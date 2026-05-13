​​Uudet nestekaasun noutolokerikot käyttöön Juvan ja Kuortin ABC-asemilla​

Asiakas ostaa nestekaasupullon ABC-asemalla tuttuun tapaan. Ostotapahtuman jälkeen asiakas saa noutokoodin, jonka avulla hän voi itsenäisesti hakea kaasupullon suoraan noutolokerikosta. Myös käytetyn kaasupullon voi palauttaa samaan lokeroon täyden tilalle.

- Noutaminen on helppoa ja nopeaa, ulkona sijaitsevien lokerikkojen viereen pääsee näppärästi autolla, ja lokerot avautuvat ostotapahtuman jälkeen saadulla koodilla. Toistaiseksi pullot pitää vielä maksaa kassalle, mutta tulevaisuudessa ne voi ostaa kätevästi myös ABC-mobiilista, kertoo ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.

Noutolokerikot on suunniteltu erityisesti nestekaasun turvalliseen säilytykseen ja itsepalveluun. Ne sijaitsevat ulkona ja toimivat aurinkoenergialla ympärivuotisesti.

Osa palvelujen sujuvoittamista

Noutolokerikot ovat osa ABC-asemien palvelujen kehittämistä, jossa panostetaan sujuvampaan asiointiin. Juvan ja Kuortin asemilla käyttöön tulevat alkusyksystä myös ravintolapalveluiden itsepalvelukassat.

- Itsepalvelukassat antavat asiakkaille vaihtoehdon erityisesti nopeaan asiointiin, ja niistä onkin hyvää käyttökokemusta alueellamme jo Pitkäjärven ABC Ravintolasta, jossa asiakkaat ovat kiitelleet asioinnin sujuvuutta ja nopeutta, toteaa Toroi.

Taustatietoja:

Nestekaasupullojen noutolokerikot toimittaa Punta Oy

ABC Liikenneasemilla myydään AGA:n nestekaasua