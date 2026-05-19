VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa päättyneet
19.5.2026 14:31:17 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR:n maaliskuussa käynnistämätmuutosneuvottelut koskien logistiikkaliiketoimintaa ja kunnossapitotoimintoja ovat päättyneet. Neuvotteluiden taustalla ovat erityisesti teollisuuden suhdannevaihtelut sekä asiakastarpeiden muutokset, jotka ovat vähentäneet kuljetusmääriä ja ratapihatyötä. Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarpeen uudistaa, jotta se tukee mahdollisimman tehokkaasti yhtiön liiketoimintoja ja kilpailukykyä. Muutosneuvottelut käynnistyivät tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.
Alustava arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 henkilöä, ja neuvotteluiden lopputuloksena työsuhde päättyy enintään 88 henkilön osalta. Mahdolliset eläköitymiset ja henkilöstön siirtymiset muihin tehtäviin yhtiön sisällä voivat edelleen vähentää irtisanottavien määrää. Lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia tarjota muuta työtä irtisanottavien määrän vähentämiseksi. Veturinkuljettajien osalta toteutetaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää henkilöä kohden.
Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1 400 työntekijää Suomessa. VR työllistää kokonaisuudessaan noin 9 500 henkilöä, joista noin 6 000 Suomessa.
VR tukee muutoksen kohteena olevaa henkilöstöä muun muassa työllistymistä edistävin toimin sekä huolehtimalla työhyvinvoinnista muutostilanteen aikana.
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
