SDP:n Pia Viitanen: Pimittääkö perussuomalaiset tälläkin kertaa oman vaihtoehtonsa äänestäjiltä?

Perussuomalaiset eivät ole kertoneet vielä yhtään konkreettista toimenpidettä, miten Suomi saadaan jaloilleen tämän kauden vahingollisen talouspolitiikan jälkeen. Silti puolueen puheenjohtaja Purralla riittää aikaa arvostella SDP:tä.

Toimintatapa on tosin puolueelle tuttu: myös vuoden 2023 vaaleissa perussuomalaiset pimittivät todelliset aikeensa, eikä puolueen ohjelmissa hiiskuttu sosiaaliturvaleikkauksista.

- Vaalien jälkeen Riikka Purra asemoi perussuomalaiset Kokoomuksen apupuolueeksi, jonka tuella duunarien asemaa ja oikeuksia on heikennetty ennennäkemättömällä tavalla, Suomen työttömyys on noussut Euroopan korkeimmaksi ja velkaa otetaan ennätyksellisiä määriä samaan aikaan, kun veroalennuksia jaetaan avokätisesti suuryrityksille ja kaikkein rikkaimmille. Harva osasi tällaista tulkita perussuomalaisten vaalipuheista, mutta niin vain tapahtui, Pia Viitanen huomauttaa.

Ennen edellisiä eduskuntavaaleja perussuomalaiset eivät pystyneet nimeämään yhtäkään itselleen vaikeaa säästökohdetta etukäteen. Sen sijaan perussuomalaiset ihmettelivät Purran suulla, miksei hallitus tee mitään bensan hinnalle ja lupaili leikkauksia lähinnä kehitysapuun ja valtionhallintoon.

- Ministeriauton takapenkiltä onkin Purra sitten voinut peruutella lupauksistaan siitä, ettei pienituloisilta leikkaaminen käy, ja etsiä syyllisiä siihen, miksi hallitus ei onnistu omissa tavoitteissaan, Viitanen muistuttaa.