Esitutkinta törkeästä säännöstelyrikoksesta valmistui
20.5.2026 08:33:00 EEST | Tulli | Tiedote
Tullin maaliskuussa aloittama esitutkinta törkeästä säännöstelyrikoksesta on valmistunut. Esitutkinnan perusteella epäillään, että suomalaisyhtiö on vienyt pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022–2023.
Suomalaisyhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta Tullin tutkinnan perusteella ne päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Esitutkinnassa on selvinnyt, että ajoneuvot on tullannut Venäjälle yhtiö, joka maahantuo ja jälleenmyy kuorma-autoja Venäjällä.
– Esitutkintamme mukaan on syytä epäillä, että yritys on vienyt pakotteiden vastaisesti raskasta kalustoa Venäjälle 17,5 miljoonan euron arvosta. Tulli on hakenut ensimmäistä kertaa pakotteiden rikkomiseen liittyvässä rikostutkinnassa vakuustakavarikkoon Venäjälle vietyjen tavaroiden arvoa, kertoo Tullin talousrikostutkintayksikön päällikkö Petteri Nevalainen.
Yritysrakenteita hyödynnetään pakotteiden kiertämisessä
Esitutkinnoissa korostuvat tapaukset, joissa pakotteita pyritään kiertämään yritysten ja liiketoiminnan kautta.
– Pakotteiden kiertäjät käyttävät hyväksi monimutkaisia kansainvälisiä yritysverkostoja sekä erilaisia välikäsi- ja peiteyhtiöitä. Kuljetuskanavia vaihdetaan ja myyjäyrityksiä erehdytetään peitetarinoilla ja väärennetyillä asiakirjoilla. Rikolliset myös muuttavat ketterästi toimintamallejaan sitä mukaa, kun uusia pakotesäännöksiä tulee voimaan, kertoo Tullirikostutkintaosaston johtaja Petri Lounatmaa.
Tänä vuonna tammi–maaliskuussa Tulli on kirjannut kahdeksan säännöstelyrikosta, joista kuusi törkeää, pakoterikoksia on tullut tietoon neljä, joista kolmea tutkitaan törkeinä. Viime vuonna Tullin tietoon tuli 43 säännöstelyrikosta, joista 17 oli törkeitä. Pakoterikoksia kirjattiin Tullissa vuonna 2025 kolme kappaletta.
Tulli epäilee tapauksessa kolmea henkilöä törkeästä säännöstelyrikoksesta. Yksi epäillyistä on ollut tutkintavankina esitutkinnan alusta lähtien. Asia siirtyy syyteharkintaa Itä-Suomen syyttäjäalueelle viikolla 22.
Tullin mediapalvelu p. 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
