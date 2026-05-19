S-Pankin rahastot myyvät yhdessä A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa Cramo kampuksen Vantaalla
20.5.2026 17:18:17 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
Terrieri Kiinteistöt Ky, A. Ahlström Kiinteistöt Oy ja S‑Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto myyvät toukokuun lopulla Vantaalla sijaitsevan Cramo‑kampuksen ruotsalaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Catena AB:lle.
S‑Pankki Kiinteistöt Oy:n hallinnoimassa yhteissijoituksessa Terrieri Kiinteistöt Ky ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy myyvät modernin tuotanto‑ ja logistiikkarakennusten kokonaisuuden. Samassa yhteydessä S‑Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto myy kiinteistöön liittyvän maa‑alueen.
Helsinki‑Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitseva kiinteistö on valmistunut vuonna 2021 ja käsittää noin 23 260 neliömetriä vuokrattavaa pinta‑alaa. Kokonaisuus on täysimääräisesti vuokrattu Cramo Finland Oy:lle.
Noin 140 000 neliömetrin tontti tarjoaa lisäksi mahdollisuuden lisärakentamiseen, sillä lisärakennusoikeutta on noin 45 000 neliömetriä, mikä mahdollistaa alueen pitkän aikavälin kehittämisen.
“Cramon tuotanto- ja logistiikkakiinteistö on edustanut sijoitusasiakkaillemme korkealaatuista ja vakaata sijoitusta keskeisellä logistiikka‑alueella. Kauppa on luonteva päätös sijoituksen elinkaaren tässä vaiheessa ja kuvaa vahvaa sijoittajakysyntää moderneihin logistiikkakiinteistöihin pääkaupunkiseudulla”, sanoo johtaja Leo Nilsson S‑Pankki Kiinteistöt Oy:stä.
Catena AB:n mukaan hankinta vahvistaa sen asemaa Suomen keskeisimmällä logistiikka‑alueella.
“Teemme kiinnostavan hankinnan yhdestä Suomen keskeisimmistä ja vakiintuneimmista logistiikka-alueista. Kiinteistön nykyaikainen taso sekä mahdollisuus syventää yhteistyötä Cramon kanssa tukevat vakaata kassavirran kehitystä jatkossa. Lisäksi rakennusoikeus luo pitkän aikavälin kehityspotentiaalia”, Johan Franzén, Head of Property, Catenalta kommentoi.
Rakennuksen ja maa‑alueen myyjien kaupallisena neuvonantajana toimi JLL. Myyjiä avusti oikeudellisissa kysymyksissä Castrén & Snellman, ja ostajan oikeudellisena neuvonantajana toimi HPP.
Lisätietoja:
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
Tietoja julkaisijasta
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
