Hoivakiinteistöjen uudisrakentamisen tarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä

Ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti 2000-luvulla

Iäkkään väestön palveluasumisen tarve kasvaa erityisen voimakkaasti 2030-luvulla, kun suuret ikäluokat saavuttavat 85 vuoden iän. Tarve on suurinta Helsingin, Pirkanmaan, Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla. Nykyinen hoivakiinteistökanta on 3,15 miljoonaa kerrosneliötä. Jos palvelutarve säilyy nykyisellä tasolla, niin uudisrakentamisen tarve kasvaa jopa 1,48 miljoonalla kerrosneliöllä vuoteen 2050 mennessä.



”Raklin MDI:ltä tilaama selvitys osoittaa, että hoivapalveluiden kysynnän kasvu kasvattaa hoivatilojen uudisrakentamisen tarvetta merkittävästi vuoteen 2050 saakka. Suurin tilatarpeen kasvu ajoittuu 2030-luvun vaihteeseen. Huomioitavaa on kuitenkin se, että hyvinvointialueiden hoivatilojen kysynnässä ja uudisrakentamisen tarpeessa on merkittäviä eroja”, toteaa Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi.



Yksityisen sektorin osuus kaikista iäkkäiden palveluasumisen asiakkaista on kasvanut selvästi 2000-luvulla ja julkisen sektorin puolestaan pienentynyt selvästi. Vuonna 2000 yksityisen sektorin osuus kaikista iäkkäiden palveluasumisen asiakkaista oli noin 32 prosenttia, vuonna 2015 noin 44 prosenttia ja vuonna 2025 luku oli jo selvästi yli puolet eli 53 prosenttia. Hyvinvointialueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Yksityisten toimijoiden asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista on yli 60 prosenttia Keski- ja Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Vantaan ja Keravan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla.

Eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa vertailussa Suomen jyrkästi kasvava hoivan tarve erottuu joukosta. Suomen vanhushuoltosuhde on kiivennyt 2010- ja 2020-luvuilla yli euroalueen ja verrokkimaiden ohi.

Toimistosektorilla vuokrausmarkkina piristynyt

Talouskasvu alkaa hitaasti tukea toimistomarkkinaa ja toimistojen vuokrausmarkkina on piristynyt. Samalla toimistomarkkinan polarisaatio syvenee edelleen. Parhaimpien kiinteistöjen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana ja samalla modernien tilojen vähäinen saatavuus ylläpitää vuokrien kehitystä. Heikommassa toimistokannassa vuokraus on haasteellista ja vajaakäyttö korkealla. Toimistorakentaminen on pysynyt matalalla tasolla ja toimitilarakentamisen taso on tuntuvasti miinuksella verrattuna vuodentakaiseen. Toimistosijoitusmarkkinan käännettä ei ole vielä näkyvissä. Yksityisen kulutuksen piristyminen antaa nostetta myös liiketilojen ja tuotannollisten kiinteistöjen kysyntään.



”Suuressa kuvassa Suomen talouskasvun ennakoidaan piristyvän tulevina vuosina ja toimitilamarkkina alkaa saada toivottua talouden tukea. Talouskasvu vahvistui selvästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta kohonnut epävarmuus sekä korkojen ja inflaation nousu saattavat hidastaa markkinan vilkastumista loppuvuodesta. Viiveellä kohentuva työllisyystilanne alkaa tukea myös toimistosektoria, mutta markkina on edelleen hyvin polarisoitunut ja piristyminen näkyy vain pienessä osassa toimistokantaa”, sanoo Ruotsi.



