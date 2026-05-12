Nimlas

Muutoksia Nimlaksen johtoryhmässä: hankinta- ja vastuullisuusjohtaja Vesa-Pekka Vuopio siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

21.5.2026 10:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote

Jaa

Nimlas Finlandin hankinta- ja vastuullisuusjohtaja Vesa Vuopio on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Nimlaksessa siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Liiketoimintajohtaja Kimmo Lehtonen vastaa toistaiseksi konsernin johtoryhmässä hankinnasta. Nimlas on käynnistänyt prosessin uuden hankinta- ja vastuullisuusjohtajan rekrytoimiseksi.

”Vesa on edistänyt konsernin vastuullisuustyötä merkittävästi ja toiminut aktiivisessa yhteistyössä tuotevalmistajien ja tukkujen kanssa kehittäen kumppaniyhteistyön lisäksi talotekniikkatuotteiden vastuullisuustietojen keräämistä. Haluan lämpimästi kiittää Vesaa koko Nimlaksen konsernin sekä yhtiöidemme puolesta erinomaisesta työstä ja toivottaa hänelle menestystä uusissa tehtävissä”, sanoo Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen.

”Haluan kiittää kaikkia kollegoita niin Nimlas-konsernissa kuin paikallisissa yrityksissä. On ollut hienoa olla mukana edistämässä Nimlaksen kasvutavoitteita reilun parin vuoden aikana. Kiitän myös yhteistyötahoja luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä”, Vesa Vuopio kommentoi.

Avainsanat

nimlastalotekniikka

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nimlas Finland Oy

Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nimlas

LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat Kainuun datakeskushankkeen toisessa vaiheessa12.5.2026 09:31:08 EEST | Tiedote

Nimlaksen yhtiöt LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat XTX Marketsin datakeskushankkeessa Kajaanissa, jossa toisen datakeskuksen rakennustyöt ovat jo pitkällä. Paikallis-Sähkö ja LVI-Aitta ovat solmineet sopimukset hankkeen pääurakoitsijana toimivan YIT:n kanssa. Paikallis-Sähkö vastaa hankkeen sähköasemasta sekä ensimmäisen ja toisen datakeskuksen pääsähkönjakelusta. LVI-Aitta toteuttaa kiinteistön LVI-tekniikan ensimmäiseen ja toiseen datakeskukseen.

Datakeskus- ja tietoverkkoasennuksiin erikoistunut DT Systems mukaan Nimlakseen31.3.2026 07:00:00 EEST | Tiedote

Nimlas, yksi Suomen suurimmista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista, ostaa data- ja telejärjestelmiä asentavan DT Systemsin. DT Systems on erikoistunut datakeskusten datakaapelointeihin ja toteuttaa lisäksi tieto-, tele- ja turvaverkkojärjestelmiä sairaala- ja toimitilakohteisiin ympäri Suomen. DT Systems Oy jatkaa toimintaansa omalla nimellään Nimlaksen mallin mukaisesti.

Nimlas kasvatti liikevaihtonsa 334 miljoonaan – Orgaaninen kasvu ennätykselliset 7 %2.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Nimlaksen pro forma -liikevaihto vuonna 2025 kasvoi 14 prosenttia 334 miljoonaan euroon (294) Suomessa. Kasvu perustui yritysostoihin ja konsernin historian ennätykselliseen 7 prosentin orgaaniseen kasvuun. Oikaistu pro forma -liiketulos (EBITA) nousi 8,6 prosenttiin liikevaihdosta (7,6) markkinan hitaasta elpymisestä huolimatta. Nimlas Finland etenee suunnitelmansa mukaisesti kohti 550 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta vuodelle 2029 ja valmistelee myös uusien yritysten perustamista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye