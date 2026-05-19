Kiilto

Metsäteollisuuden sivuvirrasta huipputeknologiaksi – Kiilto Ventures sijoitti LignoSphereen

20.5.2026 09:00:00 EEST | Kiilto | Tiedote

Jaa

Kiilto Ventures ja Stephen Industries ovat sijoittaneet Aalto-yliopistosta ponnistavaan ligniiniteknologiayhtiöön, jonka tavoitteena on mullistaa teollisuuden ja rakentamisen pinnoitteiden ja liimojen markkina.

Ligniini on metsäteollisuuden runsas sivuvirta: maailman sellutehtaat tuottavat vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia ligniiniä, josta yli 95 % poltetaan lämmöksi.

“Metsäteollisuudessa on vuosikymmeniä toisteltu, että ligniinistä voi tehdä kaikkea paitsi rahaa. Nyt pohja tuolta sanonnalta alkaa vihdoin murtua”, sanoo Eero Knuutila, LignoSpheren toimitusjohtaja.

Ligniinin kemiallinen monimutkaisuus on pitkään seissyt sen mahdollisuuksien tiellä. LignoSpheren teknologia kuitenkin muuttaa ligniinin rakenteen tasalaatuisiksi palloiksi, jotka toimivat erinomaisesti useiden kemiallisten yhdisteiden keskeisenä ainesosana.

“Kykenemme nyt muuttamaan aiemmin alihyödynnetyn biomassan toiminnallisiksi materiaaleiksi, jolloin arvonnousu voi olla yli kymmenkertainen poltettuun ligniinikiloon verrattuna”, Knuutila kertoo. 

Hiilijalanjälki on fossiilipohjaisia verrokkeja pienempi. Ligniinipalloja voidaan hyödyntää esimerkiksi epoksipohjaisena maalina betoni-, puu- ja teräspinnoille tai rakenteellisena liimana puulle ja teräkselle.

Yhtiön patentoitu prosessi ja sovelluskohteet ovat kehitetty Aalto-yliopistossa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Rahoituksen turvin LignoSphere kiihdyttää teknologiansa kehitystä, laajentaa yhteistyötä teollisten kumppanien ja asiakkaiden kanssa ja valmistelee teollisen mittakaavan tuotantolaitoksen rakentamista. Yhtiön tavoitteena on asemoida ligniinipohjaiset materiaalit vakavasti otettavaksi valtavirran vaihtoehdoksi fossiilipohjaisille kemikaaleille globaaleilla pinnoite- ja liimamarkkinoilla.

Lisätiedot:

Matti Rönkkö
Toimitusjohtaja, Kiilto Ventures
matti.ronkko@kiilto.com

Eero Knuutila
Toimitusjohtaja, LignoSphere Oy
eero.knuutila@lignosphere.com

Yhteyshenkilöt

Kuvat

LignoSpheren toimitusjohtaja Eero Knuutila
LignoSpheren toimitusjohtaja Eero Knuutila
Lataa

Tietoa Kiillosta ja Kiilto Venturesista

Kiilto Ventures on Kiillon pääomasijoitusyhtiö. Kiilto on yli satavuotias suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Näitä ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto toimii yhdeksässä maassa ja työllistää yhteensä lähes 800 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 217 milj. euroa.

Tietoa LignoSpherestä

LignoSphere on suomalainen biomateriaaliyritys, joka kehittää ligniinipohjaisista nanopalloista valmistettuja korkean lisäarvon pinnoitteita ja liimoja. Yhtiön patentoitu teknologia on kehitetty Aalto-yliopistossa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa. LignoSphere on kotipaikaltaan Espoossa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kiilto

Kiilto Ventures sijoitti hiilidioksidia betonin raaka-aineeksi valmistavaan start-upiin2.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Kiillon pääomasijoitusyhtiö Kiilto Ventures on tehnyt sijoituksen brittiläiseen kehittyneiden materiaalien teknologiayhtiöön Vaterikseen, joka muuntaa jätettä ja hiilidioksidia edullisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi, mutta suorituskyvyltään paremmaksi betoniksi. Vateris (entinen Concrete4Change) on sementin ja betonin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edelläkävijä uraauurtavalla teknologiallaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye