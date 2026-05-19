Strategisten alojen suojaaminen riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta

Selvityksen tekeminen pakollista, jos sijoitus kohdistuu strategiselle alalle, esimerkiksi puolustukseen, rahoituspalveluihin tai puolijohteisiin

Osa EU:n pyrkimyksiä parantaa taloudellista turvallisuutta

Parannetaan jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja yhdenmukaistetaan menettelyjä

Euroopan komissio määrittää strategisten sijoitusten edellytyksiä

Meppien tänään äänin 508–64 (90 tyhjää) hyväksymä asetus velvoittaa jäsenmaat tekemään ennakkoselvityksen ulkomaisista, strategisesti tärkeisiin aloihin kohdistuvista sijoituksista. Näitä aloja ovat esimerkiksi puolustus, puolijohteet, tekoäly, kriittiset raaka-aineet ja rahoituspalvelut. Tarkoituksena on havaita ajoissa turvallisuuteen tai yhteiskuntajärjestykseen kohdistuvat riskit samalla, kun EU pysyy avoimena sijoitusympäristönä kolmansista maista tuleville pääomavirroille.

Laki yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa kansallisia sijoitusten seurantamenettelyjä, jotta EU pysyy houkuttelevana sijoituskohteena. Yhteistyö kansallisten viranomaisten ja komission välillä vahvistuu, mikä helpottaa koordinointia ja yhteisiä toimia rajat ylittäviin riskeihin puuttumiseksi. Myös EU:n sisäiset sijoitukset kuuluvat seurannan piiriin, mikäli sijoittava taho on EU-maiden ulkopuolisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa.

Uusien sääntöjen yhteydessä parlamentti ja komission totesivat yhteisessä lausumassa, että lisää EU-tason toimia tarvitaan ulkomaisten sijoitusten talousturvallisuusriskeihin puuttumiseksi. Euroopan komissio sitoutui tekemään aloitteen strategisten alojen sijoitusten edellytyksistä, ja antoi esityksen teollisuuden vauhdittamissäädöksestä 4.3.2026.

Esittelijä Raphaël Glucksmann (S&D, Ranska) sanoi: ”Tämä laki merkitsee Euroopan naiiviuden loppua. Ulkopuoliset valtiot pyrkivät heikentämään meitä. Jätämme nyt taaksemme sokeuden, joka salli kolmansien maiden ottaa hallintaansa arkaluontoisia taloutemme sektoreita. Ulkomaisia sijoituksia koskevat säännöt eivät kuitenkaan ole valmiit. Taistelu Euroopan itsenäisyyden ja suvereniteetin puolesta jatkuu teollisuuden vauhdittamissäännöksen myötä.”



Taustaa



EU:lla on jo ulkomaisten sijoitusten seuraamista koskevia sääntöjä. Nykyinen lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 2020. Geopoliittinen tilanne, koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat korostaneet riskien varhaisen havaitsemisen ja EU:n strategisten voimavarojen suojaamisen tärkeyttä. Tammikuussa 2024 komissio teki tänään käsitellyn esityksen lainsäädännön tarkistamisesta.



Seuraavaksi



Ennen kuin asetus voi astua voimaan, myös neuvoston on hyväksyttävä se virallisesti. Sen soveltaminen alkaa 18 kuukautta voimaantulon jälkeen.

