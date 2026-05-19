HUSin EUHA-puheenjohtajuus huipentui jäsenkokoukseen
19.5.2026 16:55:58 EEST | HUS | Tiedote
HUSin Euroopan yliopistosairaaloiden verkoston EUHA:n puheenjohtajuuskauden lopussa järjestetyssä jäsenkokouksessa hyväksyttiin EUHA:n uudistettu strategia ja siirrettiin puheenjohtajuus Assistance Publique - Hôpitaux de Paris -sairaalalle.
HUSin EUHA-puheenjohtajuuden huipentaneeseen jäsenkokoukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin 18.-20.5.2026 osallistui yhteensä noin 120 henkilöä 11 maasta.
EUHA:n jäsenkokouksen merkittävin päätös oli EUHA:n päivitetyn strategian hyväksyminen vuosille 2026–30. ”EUHAn strategiapäivityksen keskeisenä tavoitteena oli määritellä selkeät painopisteet ja tässä onnistuimme”, kertoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Alkavalle strategiakaudelle painopistealueita määriteltiin viisi: edistyksellisten hoitomuotojen kehittäminen ja käyttöönotto, rajat ylittävän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, tulevaisuuteen suuntautuvan koulutuksen ja osaamisen kehittäminen, vaikuttaminen Euroopan tasolla sekä terveydenhuoltojärjestelmien uudistaminen.
Jäsenkokouksen lopuksi EUHA:n puheenjohtajuus siirtyi HUSista seuraavaksi puoleksi vuodeksi Assistance Publique - Hôpitaux de Paris -sairaalalle.
”Intensiivisen strategiapäivityksen lisäksi olemme puheenjohtajuuskautemme aikana yhdessä muiden EUHA:n jäsensairaaloiden kanssa vieneet eteenpäin monia muitakin tärkeitä asioita, kuten vaikuttamistyötä ja EU-rahoitushakujen valmistelua. Puheenjohtajuuskausi on ollut meille suuri kunnia ja erinomainen mahdollisuus tiivistää yhteistyötämme muiden EUHA-jäsenten kanssa”, sanoo Bergendahl.
HUSin EUHA-puheenjohtajuuden päättävän jäsenkokouksen yhteydessä järjestettiin Inspired Professionals symposium, jossa aiheena oli osaavien ja motivoituneiden ammattilaisten varmistaminen tulevaisuuden terveydenhuollossa. Lue lisää symposiumista.
EUHA:n 12 työryhmästä ja verkostosta kolme, Policy Working Group, LIVE Working Group ja Midwifery Network, kokoontuivat HUSin jäsenkokouksen yhteydessä.
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
