Metsäteollisuuden sivuvirrasta huipputeknologiaksi – Kiilto Ventures sijoitti LignoSphereen

Ligniini on metsäteollisuuden runsas sivuvirta: maailman sellutehtaat tuottavat vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia ligniiniä, josta yli 95 % poltetaan lämmöksi.

“Metsäteollisuudessa on vuosikymmeniä toisteltu, että ligniinistä voi tehdä kaikkea paitsi rahaa. Nyt pohja tuolta sanonnalta alkaa vihdoin murtua”, sanoo Eero Knuutila, LignoSpheren toimitusjohtaja.

Ligniinin kemiallinen monimutkaisuus on pitkään seissyt sen mahdollisuuksien tiellä. LignoSpheren teknologia kuitenkin muuttaa ligniinin rakenteen tasalaatuisiksi palloiksi, jotka toimivat erinomaisesti useiden kemiallisten yhdisteiden keskeisenä ainesosana.

“Kykenemme nyt muuttamaan aiemmin alihyödynnetyn biomassan toiminnallisiksi materiaaleiksi, jolloin arvonnousu voi olla yli kymmenkertainen poltettuun ligniinikiloon verrattuna”, Knuutila kertoo.

Hiilijalanjälki on fossiilipohjaisia verrokkeja pienempi. Ligniinipalloja voidaan hyödyntää esimerkiksi epoksipohjaisena maalina betoni-, puu- ja teräspinnoille tai rakenteellisena liimana puulle ja teräkselle.

Yhtiön patentoitu prosessi ja sovelluskohteet ovat kehitetty Aalto-yliopistossa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Rahoituksen turvin LignoSphere kiihdyttää teknologiansa kehitystä, laajentaa yhteistyötä teollisten kumppanien ja asiakkaiden kanssa ja valmistelee teollisen mittakaavan tuotantolaitoksen rakentamista. Yhtiön tavoitteena on asemoida ligniinipohjaiset materiaalit vakavasti otettavaksi valtavirran vaihtoehdoksi fossiilipohjaisille kemikaaleille globaaleilla pinnoite- ja liimamarkkinoilla.

Lisätiedot:

Matti Rönkkö

Toimitusjohtaja, Kiilto Ventures

matti.ronkko@kiilto.com

Eero Knuutila

Toimitusjohtaja, LignoSphere Oy

eero.knuutila@lignosphere.com