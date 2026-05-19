Norelco

Norelco intensifierar sitt inträde på den nordiska marknaden på Energimässan

19.5.2026 19:56:07 EEST | Norelco | Tiedote

Norelco, baserat i Nyslott i Finland, kommer att delta i Sveriges största energimässa, Energimässan 2026, i Stockholm den 20–21 maj för att intensifiera företagets internationalisering på den nordiska marknaden.

Norelco NorMax Air mellanspänningsställverket, tillverkat i Nyslott, representerar en ny generation av grön elteknik och kommer att visas på Energimässan i Stockholm.
"Energimässan, som samlar viktiga aktörer i branschen för att diskutera framtidens energisystem, är en viktig mötesplats för oss på den nordiska marknaden", säger exportchef Timo Mämmelä.

”I Stockholm kan vi konkret visa vad våra mellan- och lågspänningsställverk NorMax Air och NorPower 5000 erbjuder för att möta energisektorns förändrade behov, oavsett om det gäller produktion av förnybar energi, datacenter, industriella processapplikationer eller infrastrukturlösningar.”

”Eftersom vi designar och tillverkar våra produkter helt i våra egna fabriker, skräddarsydda efter kundens specifika behov, kan vi garantera våra kunder både leveranssäkerhet och hög kvalitet”, betonar Mämmelä.

Du hittar Norelcos experter på mässan i monter J18.

Om Norelco

Norelco vill vara med och säkra en framtid som snabbt blir elektrifierad. Vi är allt mer involverade i solenergi, väteproduktion och elfordonsprojekt, för att inte tala om de grundläggande näten som allt bygger på. Vi strävar efter att vara den mest eftertraktade partnern i eldistributionsprojekt i Norden.

Produkterna vi tillverkar säkrar eldistributionen i byggnader, industri, eldistribution, förnybar energiprojekt och infrastruktur. Vi utvecklar främst de produkter vi tillverkar själva och arbetar även i samarbete med flera ansvariga partners. Våra huvudprodukter är elcentraler, ställverk, transformatorer och transformatorstationer, som vi har tillverkat i över 60 år.

Vi verkar i en mångkulturell miljö styrd av etiska regler. Vi tillverkar våra produkter i fyra fabriker i Nyslott och Kuopio. Vi använder den senaste tekniken och lean-principerna i vår verksamhet, samt våra egna värderingar som är viktiga för ett familjeföretag. Ständiga förbättringar är också en vardag för oss.

