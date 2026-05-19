Euroopan ansioritarikunta: ensimmäiset jäsenet saivat tunnustukset

Yhteensä kahdestakymmenestä tunnustuksen saajasta kolmetoista saapui seremoniaan Strasbourgiin ja puhui Euroopan parlamentin täysistunnolle. Parlamentin puhemies Roberta Metsola ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen myönsivät kunnianosoitukset, ja paikalla oli myös ansioritarikunnan valintakomitean jäseniä sekä EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Kyprosta edustanut eurooppaministeri Marilena Raouna.

Seremoniassa puhemies Metsola sanoi: ”Eurooppa ei saapunut meille valmiina, vaan sen rakensivat sopimus ja kriisi kerrallaan ihmiset, jotka valitsivat solidaarisuuden sekä yhteistyön hajaannuksen ja oman edun sijaan. Euroopan ansioritarikunta on kunnianosoitus heille, jotka kaikilla elämänalueilla päättivät rakentaa Eurooppaa. Heille, jotka johtivat Eurooppaa vaikeina aikoina ja varmistivat, että unioni jatkaa kehitystään. Sillä Eurooppa kestää vain, jos kukin sukupolvi päättää puolustaa sitä.”

Paikalla olivat Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel ja Puolan entinen presidentti sekä Solidarność-liikkeen johtaja Lech Wałęsa, jotka molemmat nimitettiin ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi.



Ansioritarikunnan kunniajäseniksi nimitetyt, jotka osallistuivat seremoniaan:





Jerzy Buzek, Puolan entinen pääministeri ja Euroopan parlamentin entinen puhemies

Aníbal Cavaco Silva, Portugalin entinen presidentti ja pääministeri

Pietro Parolin, kardinaali ja Vatikaanin valtiosihteeri

Maia Sandu, Moldovan presidentti

Javier Solana y de Madariaga, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan entinen korkea edustaja

Wolfgang Schüssel, Itävallan entinen liittokansleri

Jean-Claude Trichet, Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja.





Ansioritarikunnan jäseniksi nimitetyt, jotka osallistuivat seremoniaan:





Marc Gjidara, lakimies ja tutkija

Sandra Lejniece, lääkäri ja tutkija

Oleksandra Matviitšuk, ihmisoikeusjuristi

Viviane Reding, Luxemburgin parlamentin entinen jäsen, entinen europarlamentaarikko ja Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja.





Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nimitettiin ritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneeksi jäseneksi. Kunniajäseniksi nimitettiin myös Liettuan entinen presidentti Valdas Adamkus, Suomen entinen presidentti ja entinen eduskunnan puhemies Sauli Niinistö sekä Irlannin entinen presidentti Mary Robinson. José Andrés, kokki ja kansalaisjärjestö World Central Kitchenin perustaja; koripalloilija Giánnis Antetokoúnmpo; sekä U2-yhtye eli Bono yhdessä The Edgen, Adam Claytonin ja Larry Mullen Jr:n kanssa nimitettiin ritarikunnan jäseniksi.

Voit katsoa myöntämisseremonian ja palkittujen puheet videotallenteelta.



Taustaa



Viime vuonna ennen Schumanin julistuksen 75. vuosipäivää Euroopan parlamentin puhemiehistö päätti perustaa uuden ja ainulaatuisen eurooppalaisen tunnustuksen. Tunnustuksella halutaan palkita yksilöitä, jotka ovat toiminnallaan tukeneet merkittävästi Euroopan integraatiota ja yhtenäisyyttä, demokratiaa ja arvoja.



Paneelikeskustelu



Tiistaina klo 16.00–17.00 CEST Sandra Lejniece, Oleksandra Matviitšuk ja Viviane Reding osallistuvat paneelikeskusteluun parlamentin Churchill-rakennuksen La Rotonde -tilassa. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta paikan päällä.

