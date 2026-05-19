Aluehallitus päätti OYSin moduulitilojen hankinnasta
19.5.2026 15:21:44 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.5.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti edetä vanhoja sairaalatiloja korvaavien moduulitilojen hankinnassa.
OYSin toiminnan turvaamiseksi hankitaan välttämättömät moduulitilat
Pohde etenee Oulun yliopistollisen sairaalan moduulitilojen hankinnassa. Moduulitilojen hankinta käynnistettiin, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat aiheuttavat riskin toiminnan keskeytymisestä. Vanhoissa tiloissa sijaitseville poliklinikoille tarvitaan nopeasti väistötilat.
Hankinnan tavoitteena on varmistaa, että välttämättömät erikoissairaanhoidon palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja turvallisesti myös siirtymävaiheessa ennen C- ja H-talojen valmistumista. Kiireelliseen tarpeeseen pyritään vastaamaan hallitusti siten, että vuokrattavat moduulitilat ovat mahdollisimman tilatehokkaat mutta riittävät.
Moduulitilat rakennetaan Oulun kaupungilta varatulle tontille osoitteeseen Aapistie 8. Tilojen on sijaittava yliopistosairaalan välittömässä läheisyydessä, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus, yhteys muihin erikoissairaanhoidon palveluihin ja potilasturvallisuus.
Tilat on suunniteltu useiden erikoisalojen käyttöön, mukaan lukien munuaispoliklinikka ja dialyysiyksikkö, ihotautien, sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat, yleissairaalapsykiatria ja perinnöllisyyspoliklinikka.
Hanke toteutetaan vuokramallilla, jossa Pohde on tiloissa vuokralla 15 vuoden ajan alkaen arviolta syksystä 2027. Sen jälkeen tilojen vuokra-aikaa voidaan jatkaa, niistä voidaan luopua tai ne voidaan siirtää toiseen sijaintiin.
Hankinnassa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Hanke etenee tarjouskilpailun kautta toimittajan valintaan, josta aluehallituksen on määrä päättää kesäkuussa 2026.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Päätös option käyttöönotosta mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen palveluntuottajarekisterissä
- Päätös option käyttöönotosta Raahen kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan täydentävän lääkäripalvelun hankinnassa
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen selvitys 2026
- Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 26.5.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Suun terveydenhuollon ajan voi jatkossa perua tai siirtää puhelimessa ilman jonottamista - tekoälyapuri auttaa myös iltaisin ja viikonloppuisin19.5.2026 10:32:47 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla suun terveydenhuollon ajan voi perua tai siirtää ilman jonottamista puhelinpalvelussa. Tekoälyapuri on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Pohteen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on julkaistu19.5.2026 09:03:43 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 19.5.2026.
Pohteen hoitotarvikejakelun käytännöt muuttuvat15.5.2026 08:36:54 EEST | Tiedote
Hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella. Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa samanlainen palvelu kaikille asiakkaille koko hyvinvointialueella.
Yhteistyösopimus vahvistaa Pohteen ja Oulun yliopiston yhteistyötä13.5.2026 14:21:18 EEST | Tiedote
Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja sen myötä edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.
Muutoksia Vaalan sosiaali- ja terveysaseman palveluissa sisäilmaongelmien vuoksi13.5.2026 13:13:02 EEST | Tiedote
Vaalan sosiaali- ja terveysaseman sisäilmaongelmien vuoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää palveluja uudelleen Vaalassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme