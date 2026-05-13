Susiluodon merivartioaseman rantarakenteet uudistuvat kesällä – työmaasta kantautuu melua merivartioaseman lähialueille ja merelle
20.5.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Länsi-Suomen merivartioston Susiluodon merivartioaseman rantarakenteiden uudistamishankkeen Kustavissa. Kesän aikana toteutettavien töiden tavoitteena on varmistaa merivartiotoiminnan toimintakyky ja turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.
Hankkeessa rakennetaan uusi aallonmurtaja sekä parannetaan satama-alueen toimivuutta muun muassa siirtämällä laiturien paikkoja ja rakentamalla uusi polttoaineenjakelupaikka. Lisäksi alueella puretaan huonokuntoinen kiviarkkulaituri sekä vanha päälaituri tukirakenteineen. Samalla toteutetaan laitureiden vesi-, viemäri- ja sähköratkaisuja.
Rakennustyöt ovat käynnistyneet työmaan perustamisella ja valmistelevilla töillä. Hankkeen arvioidaan valmistuvan elokuun puoliväliin mennessä. Kokonaisuuden kustannusarvio on noin 900 000 euroa.
Melua ja työmaaliikennettä kesän aikana
Hankkeen aikana alueella tehdään vähäisiä räjäytystöitä ja alueelle kuljetetaan louhetta uuden aallonmurtajan rakentamista varten. Työmaan vuoksi liikenne lisääntyy Susiluodon alueelle johtavalla yksityistiellä. Työvaiheista voi aiheutua ajoittaista melua, ja ääni voi kantautua lähialueilla ja merialueella tavanomaista kauemmas.
Työmaalla tehdään vähäisiä räjäytystöitä alustavasti 22.5. alkavasta viikosta lähtien. Räjäytyksiä tehdään arviolta yhteensä noin 10–20 kertaa, eikä niitä tehdä päivittäin. Valtaosa räjäytystöistä pyritään toteuttamaan kesäkuun loppuun mennessä, mutta yksittäisiä räjäytyksiä voi olla tarpeen tehdä vielä heinäkuun aikana. Töitä tehdään pääosin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18. Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.
Susiluodon kunnostustoimenpiteet ovat osa Rajavartiolaitoksen merivartioyksiköiden tukeutumisen uudistushanketta (METUK), jossa kehitetään merivartioston infrastruktuuria ja toimintavalmiutta.
Lisätietoa hankkeesta: METUK-hankkeen verkkosivu
Hanna HagelbergRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 778 3488hanna.hagelberg@senaatti.fi
Pekka NiittyläApulaiskomentajaLänsi-Suomen merivartiostopekka.niittyla@raja.fi
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
