HUSin EUHA-puheenjohtajuus huipentui jäsenkokoukseen

HUSin EUHA-puheenjohtajuuden huipentaneeseen jäsenkokoukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin 18.-20.5.2026 osallistui yhteensä noin 120 henkilöä 11 maasta.

EUHA:n jäsenkokouksen merkittävin päätös oli EUHA:n päivitetyn strategian hyväksyminen vuosille 2026–30. ”EUHAn strategiapäivityksen keskeisenä tavoitteena oli määritellä selkeät painopisteet ja tässä onnistuimme”, kertoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Alkavalle strategiakaudelle painopistealueita määriteltiin viisi: edistyksellisten hoitomuotojen kehittäminen ja käyttöönotto, rajat ylittävän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, tulevaisuuteen suuntautuvan koulutuksen ja osaamisen kehittäminen, vaikuttaminen Euroopan tasolla sekä terveydenhuoltojärjestelmien uudistaminen.

Jäsenkokouksen lopuksi EUHA:n puheenjohtajuus siirtyi HUSista seuraavaksi puoleksi vuodeksi Assistance Publique - Hôpitaux de Paris -sairaalalle.

”Intensiivisen strategiapäivityksen lisäksi olemme puheenjohtajuuskautemme aikana yhdessä muiden EUHA:n jäsensairaaloiden kanssa vieneet eteenpäin monia muitakin tärkeitä asioita, kuten vaikuttamistyötä ja EU-rahoitushakujen valmistelua. Puheenjohtajuuskausi on ollut meille suuri kunnia ja erinomainen mahdollisuus tiivistää yhteistyötämme muiden EUHA-jäsenten kanssa”, sanoo Bergendahl.

HUSin EUHA-puheenjohtajuuden päättävän jäsenkokouksen yhteydessä järjestettiin Inspired Professionals symposium, jossa aiheena oli osaavien ja motivoituneiden ammattilaisten varmistaminen tulevaisuuden terveydenhuollossa.

EUHA:n 12 työryhmästä ja verkostosta kolme, Policy Working Group, LIVE Working Group ja Midwifery Network, kokoontuivat HUSin jäsenkokouksen yhteydessä.

