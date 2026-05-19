Tulvahuiput ovat käynnissä parhaillaan Ounasjoella ja Kemijoella – Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuiput luvassa viikon vaihteessa
19.5.2026 13:23:45 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Ounasjoen alaosalla ja Kemijoen yläosalla virtaama on nyt huipussaan. Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuippua ennustetaan viikon vaihteeseen. Tenojoella ja Ivalojoella tulvahuippu on jo ohitettu. Tulvat ovat jäämässä kaikilla vesistöillä pieniksi.
Ounasjoen ja Kemijoen tulvahuiput meneillään
Ounasjoen tulvahuippu on nyt suurimmillaan joen alaosalla. Ounasjoen yläosalla Könkäällä virtaama on jo kääntynyt laskuun ja tulvahuippu saavutettiin sunnuntaina 17.5. Alempana Kittilässä tulva oli suurimmillaan eilen 18.5. Ounasjoen tulvahuippu jäi keskimääräistä pienemmäksi.
Kemijoen yläosalla Kemihaarassa tulvavirtaaman ennustetaan olevan huipussaan tänään ja alempana Rovaniemellä viikon lopulla. Kemijoella tulvahuippu on jäämässä selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Kemijärven vedenkorkeus on noussut lähelle kesäajan tavanomaista korkeutta.
Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuippuja ennustetaan viikon vaihteeseen
Tornionjoella Torniossa, Karungissa ja Pellossa vedenkorkeus on nousussa ja tulvahuippua ennustetaan viikon lopulle tai ensi viikon alkuun. Tulvan ennustetaan jäävän yhtä pieneksi kuin viime vuonna.
Muonionjoella Muoniossa ja Karesuvannossa vedenkorkeus on nousussa. Muonionjoen tulvan ennustetaan olevan huipussaan viikonloppuna. Tulvahuippu on jäämässä keskimääräistä tulvaa pienemmäksi.
Ivalojoen ja Tenojoen tulvahuiput saavutettu
Ivalojoella tulvahuippu oli viime viikon keskiviikkona 13.5. ja vedenkorkeus on laskussa. Juutuanjoella tulva on parhaillaan huipussaan. Tenojoella Karigasniemellä ja Utsjoen Patonivassa tulvahuippu oli viikonloppuna ja vedenkorkeudet ovat laskussa. Tenojoen alaosalla tulva on tällä hetkellä huipussaan. Ivalojoella, Juutuanjoella ja Tenojoella tulvahuippu jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi.
Seuraava viranomaisten tulvakokous on 28.5.2026, minkä jälkeen julkaistaan tiedote Lapin vesistöjen toteutuneista tulvahuipusta.
Lapin elinvoimakeskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Ari Koistinen (tulvaennusteet), puh. 0295 251 287, etunimi.sukunimi(at)syke.fi
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
