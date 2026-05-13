Susiluodon merivartioaseman rantarakenteet uudistuvat kesällä – työmaasta kantautuu melua merivartioaseman lähialueille ja merelle

20.5.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Länsi-Suomen merivartioston Susiluodon merivartioaseman rantarakenteiden uudistamishankkeen Kustavissa. Kesän aikana toteutettavien töiden tavoitteena on varmistaa merivartiotoiminnan toimintakyky ja turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Mereltä kuvattu saariston rannikkokohde, jossa vaalea päärakennus, punaisia talousrakennuksia, laituri ja korkea masto kallioisella, metsäisellä saarella. Taivaalla pilviä.
Susiluodon merivartioasema mereltä. Länsi-Suomen merivartiosto. Kuva median käytettävissä Länsi-Suomen merivartiosto mainiten.

Hankkeessa rakennetaan uusi aallonmurtaja sekä parannetaan satama-alueen toimivuutta muun muassa siirtämällä laiturien paikkoja ja rakentamalla uusi polttoaineenjakelupaikka. Lisäksi alueella puretaan huonokuntoinen kiviarkkulaituri sekä vanha päälaituri tukirakenteineen. Samalla toteutetaan laitureiden vesi-, viemäri- ja sähköratkaisuja.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet työmaan perustamisella ja valmistelevilla töillä. Hankkeen arvioidaan valmistuvan elokuun puoliväliin mennessä. Kokonaisuuden kustannusarvio on noin 900 000 euroa.

Melua ja työmaaliikennettä kesän aikana

Hankkeen aikana alueella tehdään vähäisiä räjäytystöitä ja alueelle kuljetetaan louhetta uuden aallonmurtajan rakentamista varten. Työmaan vuoksi liikenne lisääntyy Susiluodon alueelle johtavalla yksityistiellä. Työvaiheista voi aiheutua ajoittaista melua, ja ääni voi kantautua lähialueilla ja merialueella tavanomaista kauemmas.

Työmaalla tehdään vähäisiä räjäytystöitä alustavasti 22.5. alkavasta viikosta lähtien. Räjäytyksiä tehdään arviolta yhteensä noin 10–20 kertaa, eikä niitä tehdä päivittäin. Valtaosa räjäytystöistä pyritään toteuttamaan kesäkuun loppuun mennessä, mutta yksittäisiä räjäytyksiä voi olla tarpeen tehdä vielä heinäkuun aikana. Töitä tehdään pääosin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18. Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.

Susiluodon kunnostustoimenpiteet ovat osa Rajavartiolaitoksen merivartioyksiköiden tukeutumisen uudistushanketta (METUK), jossa kehitetään merivartioston infrastruktuuria ja toimintavalmiutta.

Lisätietoa hankkeesta: METUK-hankkeen verkkosivu

Pohjois-Suomeen suunnitteilla miljardin investoinnit - valtion rakennuttaminen työllistää nyt ennätysmäisen paljon eri puolilla Suomea8.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote

Valtion kiinteistöistä vastaavalla Senaatti-konsernilla on käynnissä ennätyksellinen, erityisesti valtion turvallisuusviranomaisten tarpeisiin vastaava investointiohjelma. Vuoteen 2030 mennessä Senaatti-konsernissa on käynnissä ja suunnitteilla valtion rakennushankkeita eri puolille Suomea yhteensä noin neljällä miljardilla eurolla. Merkittävin osa rakentamisesta liittyy Puolustusvoimien tiloihin ja infraan. Maantieteellisesti rakentamisessa painottuu Pohjois-Suomi, jonne on suunnitteilla jopa yli miljardin euron investoinnit. Yhteensä valtion rakennushankkeiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus olisi toteutuessaan yli 50 000 henkilötyövuotta vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kansallisarkiston päärakennuksessa käynnistyvät rakennustyöt5.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa Kansallisarkiston päärakennuksessa alkavat rakennustyöt toukokuun alussa. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja peruskorjauksen urakoitsija NCC ovat allekirjoittaneet 4.5.2026 hankkeen urakkasopimuksen. Kansallisarkiston henkilöstö on muuttanut väistötiloihin kaksi ja puoli vuotta kestävän peruskorjauksen ja muutostöiden alta. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2028.

