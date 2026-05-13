Uudet nestekaasun noutolokerikot käyttöön Juvan ja Kuortin ABC-asemilla
19.5.2026 14:26:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Nestekaasun ostaminen ja noutaminen nopeutui Osuuskauppa Suur-Savon ABC-liikenneasemilla Juvalla ja Kuortissa uusien nestekaasupullojen noutolokerikkojen käyttöönoton ansiosta.
Asiakas ostaa nestekaasupullon ABC-asemalla tuttuun tapaan. Ostotapahtuman jälkeen asiakas saa noutokoodin, jonka avulla hän voi itsenäisesti hakea kaasupullon suoraan noutolokerikosta. Myös käytetyn kaasupullon voi palauttaa samaan lokeroon täyden tilalle.
- Noutaminen on helppoa ja nopeaa, ulkona sijaitsevien lokerikkojen viereen pääsee näppärästi autolla, ja lokerot avautuvat ostotapahtuman jälkeen saadulla koodilla. Toistaiseksi pullot pitää vielä maksaa kassalle, mutta tulevaisuudessa ne voi ostaa kätevästi myös ABC-mobiilista, kertoo ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.
Noutolokerikot on suunniteltu erityisesti nestekaasun turvalliseen säilytykseen ja itsepalveluun. Ne sijaitsevat ulkona ja toimivat aurinkoenergialla ympärivuotisesti.
Osa palvelujen sujuvoittamista
Noutolokerikot ovat osa ABC-asemien palvelujen kehittämistä, jossa panostetaan sujuvampaan asiointiin. Juvan ja Kuortin asemilla käyttöön tulevat alkusyksystä myös ravintolapalveluiden itsepalvelukassat.
- Itsepalvelukassat antavat asiakkaille vaihtoehdon erityisesti nopeaan asiointiin, ja niistä onkin hyvää käyttökokemusta alueellamme jo Pitkäjärven ABC Ravintolasta, jossa asiakkaat ovat kiitelleet asioinnin sujuvuutta ja nopeutta, toteaa Toroi.
Taustatietoja:
Nestekaasupullojen noutolokerikot toimittaa Punta Oy
ABC Liikenneasemilla myydään AGA:n nestekaasua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arttu ToroiryhmäpäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:010 764 2008arttu.toroi@sok.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Ilmainen myymälänouto laajentunut Suur-Savossa myös Sokoksen valikoimiin13.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kevään aikana Osuuskauppa Suur-Savo on laajentanut Prisma.fi-verkkokaupan myymälänoutopalvelun kaikkiin S-market- ja Sale-myymälöihinsä. Nyt palveluun on tuotu mukaan myös Sokos.fi-verkkokaupan valikoimat.
Paikallisia makuja Lähituottajapäivillä Prismoissa toukokuussa7.5.2026 15:31:29 EEST | Tiedote
Lähituottajapäivät tuovat jälleen esille paikallisia makuja ja tuotteita Prismoihin. Jo perinteeksi muodostuneet suositut Lähituottajapäivät järjestetään Osuuskauppa Suur-Savon Prismoissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä toukokuussa.
Korjattu tiedote: Etelä-Savon suurimmat pullakahvit Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlan kunniaksi5.5.2026 08:16:45 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo täyttää 110 vuotta 8.5.2026 ja syntymäpäivää juhlistetaan yhdessä asiakkaiden kanssa pullakahveilla 6.5. Pullakahvit ovat kiitos asiakkaille ja asiakasomistajille, joita varten Suur-Savolla on tehty hommia jo osuuskaupan perustamisesta lähtien.
Etelä-Savon suurimmat pullakahvit Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlan kunniaksi5.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo täyttää 110 vuotta 8.5.2026 ja syntymäpäivää juhlistetaan yhdessä asiakkaiden kanssa pullakahveilla 6.5. Pullakahvit ovat kiitos asiakkaille ja asiakasomistajille, joita varten Suur-Savolla on tehty hommia jo osuuskaupan perustamisesta lähtien.
Kauppakeskus Stellaan avataan uusia liikkeitä, lounastarjonta laajenee leipomon lounaskahvilan myötä24.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kauppakeskus Stellan liikevalikoima uudistuu kesällä. Suur-Savon Leipomo avaa uuden lounaskahvilan ja leipomonmyymälän Stellaan alkukesästä ja kauppakeskukseen saadaan myös toinen uusi vuokralainen kesän loppupuolella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme