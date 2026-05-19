FA:n uusi Finanssivuosi-raportti: Finanssisektori pysyi vahvana – ja se on koko Suomen etu

Finanssiala ry (FA) uudistaa julkaisutoimintaansa osana edunvalvontatyötään: uusi Finanssivuosi-raportti yhdistää jatkossa aiemmat pankki- ja vakuutusvuosikatsaukset ja laajentaa tarkastelun kattamaan myös rahastot ja omaisuudenhoidon.

Finanssivuosi-raportti kokoaa yhteen keskeiset toimialakatsaukset yhdeksi ajantasaiseksi ja vertailukelpoiseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuus tarjoaa laajan ja yhtenäisen näkymän finanssialan rakenteeseen, kehitykseen ja keskeisiin muutostrendeihin. Raportti toteutetaan yhteistyössä VALOR Partnersin kanssa.

Luottokannan kasvu hidasta korkojen laskusta huolimatta – luottoriskit hallinnassa, korkokate oheni

Luottokannan kasvu vuonna 2025 perustui pääosin yrityslainoihin, kun taas kotitalouksien lainakysyntä pysyi vaimeana heikon asuntokaupan vuoksi. Talletuskannan kasvu painottui rahoitus- ja vakuutuslaitoksiin, mikä heijasti likviditeetin siirtymistä pois riskillisemmistä sijoituksista epävarmassa markkinaympäristössä. Lainojen keskikorot alenivat EKP:n rahapolitiikan keventyessä, mikä alkoi asteittain tukea yritysten rahoituksen kysyntää.

Markkinarakenteessa tapahtui muutoksia Handelsbankenin vetäytymisen seurauksena. Erityisesti Kuntarahoitus vahvisti asemaansa luotonannossa ja S-Pankki talletuksissa.

Luottoriskit pysyivät hallinnassa heikosta taloustilanteesta huolimatta. Järjestämättömien saamisten osuus laski ja vakavaraisuus vahvistui. Pankkien kannattavuutta heikensi korkokatteen lasku korkotason käänteen myötä. Taso säilyi kuitenkin historiallisesti vahvana.

Hinnankorotukset ja vahinkokehityksen normalisoituminen paransivat vahinkovakuutussektorin kannattavuutta

Maksutulon kasvu perustui pääosin hintojen korotuksiin, joilla yhtiöt kompensoivat aiempien vuosien korvauskustannusten nousua. Korvausmenojen lasku heijasti vahinkokehityksen normalisoitumista poikkeuksellisen kalliiden vuosien jälkeen sekä kustannusinflaation tasaantumista.

Kannattavuus parani ennen kaikkea vahinkosuhteen laskun myötä, vaikka liikekulut pysyivät korkeina. Tilikauden tulosta heikensivät sijoitustoiminnan matalat tuotot sekä tasoitusmäärän muutokset, mikä korostaa sijoitustuottojen merkitystä tuloksen muodostuksessa.

Sijoitussidonnaiset henkivakuutustuotteet vetivät: kysyntä siirtyi markkinasidonnaisiin ratkaisuihin ja tulos heijasti markkinaliikkeitä

Maksutulon kasvu ja säästökannan kehitys perustuivat sijoitussidonnaisten tuotteiden kysynnän vahvistumiseen korkoympäristön muutoksen ja tuottohakuisuuden seurauksena.

Asiakaskäyttäytyminen jatkoi siirtymää pois perinteisistä korkotakuutuotteista kohti markkinasidonnaisia ratkaisuja. Tilikauden tulosta tuki erityisesti sijoitusmarkkinoiden kehitys, mikä korostaa liiketoiminnan herkkyyttä markkinaliikkeille.

Kassavirran perusrakenne ennallaan, työeläkevakuutuksen sijoitusvarat kasvoivat – vakavaraisuus vahvistui hallitulla riskitasolla

Maksutulo ja eläkemenot kasvoivat samansuuntaisesti palkkasumman ja eläkemäärien kehityksen kanssa, mikä piti järjestelmän kassavirran rakenteen ennallaan.

Sijoitusvarojen kasvu perustui positiivisiin markkinatuottoihin, vaikka tuottotaso laski edellisvuodesta markkinaolosuhteiden normalisoituessa.

Vakavaraisuuden vahvistuminen heijasti hyvää sijoitustuottoa ja hallittua riskitasoa epävarmassa toimintaympäristössä.

Rahastopääomat kasvu-uralla: korkorahastot keräsivät merkintöjä ja kansainvälistyminen vahvistui

Rahastopääoman kasvu perustui sekä markkinakehitykseen että nettomerkintöihin, jotka painottuivat korkorahastoihin korkotason houkuttelevuuden kasvaessa. Sijoittajakäyttäytymisessä korostui varovaisuus ja tuotto-riski-suhteen uudelleenarviointi. Tämä lisäsi korkosijoitusten suosiota.

Rahastomarkkinoiden kansainvälistyminen jatkui kahteen suuntaan: ulkomainen omistus Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa kasvoi, mutta myös suomalaisten sijoitukset ulkomaille rekisteröityihin rahastoihin lisääntyivät. Toimijoiden tuloskehitystä tuki hallinnoitavien varojen kasvu, mikä vahvisti palkkiotuottoja koko sektorilla.

Ahosniemi vaatii sääntelyyn järkeä ja verotukseen malttia

Finanssialalla on toiveita tulevalle vaalikaudelle. FA:n toimitusjohtajan Arno Ahosniemen mukaan finanssisektori voisi olla entistä vahvempi talouskasvun mahdollistaja, mutta se edellyttää toimintaympäristöä, jossa sääntely on järkevää ja verotus maltillista.

”Vakavarainen ja menestyvä finanssisektori kykenee silloin rahoittamaan parhaiten kotitalouksien ja yritysten investointeja ja edistämään kasvua, työllisyyttä ja vihreää siirtymää”, Ahosniemi painottaa.

Ahosniemen mukaan Suomen pitäisi ottaa mallia Britanniasta, jossa finanssivalvojien mandaattia laajennettiin vuonna 2023 siten, että valvojien tulee huomioida toiminnassaan myös kansainvälisen kilpailukyvyn ja talouskasvun edistäminen.

”Suomenkin Finanssivalvonnalla on hyviä mahdollisuuksia edistää kilpailukykyä muun muassa makrovakausvälineiden käytöllä sekä antamissaan suosituksissa ja määräyksissä. Tämä tehtävä ei tietenkään saa sivuuttaa Fivan päätehtävää eli rahoitusvakaudesta huolehtimista.”

