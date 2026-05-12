Muutoksia Nimlaksen johtoryhmässä: hankinta- ja vastuullisuusjohtaja Vesa-Pekka Vuopio siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle
21.5.2026 10:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote
Nimlas Finlandin hankinta- ja vastuullisuusjohtaja Vesa Vuopio on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Nimlaksessa siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.
Liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen vastaa toistaiseksi konsernin johtoryhmässä hankinnasta. Nimlas on käynnistänyt prosessin uuden hankinta- ja vastuullisuusjohtajan rekrytoimiseksi.
”Vesa on edistänyt konsernin vastuullisuustyötä merkittävästi ja toiminut aktiivisessa yhteistyössä tuotevalmistajien ja tukkujen kanssa kehittäen kumppaniyhteistyön lisäksi talotekniikkatuotteiden vastuullisuustietojen keräämistä. Haluan lämpimästi kiittää Vesaa koko Nimlaksen konsernin sekä yhtiöidemme puolesta erinomaisesta työstä ja toivottaa hänelle menestystä uusissa tehtävissä”, sanoo Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen.
”Haluan kiittää kaikkia kollegoita niin Nimlas-konsernissa kuin paikallisissa yrityksissä. On ollut hienoa olla mukana edistämässä Nimlaksen kasvutavoitteita reilun parin vuoden aikana. Kiitän myös yhteistyötahoja luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä”, Vesa Vuopio kommentoi.
Tiina KoppinentoimitusjohtajaNimlas Finland OyPuh:040 350 2225tiina.koppinen@nimlas.fi
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
