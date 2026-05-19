Uusi hanke tukee metsänomistajia ilmastoviisaissa valinnoissa
19.5.2026 13:43:31 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry on saanut Juuret tiedossa -hankekokonaisuudesta merkittävän rahoituksen Ilmastoviisas metsänomistaja: tieto, toiminta ja omistajuus (ILMO) -hankkeelle. Juuret tiedossa -kokonaisuuden tavoitteena on edistää ilmastokestäviä metsänhoidon käytäntöjä, vahvistaa talousmetsien kasvukykyä ja kasvattaa hiilinieluja nyt ja pitkällä aikavälillä.
ILMO-hanke vahvistaa metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan yrittäjien osaamista sekä motivaatiota toteuttaa ilmastoviisaita metsänhoitotoimia.
Tavoitteena on edistää yksityismetsien (noin 16 miljoonaa hehtaaria) siirtymistä ilmastoviisaampiin ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Valituilla toimilla, kuten metsänuudistamisen nopeuttamisella, lannoituksen lisäämisellä, kiertoajan maltillisella pidentämisellä, suometsien vesienhallinnan kehittämisellä sekä metsätuhojen ennaltaehkäisyllä voidaan lisätä metsien kasvua 10–27 prosenttia ja hiilinielua 10–30 prosenttia. Yksityismetsien hiilensidontapotentiaali on jopa 64 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia vuodessa. Tämä tukee sekä Suomen ilmastotavoitteita että metsien tuottavuutta.
Hankkeessa tutkimustieto ja parhaat käytännöt viedään osaksi metsänomistajien arkea ja kytketään operatiivisiin järjestelmiin, jotta vaikutukset jatkuvat myös hankekauden jälkeen. Hanketta toteuttaa MTK yhteistyössä Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MhyP Oy:n ja metsänhoitoyhdistysten kanssa.
Koulutus ja viestintä keskiössä
”Hankkeessa tuotetaan laaja kokonaisuus viestintä- ja koulutusmateriaalia sekä metsäammattilaisille että metsänomistajille. Keskeistä on olemassa olevan tutkimustiedon jäsentäminen, visualisointi ja vieminen käytäntöön. Metsänhoitoyhdistysten kautta tieto tavoittaa suuren osan Suomen metsänomistajista”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Hankkeessa rakennetaan viisi selkeää ilmastoviisaan metsänhoidon hoitopolkua: metsänuudistamisen nopeuttaminen, lannoituksen lisääminen, kiertoaikojen maltillinen pidentäminen, suometsien vesienhallinta sekä metsätuhojen ennaltaehkäisy. Näitä viedään käytäntöön laajan koulutus- ja viestintäkokonaisuuden avulla osaksi metsänhoitoyhdistysten, metsäalan ammattilaisten ja metsänomistajien arkea.
”Hankkeeseen on palkattu lisäkseni koulutusasiantuntija Justiina Pihlajamaa sekä viestinnän asiantuntija Julia Pelin. Aloitamme työn toukokuussa kokoamalla tutkimustiedon pohjalta viisi ilmastoviisasta metsänhoitopolkua”, kertoo ILMO-hankkeen projektipäällikkö Jenny Alho.
Hanke päättyy syksyllä 2027.
Lisätietoja:
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, p. +358 40 502 6810
Jenny Alho, projektipäällikkö, MTK, p. +358 44 587 5566
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK:n Hemmilä: Droonit voivat mullistaa viljelyn tarkkuuden – sääntely ei saa hidastaa käyttöönottoa19.5.2026 09:29:38 EEST | Tiedote
Raskailla maatalousdrooneilla voidaan saada suomalaisille maatiloille lisää tehokkuutta, tarkkuutta ja säästöjä viljelyyn sekä vahvistaa satovarmuutta muuttuvissa oloissa. Suomen on tärkeää pysyä mukana nopeasti etenevässä maatalousteknologian kehityksessä. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa ei saa hidastaa pitkillä lupaprosesseilla.
Yhden varaan ei voi enää rakentaa – monialaisuus tekee maatilasta kestävän6.5.2026 15:31:45 EEST | Artikkeli
Maatalous on murroksessa. Yhteen tuotantosuuntaan nojaava tila on yhä useammin haavoittuva taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti. Tulevaisuuden menestys syntyy monipuolistamisesta, monialaisuudesta sekä yhteistyöstä ja jatkuvasta uudistumisesta.
Maanomistajan omaisuudensuoja ei toteudu riittävästi – lakiin tarvitaan korjauksia5.5.2026 12:33:05 EEST | Tiedote
MTK kritisoi uutta yhdyskuntakehittämislain lakiluonnosta, joka jättää maanomistajan omaisuudensuojan liian heikoksi. MTK:n mukaan esitys ylläpitää nykytilaa, jossa pakkolunastusta voidaan käyttää liian kevyin perustein ja maanomistajan asema jää turvattomaksi. Lainsäädäntöä on muutettava.
MTK:n Hemmilä: Ruokamarkkinoiden reagoitava nopeasti Iranin sodan synnyttämään kustannuskriisiin28.4.2026 12:51:10 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii koko ruokaketjussa nopeita toimia Iranin sodan aiheuttaman kustannuskriisin hillitsemiseksi maataloudessa. Hallituksen kehysriihi ei tarjonnut ratkaisuja tilanteeseen, joka heijastuu jo suoraan kotimaiseen ruoantuotantoon. Sen takia markkinoiden on reagoitava.
Jokakeväinen puheenaihe: miksi lantaa levitetään?23.4.2026 12:29:44 EEST | Tiedote
Kevät tuo tullessaan valon, sulavat pellot ja monille myös tutun tuoksun. Lannan haju jakaa mielipiteitä, mutta yleensä se viipyy ilmassa vain hetken. Sitä vastoin vaikutukset ulottuvat pitkälle kasvukauteen ja koko ruoantuotantoon. Peltojen lannoitus onkin yksi kevään olennaisimmista – ja myös positiivisimmista – maatalouden merkeistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme