Uusi hanke tukee metsänomistajia ilmastoviisaissa valinnoissa

19.5.2026 13:43:31 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry on saanut Juuret tiedossa -hankekokonaisuudesta merkittävän rahoituksen Ilmastoviisas metsänomistaja: tieto, toiminta ja omistajuus (ILMO) -hankkeelle. Juuret tiedossa -kokonaisuuden tavoitteena on edistää ilmastokestäviä metsänhoidon käytäntöjä, vahvistaa talousmetsien kasvukykyä ja kasvattaa hiilinieluja nyt ja pitkällä aikavälillä.

ILMO-hanke vahvistaa metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan yrittäjien osaamista sekä motivaatiota toteuttaa ilmastoviisaita metsänhoitotoimia.

Tavoitteena on edistää yksityismetsien (noin 16 miljoonaa hehtaaria) siirtymistä ilmastoviisaampiin ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Valituilla toimilla, kuten metsänuudistamisen nopeuttamisella, lannoituksen lisäämisellä, kiertoajan maltillisella pidentämisellä, suometsien vesienhallinnan kehittämisellä sekä metsätuhojen ennaltaehkäisyllä voidaan lisätä metsien kasvua 10–27 prosenttia ja hiilinielua 10–30 prosenttia. Yksityismetsien hiilensidontapotentiaali on jopa 64 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia vuodessa. Tämä tukee sekä Suomen ilmastotavoitteita että metsien tuottavuutta.

Hankkeessa tutkimustieto ja parhaat käytännöt viedään osaksi metsänomistajien arkea ja kytketään operatiivisiin järjestelmiin, jotta vaikutukset jatkuvat myös hankekauden jälkeen. Hanketta toteuttaa MTK yhteistyössä Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MhyP Oy:n ja metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Koulutus ja viestintä keskiössä

”Hankkeessa tuotetaan laaja kokonaisuus viestintä- ja koulutusmateriaalia sekä metsäammattilaisille että metsänomistajille. Keskeistä on olemassa olevan tutkimustiedon jäsentäminen, visualisointi ja vieminen käytäntöön. Metsänhoitoyhdistysten kautta tieto tavoittaa suuren osan Suomen metsänomistajista”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Hankkeessa rakennetaan viisi selkeää ilmastoviisaan metsänhoidon hoitopolkua: metsänuudistamisen nopeuttaminen, lannoituksen lisääminen, kiertoaikojen maltillinen pidentäminen, suometsien vesienhallinta sekä metsätuhojen ennaltaehkäisy. Näitä viedään käytäntöön laajan koulutus- ja viestintäkokonaisuuden avulla osaksi metsänhoitoyhdistysten, metsäalan ammattilaisten ja metsänomistajien arkea.

”Hankkeeseen on palkattu lisäkseni koulutusasiantuntija Justiina Pihlajamaa sekä viestinnän asiantuntija Julia Pelin. Aloitamme työn toukokuussa kokoamalla tutkimustiedon pohjalta viisi ilmastoviisasta metsänhoitopolkua”, kertoo ILMO-hankkeen projektipäällikkö Jenny Alho.

Hanke päättyy syksyllä 2027.

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, p. +358 40 502 6810

Jenny Alho, projektipäällikkö, MTK, p. +358 44 587 5566

