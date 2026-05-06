Keskustan huoltotunnelin pelastusharjoitus 20.5.2026
19.5.2026 16:43:30 EEST | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Pelastuslaitos harjoittelee keskustan huoltotunnelissa sammutus- ja pelastustoimintaa keskiviikkona 20.05.2026 aamun ja päivän aikana.
Tunnelin sisällä harjoitusalue on eristetty ja alueelle on järjestetty liikenteenohjaus. Harjoituksessa käytetään harjoitussavuja. Harjoitus ei vaikuta liikenteeseen maanpinnalla.
Pelastuslaitokselle harjoittelu on lakisääteistä toimintaa. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti, sekä omissa että muiden viranomaisten järjestämissä harjoituksissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:0931030130
Antti SalminenViestintäasiantuntijaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09-31030013antti.J.salminen@hel.fipelastustoimi.fi/helsinki
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Myndighetssamarbete i fokus under räddningsverkets olycksövning6.5.2026 15:07:47 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads räddningsverk, polisen, försvarsmakten samt Helsingfors social- och krisjour övade myndighetsverksamhet och samarbete i samband med en storolycka i Kvarnbäcken onsdagen den 6 maj 2026. För räddningsverket är övningar en lagstadgad uppgift. Kompetensen upprätthålls och utvecklas regelbundet både genom egna övningar och genom övningar som ordnas av andra myndigheter. Den här gången låg fokus på myndighetssamarbete inom en mer mångfacetterad och krävande övningshelhet än vanligt. ”I övningen ingick bland annat en olycka med farliga ämnen samt en situation där polisen och försvarsmakten övade på att trygga räddningsverksamheten. Kärnan i myndighetssamarbetet är förmågan att samordna insatserna. Utöver själva räddningsarbetet övade vi handräckning och begäran om handräckning samt kommunikation”, berättar räddningsdirektör Marko Rostedt vid Helsingfors stads räddningsverk. ”Särskilt gläder jag mig över att kollegor från Stockholm deltog i övningen. Vi har ett fungerande sam
Pelastuslaitoksen onnettomuusharjoituksen keskiössä viranomaisyhteistyö6.5.2026 15:07:47 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitos, poliisi, puolustusvoimat sekä Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys harjoittelivat suuronnettomuuteen liittyvää viranomaistoimintaa ja yhteistyötä Myllypurossa keskiviikkona 6. toukokuuta 2026. Pelastuslaitokselle harjoittelu on lakisääteistä toimintaa. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti sekä omissa että muiden viranomaisten järjestämissä harjoituksissa. Nyt harjoiteltiin viranomaisyhteistyötä tavanomaista moniosaisemmalla ja vaativammalla harjoituskokonaisuudella. ”Harjoitukseen kuului muun muassa vaarallisen aineen onnettomuus ja tilanne, jonka yhteydessä poliisi ja puolustusvoimat harjoittelivat pelastustoiminnan turvaamista. Moniviranomaisyhteistyön ytimessä on kyky koordinoida yhteistyötä. Harjoittelimme pelastustoiminnan lisäksi virka-avun pyyntöä ja virka-avun antoa sekä viestintää”, kertoo pelastusjohtaja Marko Rostedt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. ”Erityisesti iloitsen siitä, että harjoitukseen osallistui kollego
Inter‑agency cooperation at the core of the Rescue Department’s exercise6.5.2026 15:07:47 EEST | Press release
The Helsinki City Rescue Department, the Police, the Defence Forces, and Helsinki’s Social and Crisis Emergency Services carried out a joint exercise related to major-accident response and inter-agency cooperation in Myllypuro on Wednesday, 6 May 2026. For the Rescue Department, such exercises are statutory activities. Skills are maintained and developed regularly through both internal training and exercises organised with other authorities. This exercise focused on inter-agency cooperation through a more extensive and demanding training scenario than usual. “The exercise included, among other things, a hazardous materials incident and a situation in which the Police and the Defence Forces trained to secure rescue operations. At the heart of multi-agency cooperation is the ability to coordinate joint efforts. In addition to rescue operations, we practised requesting and providing official assistance as well as communication”, says Marko Rostedt, Rescue Chief at the Helsinki City Rescue
Räddningsövning i Kvarnbäcken den 6 maj – många myndighetsfordon i rörelse4.5.2026 11:49:26 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads räddningsverk ordnar en räddningsövning för en storolycka i Kvarnbäcken, i samarbete med andra myndigheter onsdagen den 6 maj 2026.
Pelastusharjoitus Myllypurossa 6.5. – alueella viranomaisten liikennettä4.5.2026 11:49:26 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitos harjoittelee suuronnettomuuden pelastustoimintaa Myllypurossa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa keskiviikkona 6. toukokuuta 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme