Palokuntien suomenmestaruudesta kilpaillaan Turussa 23.5.2026 – tule seuraamaan merellistä kilpailua ja tutustumaan turvallisuustoimijoihin
20.5.2026 12:02:31 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Palokuntien suomenmestaruuskilpailut, Jehumalja-kilpailu, järjestetään Turussa Varvintorilla lauantaina 23.5.2026. Kilpailun teemana on tänä vuonna pelastustoiminta saaristo- ja meriolosuhteissa. Yleisö voi seurata kilpailua ja tutustua turvallisuuden parissa toimiviin viranomaisiin, järjestöihin ja muihin toimijoihin klo 9–17.
Palokuntien SM-kilpailua eli Jehumalja-kilpailua on järjestetty vuodesta 1952 asti ja se koostuu kolmesta osiosta: tieto-, taito ja kalustokilpailusta. Kilpailu on tarkoitettu kaikille maamme pelastustoimen yhteisöille. Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 35 palokuntaa ja 200 kilpailijaa sekä lähes 100 järjestelytehtävissä toimivaa. Tänä vuonna kilpailun yleiseen sarjaan osallistuu 30 ja veteraanisarjaan 11 kilpailuryhmää ympäri Suomea. Kilpailuryhmiin voit tutustua täältä.
Yleisö on tervetullut seuraamaan taito- ja kalustokilpailua Varvintorille. Veteraanisarjan kalustokilpailu alkaa noin klo 9.00 Varvintorilla. Yleisen sarjan taitokilpailu alkaa noin klo 10.30 ja kalustokilpailu noin klo 11.30. Kilpailua voi seurata myös Livestreamin välityksellä.
Kilpailun lisäksi Varvintorin Turvallisuustorilla on tarjolla koko perheelle ohjelmaa klo 9–17. Luvassa on toimintapisteitä, viranomaisten ajoneuvokalustoa, pelastuskoiria ja paljon muuta mielenkiintoista nähtävää. Turvallisuustorilla voit tutustua muun muassa Varsinais-Suomen pelastuslaitokseen ja ensihoitoon, Liikenneturvaan, Hätäkeskukseen, Länsi-Suomen merivartiostoon ja Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiriin.
Vuonna 2026 kilpailun järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen pelastuslaitos yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kilpailun suojelijana toimii pääministeri Petteri Orpo.
Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä nopeaan suoritukseen. Kilpailu yhdistääkin tiedollista, taidollista ja kalustollista osaamista pelastusalan eri toimijoiden kesken ja ylläpitää tehokkaasti palokuntahenkeen kuuluvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailua. Mediayhteyshenkilö Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on aluepalopäällikkö Sebastian Holm, puh. 040 357 8137.
Ajantasaisimmat tiedot tapahtumasta löytyvät Suomen Palopäällystöliiton sivuilta: https://sppl.fi/palokuntiensm/
Sebastian HolmAluepalopäällikkö, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 357 8137sebastian.holm@varha.fi
Eemu HyvönenPalopäällikkö, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 907 3416eemu.hyvonen@varha.fi
