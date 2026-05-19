Tulvahuiput ovat käynnissä parhaillaan Ounasjoella ja Kemijoella – Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuiput luvassa viikon vaihteessa

Ounasjoen ja Kemijoen tulvahuiput meneillään

Ounasjoen tulvahuippu on nyt suurimmillaan joen alaosalla. Ounasjoen yläosalla Könkäällä virtaama on jo kääntynyt laskuun ja tulvahuippu saavutettiin sunnuntaina 17.5. Alempana Kittilässä tulva oli suurimmillaan eilen 18.5. Ounasjoen tulvahuippu jäi keskimääräistä pienemmäksi.

Kemijoen yläosalla Kemihaarassa tulvavirtaaman ennustetaan olevan huipussaan tänään ja alempana Rovaniemellä viikon lopulla. Kemijoella tulvahuippu on jäämässä selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Kemijärven vedenkorkeus on noussut lähelle kesäajan tavanomaista korkeutta.

Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuippuja ennustetaan viikon vaihteeseen

Tornionjoella Torniossa, Karungissa ja Pellossa vedenkorkeus on nousussa ja tulvahuippua ennustetaan viikon lopulle tai ensi viikon alkuun. Tulvan ennustetaan jäävän yhtä pieneksi kuin viime vuonna.

Muonionjoella Muoniossa ja Karesuvannossa vedenkorkeus on nousussa. Muonionjoen tulvan ennustetaan olevan huipussaan viikonloppuna. Tulvahuippu on jäämässä keskimääräistä tulvaa pienemmäksi.

Ivalojoen ja Tenojoen tulvahuiput saavutettu

Ivalojoella tulvahuippu oli viime viikon keskiviikkona 13.5. ja vedenkorkeus on laskussa. Juutuanjoella tulva on parhaillaan huipussaan. Tenojoella Karigasniemellä ja Utsjoen Patonivassa tulvahuippu oli viikonloppuna ja vedenkorkeudet ovat laskussa. Tenojoen alaosalla tulva on tällä hetkellä huipussaan. Ivalojoella, Juutuanjoella ja Tenojoella tulvahuippu jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 28.5.2026, minkä jälkeen julkaistaan tiedote Lapin vesistöjen toteutuneista tulvahuipusta.