:18:17 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 4- ja 15-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 500 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 19. toukokuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.4.2030 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 2,500 %
Huutokaupan määrä: 719 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 324 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 98,440 / 2,928 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,84
15.4.2041 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,550 %
Huutokaupan määrä: 781 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 051 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 97,250 / 3,794 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,35
Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
