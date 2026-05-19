Aluehallitus päätti OYSin moduulitilojen hankinnasta

19.5.2026 15:21:44 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.5.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti edetä vanhoja sairaalatiloja korvaavien moduulitilojen hankinnassa.

OYSin toiminnan turvaamiseksi hankitaan välttämättömät moduulitilat

Pohde etenee Oulun yliopistollisen sairaalan moduulitilojen hankinnassa. Moduulitilojen hankinta käynnistettiin, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat aiheuttavat riskin toiminnan keskeytymisestä. Vanhoissa tiloissa sijaitseville poliklinikoille tarvitaan nopeasti väistötilat.

Hankinnan tavoitteena on varmistaa, että välttämättömät erikoissairaanhoidon palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja turvallisesti myös siirtymävaiheessa ennen C- ja H-talojen valmistumista. Kiireelliseen tarpeeseen pyritään vastaamaan hallitusti siten, että vuokrattavat moduulitilat ovat mahdollisimman tilatehokkaat mutta riittävät.

Moduulitilat rakennetaan Oulun kaupungilta varatulle tontille osoitteeseen Aapistie 8. Tilojen on sijaittava yliopistosairaalan välittömässä läheisyydessä, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus, yhteys muihin erikoissairaanhoidon palveluihin ja potilasturvallisuus.

Tilat on suunniteltu useiden erikoisalojen käyttöön, mukaan lukien munuaispoliklinikka ja dialyysiyksikkö, ihotautien, sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat, yleissairaalapsykiatria ja perinnöllisyyspoliklinikka.

Hanke toteutetaan vuokramallilla, jossa Pohde on tiloissa vuokralla 15 vuoden ajan alkaen arviolta syksystä 2027. Sen jälkeen tilojen vuokra-aikaa voidaan jatkaa, niistä voidaan luopua tai ne voidaan siirtää toiseen sijaintiin.

Hankinnassa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Hanke etenee tarjouskilpailun kautta toimittajan valintaan, josta aluehallituksen on määrä päättää kesäkuussa 2026.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

  • Päätös option käyttöönotosta mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen palveluntuottajarekisterissä
  • Päätös option käyttöönotosta Raahen kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan täydentävän lääkäripalvelun hankinnassa
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen selvitys 2026
  • Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 26.5.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

