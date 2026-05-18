Uuraisten sosiaali- ja terveysasemalla ukkosen aiheuttama häiriö tietokoneissa ja puhelimissa
19.5.2026 14:24:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tiistaina 19.5. iltapäivän loput vastaanotot on peruttu eikä puhelinpalvelu toimi. Kiirevastaanotto palvelee Palokan sosiaali- ja terveysasemalla.
Ukkosen aiheuttaman häiriön seurauksena sosiaali- ja terveysaseman tietokoneet sekä puhelimet eivät toimi. Tästä syystä tiistai-iltapäivän loput vastaanotot joudutaan perumaan ja lääkäri- ja hoitajavastaanoton puhelinpalvelu sulkemaan.
Kiirevastaanotto palvelee Palokan sosiaali- ja terveysasemalla kello 16 saakka. Illalla kiirevastaanotto palvelee normaalisti Äänekosken ja Novan sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
Verkkopalvelut palvelevat normaalisi osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa.
Hyvinvointialue pyrkii korjaamaan häiriön keskiviikkoaamuun mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
osastonhoitaja Tuula Jaakkola, tuula.jaakkola(at)hyvaks.fi, p. 0403520796
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.05.2026 Maastopalo: keskisuuri, Puttolantie; Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Laukaan Puttolantielle. Kohteessa on palanut peltoa noin. 0,5 hehtaarin alueelta. Sammutustyöt ovat käynnissä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Useat Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti läpi kesän. Palvelut, joihin lomakausi tuo muutoksia on koottu hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen www.hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.
Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa (8.4.–4.5.) tarjouskilpailun, jossa etsittiin ammatinharjoittajalääkäreitä Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemille sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteelle. Tarjouskilpailuun saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta, joiden perusteella uudet ammatinharjoittajalääkärit saadaan kaikille neljälle paikkakunnalle.
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.5.2026 Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. Ihmisen pelastaminen, Muurame Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.
