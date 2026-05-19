Uuden sukupolven ravivalmentajat valmistautuvat syksyn varsahuutokauppaan – ATG Talent -ohjelma on nyt puolivälissä

Raviurheilun tulevaisuus lepää nuorten ammattilaisten harteilla. Alan vaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja siksi nuorten ravivalmentajien yrittäjäosaamisen kehittämiseen on kaivattu kattavampaa tukea jo pitkään.

Vastauksena tähän tarpeeseen Hippos ATG käynnisti yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa ATG Talent -koulutusohjelman vuoden 2025 lopussa. ATG Talent -ohjelmaan valitut neljä talenttia julkaistiin marraskuussa, ja nyt he ovat vuoden alussa aloittaneet ainutlaatuisen matkansa kohti ravivalmentajuuden huippuammattilaisuutta.

“Hippos ATG:n tavoitteena on olla pitkäjänteinen tukija suomalaiselle hevosurheilulle, ja siksi ATG Talent -ohjelman kaltaiset panostukset ovat meille tärkeitä. Haluamme kannustaa näitä nuoria talentteja sekä tarjota heille työkaluja ja tukea, joiden avulla he voivat kehittyä tulevaisuuden huippuvalmentajiksi”, Hippos ATG:n kaupallinen johtaja Joonas Saha sanoo.

Koulutusohjelma antaa neljälle valitulle talentille uusia näkökulmia ja työkaluja niin johtamiseen, markkinointiin ja rahoitukseen kuin yhteistyökumppaneiden hankkimiseen sekä oman työn jatkuvaan kehittämiseen. ATG Talentiin sisältyy myös rahallista tukea.

Lajilegendojen opeissa

Toukokuun tuoreimmassa tapaamisessa Teivossa keskityttiin erityisesti yhteistyökumppanuuksiin, mentaalivalmennukseen ja työhyvinvointiin sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, kertoo ATG Talent -koulutusohjelman organisaattori Viena Kauppi.

“Mentaalivalmennus ja oman ajatusmaailman pohtiminen koettiin erittäin tarpeellisiksi. Ravivalmentajan työ on todella stressaavaa ja kokonaisvaltainen jaksaminen on teema, jota ohjelmassa halutaan myös syventää”, Kauppi mainitsee esimerkin Teivon tapaamisesta.

Koulutusohjelma jatkuu tiiviisti vuoden ympäri. Helmikuun ATG Talent -tapaaminen pidettiin Vermossa, jossa syvennyttiin erityisesti johtamisosaamiseen. Hevosurheilun vastuullisuutta ja hevosten hyvinvointia käsiteltiin Suomen Hippoksen eläinlääkärin puheenvuorossa, minkä lisäksi talenteille järjestettiin Vermon raveissa käytännön mediakoulutusta ja haastatteluharjoituksia. Toisena päivänä Pekka Korven tallilla jatkettiin johtamisen ja tiimityöskentelyn teemojen parissa, saaden oppeja huippuammattilaisen pitkän uran varrelta.

Toukokuun alussa Teivon raviradalla pidetty kaksipäiväinen tapaaminen syvensi talenttien osaamista vastaamaan ravivalmentajien kokonaisvaltaisiin haasteisiin. Teivon koulutuspäivien lopuksi talentit pääsivät vielä vierailemaan Markku Niemisen tallilla Urjalassa, jossa tutustuttiin käytännön valmennustyöhön ja olosuhteisiin lajilegendan ohjeistuksella. Myös urheilumanageri Heli Vepsäläinen tarjosi valmennettaville uudenlaisia näkökulmia markkinointiin ja sponsorointiin.

Yksi ATG Talent -ohjelmaan valituista on luhankalainen Niko Huuskola, joka on työskennellyt viime vuosina Ruotsissa mm. Timo Nurmoksen talleilla, mutta on vuoden 2025 alussa aloittanut Suomessa oman valmennustoimintansa.

“Teivossa oli erittäin mielenkiintoista kuulla raviurheilun ulkopuolelta olevan henkilön keskustelua yhteistyöstä ja sponsoroinnista, sekä myös lajin tuntevan henkilön kulmaa markkinointiin. Ravivalmentajan työ on myös henkisesti haastavaa, joten kaikki oppi ja apu koskien työhyvinvointia ja mentaaliharjoittelua on suureksi avuksi”, Huuskola toteaa.

Talenttien seuraavana etappina syksyn varsahuutokauppa

Ohjelman kenties erikoisin vaihe on edessä syyskuussa. Huuskola ja Kauppi mainitsevat lopuksi, että seuraavaksi talentit pääsevät perehtymään varsahuutokaupan saloihin, johon talentit ovat jo saaneet koulutusta Teivossa.

ATG Talent -ohjelman seuraava etappi on edessä syyskuussa perinteikkäässä Varsahuutokaupassa, jossa valmentajalegenda Pekka Korpi on luvannut olla mukana auttamassa talentteja valitsemaan varsoja. Huutokauppa tarjoaa myös yleisölle tavan tulla mukaan.

“Tarkoituksena on, että talentit huutavat kukin itselleen varsan, josta he sitten myyvät ihmisille osuuksia, eli kuka tahansa voi ostaa hevosesta osuuden”, organisaattori Kauppi kertoo.

Huuskola puolestaan mainitsee, että varsakimppa on todella mielenkiintoinen ja opettava projekti.

“Itsellä on vielä todella vähän kokemusta kimppaomistamisesta. Teivon koulutuspäivä valmisteli monella tapaa itseäni kohti kyseistä projektia, jota odotan suurella innolla”.

ATG Talent -ohjelmassa ovat mukana:

Veera Vekola, Kaustinen

Emma Väre, Vihti

Patri Filatoff, Kaarina

Niko Huuskola, Luhanka