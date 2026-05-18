Keski-Suomen hyvinvointialue

Uuraisten sosiaali- ja terveysasemalla ukkosen aiheuttama häiriö tietokoneissa ja puhelimissa

19.5.2026 14:24:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Tiistaina 19.5. iltapäivän loput vastaanotot on peruttu eikä puhelinpalvelu toimi. Kiirevastaanotto palvelee Palokan sosiaali- ja terveysasemalla.

Ukkosen aiheuttaman häiriön seurauksena sosiaali- ja terveysaseman tietokoneet sekä puhelimet eivät toimi. Tästä syystä tiistai-iltapäivän loput vastaanotot joudutaan perumaan ja lääkäri- ja hoitajavastaanoton puhelinpalvelu sulkemaan.

Kiirevastaanotto palvelee Palokan sosiaali- ja terveysasemalla kello 16 saakka. Illalla kiirevastaanotto palvelee normaalisti Äänekosken ja Novan sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Verkkopalvelut palvelevat normaalisi osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa.

Hyvinvointialue pyrkii korjaamaan häiriön keskiviikkoaamuun mennessä.

Yhteyshenkilöt

osastonhoitaja Tuula Jaakkola, tuula.jaakkola(at)hyvaks.fi, p. 0403520796

Keski-Suomen hyvinvointialueelle uusia ammatinharjoittajalääkäreitä18.5.2026 09:12:06 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa (8.4.–4.5.) tarjouskilpailun, jossa etsittiin ammatinharjoittajalääkäreitä Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemille sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteelle. Tarjouskilpailuun saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta, joiden perusteella uudet ammatinharjoittajalääkärit saadaan kaikille neljälle paikkakunnalle.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.5.2026 12:02:52 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.5.2026 Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. Ihmisen pelastaminen, Muurame Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.

