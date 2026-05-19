Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista
19.5.2026 13:17:25 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasa panostaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen rakentamalla uutta ja peruskorjaamalla nykyisiä kävely- ja pyöräteitä. Lisäksi teiden talvihoitoa on tehostettu. Nyt asukkaiden mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan kyselyllä. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.
Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa vuoden 2029 loppuun asti.
– Kyselyn avulla kerätään tietoa nykytilasta, jonka lisäksi näemme mihin suuntaan asukastyytyväisyys kehittyy ja teemmekö oikeita asioita. Pystymme myös vertailemaan tuloksia kesän ja talven osalta, sekä tunnistamaan kehityskohteet aiempaa nopeammin, pyöräilyn ja kävelyn projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.
Tänä vuonna vastauksia toivotaan erityisesti alle 15-vuotiailta. UNICEF on myöntänyt Vaasalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen merkkinä siitä, että lasten hyvinvointi ja oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä.
Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto
Kysely on avoinna 2.6.2026 asti ja vastaaminen vie pari minuuttia. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto. Mikäli haluat osallistua arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn yhteydessä.
Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan.
Pyöräilyn edistäminen on osa Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta sekä Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Pyöräilyllä on iso vaikutus molempien teemojen toteutumisessa: se vahvistaa kaikenikäisten hyvinvointia ja vähentää samalla liikenteen päästöjä.
Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoKävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vasa vill höra invånarnas åsikter om cykelförhållandena19.5.2026 13:17:42 EEST | Pressmeddelande
Vasa satsar på att förbättra förhållandena för gång och cykling genom att bygga nytt och sanera befintliga gång- och cykelvägar. Därtill har vinterunderhållet av vägarna effektiviserats. Nu kartläggs med en enkät invånarnas åsikter om cykelförhållandena i Vasa. Bland alla som svarat utottas en säsongsservice av cykeln.
