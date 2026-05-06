Keskustan huoltotunnelin pelastusharjoitus 20.5.2026

Pelastuslaitoksen onnettomuusharjoituksen keskiössä viranomaisyhteistyö 6.5.2026 15:07:47 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, poliisi, puolustusvoimat sekä Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys harjoittelivat suuronnettomuuteen liittyvää viranomaistoimintaa ja yhteistyötä Myllypurossa keskiviikkona 6. toukokuuta 2026. Pelastuslaitokselle harjoittelu on lakisääteistä toimintaa. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti sekä omissa että muiden viranomaisten järjestämissä harjoituksissa. Nyt harjoiteltiin viranomaisyhteistyötä tavanomaista moniosaisemmalla ja vaativammalla harjoituskokonaisuudella. ”Harjoitukseen kuului muun muassa vaarallisen aineen onnettomuus ja tilanne, jonka yhteydessä poliisi ja puolustusvoimat harjoittelivat pelastustoiminnan turvaamista. Moniviranomaisyhteistyön ytimessä on kyky koordinoida yhteistyötä. Harjoittelimme pelastustoiminnan lisäksi virka-avun pyyntöä ja virka-avun antoa sekä viestintää”, kertoo pelastusjohtaja Marko Rostedt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. ”Erityisesti iloitsen siitä, että harjoitukseen osallistui kollego