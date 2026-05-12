Muutoksia Nimlaksen johtoryhmässä: hankinta- ja vastuullisuusjohtaja Vesa-Pekka Vuopio siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat Kainuun datakeskushankkeen toisessa vaiheessa 12.5.2026 09:31:08 EEST | Tiedote

Nimlaksen yhtiöt LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat XTX Marketsin datakeskushankkeessa Kajaanissa, jossa toisen datakeskuksen rakennustyöt ovat jo pitkällä. Paikallis-Sähkö ja LVI-Aitta ovat solmineet sopimukset hankkeen pääurakoitsijana toimivan YIT:n kanssa. Paikallis-Sähkö vastaa hankkeen sähköasemasta sekä ensimmäisen ja toisen datakeskuksen pääsähkönjakelusta. LVI-Aitta toteuttaa kiinteistön LVI-tekniikan ensimmäiseen ja toiseen datakeskukseen.