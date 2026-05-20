Elaf Alin selviytymistarina: kunniaväkivallan varjosta vapauteen
20.5.2026 12:20:40 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Ruotsalais-irakilaisen Elaf Alin palkittu esikoisteos Sanoitko minulle rakkaus? on henkilökohtainen kuvaus kasvamisesta kunniasorron tiukasti hallitsemassa perheessä. Kirja nousi Ruotsissa heti ilmestyttyään myynti- ja arvostelumenestykseen. Elaf Ali saapuu kesäkuussa Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen.
Eräänä iltana 13-vuotiaan Elafin isä vastaa puhelimeen ja joutuu kohtaamaan pahimman painajaisensa: vieras poika kyselee hänen tytärtään. Seuraa silmitön suuttumus, ehdoton kielto puhua pojille ja repivä kaksoiselämä, jossa Elaf joutuu peittelemään todellisuutta koulukavereiltaan ja kantamaan sisällään syvää yksinäisyyttä ja häpeää.
Omaelämäkerrallisen romaanin kolme vuosikymmentä kattava kertomus on lomitettu faktaosioilla sekä kirjailijan vanhempien haastatteluilla, joissa he taustoittavat nykyistä suhtautumistaan kunniakäsityksiin. Ruotsissa vuonna 2022 julkaistu teos on saanut kiitosta sekä kriitikoilta että lukijoilta, noussut bestseller-listojen kärkeen ja voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja, kuten Carl von Linné -palkinnon ja Slangbellan-debyyttipalkinnon.
”Laaja ja monipuolinen kuvaus kulttuurien yhteentörmäyksistä, kotoutumisesta, vastuukysymyksistä ja kunniasorrosta, mutta myös rakkaudesta.” – Carl von Linné -palkintoraati
Sanoitko minulle rakkaus? on saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista 22. toukokuuta. Kirjan on suomentanut Jaana Nikula. Elaf Ali osallistuu 11.–14. kesäkuuta järjestettävään Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen ja häntä on mahdollista haastatella vierailun yhteydessä.
Elaf Ali syntyi Bagdadissa, Irakissa, ja muutti Ruotsiin nelivuotiaana. Hän vietti nuoruutensa Kristianstadissa, mutta asuu ja työskentelee nykyään Tukholmassa toimittajana ja kolumnistina Svenska Dagbladet -lehdessä.
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Tietoja julkaisijasta
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
