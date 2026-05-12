Energian hinta muutti kotien vaatimukset – älykotien kysyntä kasvaa Suomessa
20.5.2026 08:11:00 EEST | Schneider Electric | Tiedote
Kuluttajien odotukset omasta kodistaan ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina. ”Energian hinnannousu, ilmastohuoli ja arjen sujuvuuden korostuminen ovat nostaneet älykotiratkaisut nopeasti marginaalista valtavirtaan myös Suomessa”, korostaa Schneider Electricin liiketoimintajohtaja Sirpa Ikola.
Schneider Electricin 2025 teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan energiatehokkuus on noussut kuluttajien silmissä tärkeimmäksi kodin ominaisuudeksi: lähes puolet pitää sitä ensisijaisena prioriteettina. Samalla yhä useampi haluaa aktiivisesti vähentää energiankulutustaan ja hallita sitä paremmin.
– Kuluttajien odotukset ovat muuttuneet pysyvästi. Enää ei riitä, että koti on mukava, vaan sen pitää myös olla energiatehokas, älykäs ja hallittavissa, Sirpa Ikola jatkaa.
Suomalaisten odotukset seuraavat Eurooppaa
Suomessa kehitys kulkee pitkälti samaan suuntaan kuin muualla Euroopassa, mutta painotukset ovat käytännönläheisiä. Energian hinnan vaihtelut ja kylmä ilmasto tekevät kulutuksen hallinnasta erityisen tärkeää.
– Suomessa korostuu erityisesti tarve hallita lämmitystä, sähkönkulutusta ja kokonaiskuormaa. Älykoti ei ole Suomessa trendi, vaan hyvin konkreettinen keino hallita kustannuksia, Sirpa Ikola sanoo.
Älykotien rooli on muuttumassa viihteestä ja mukavuudesta kohti energianhallintaa. Globaalisti kuluttajat pitävät Schneiderin teettämän tutkimuksen mukaan tärkeänä erityisesti älykästä valaistusta, termostaatteja ja lämmityksen ohjausta, aurinkosähköä ja energian tuotantoa sekä energiankulutuksen seurantaa.
Samalla sähköistyminen lisääntyy nopeasti: sähköautojen lataus, lämpöpumput ja kodin laitteet kasvattavat kuormaa erityisesti Suomessa.
– Kodin sähköistyminen kiihtyy vauhdilla. Tämä tarkoittaa, että energian hallinnasta tulee koko kodin keskeinen toiminto, Sirpa Ikola toteaa.
Data ohjaa älykoteja
Älykotien määrä kasvaa Suomessa tasaisesti, ja Statistan tuoreen markkina-analyysin mukaan jo yli puolet kotitalouksista käyttää jotain älykotiratkaisua. Luku nousee arvion mukaan lähemmäs 80 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä. Samalla markkinan arvo kasvaa voimakkaasti.
– Pohjoismaissa älykoti nähdään osana laajempaa energiajärjestelmää, ei irrallisena teknologiana. Tämä tekee markkinasta myös edelläkävijän Euroopassa.
Älykotien seuraava vaihe ei välttämättä näy kuluttajalle erillisinä laitteina, vaan taustalla toimivana automaationa ja datana. Järjestelmät optimoivat energiankäyttöä automaattisesti, ja tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia. Schneider Electricin tutkimuksen mukaan 44 % kuluttajista ei kuitenkaan vielä ole valmis antamaan tekoälyn hoitaa automaattisesti kodin toimintoja.
Keskeinen muutos on kuitenkin jo tapahtunut.
– Kuluttajat eivät enää pohdi, että haluavatko he älykodin. Vaan he haluavat tietää, miten kodin järjestelmät voivat auttaa heitä säästämään energiaa, rahaa ja aikaa. Se on iso muutos, Ikola kiteyttää.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 354 5666, susanna.niemela@se.com
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 354 5666, susanna.niemela@se.com
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
