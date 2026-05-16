Kiekkohuuma kasvaa: Leijonien MM-otteluilla jo yli 2,3 miljoonaa katsojaa

Suomalaiset ovat seuranneet Leijonien MM-turnauksen voitokasta alkua tiiviisti MTV Katsomossa ja MTV:n kanavilla. Maanantaina Suomi otti jääkiekon miesten MM-kilpailuissa tärkeän voiton Yhdysvalloista. Lukemiin 6–2 päättynyt ottelu tavoitti MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomossa 1,6 miljoonaa suomalaista. Myös ottelun keskikatsojamäärä kohosi jälleen loppua kohti jopa 1,1 miljoonaan. Ottelulähetys oli turnauksen tähän mennessä katsotuin, ja nousi samalla MTV:n kevään katsotuimmaksi ohjelmaksi.

”Leijonajoukkueen tarina on lähtenyt käyntiin upealla tavalla! Valtava määrä suomalaisia on seurannut ja kannustanut joukkuetta jo turnauksen ensihetkistä lähtien. Ollaan vasta matkan alussa. Välitämme suomalaisille kaikki Leijonien hetket, tapahtumat ja niiden taustat aina turnauksen loppuun saakka”, kertoo MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.

Suomen alkusarja jatkuu jälleen torstaina, jolloin vastaan luistelee Latvia. Leijonien vahvuuteen liittyy myös hyökkääjä Mikael Granlund, joka saatetaan nähdä tositoimissa jo torstaina.

MTV:n lähettämät ottelut jääkiekon MM-kisoista esitetään maksutta MTV3-kanavalla. MTV3-kanavan lähetykset ovat katsottavissa myös suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ -tilauksella. Täysimittaiset studiolähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella sekä MTV Urheilu 1 -maksukanavalta.

Jääkiekon MM-kisojen ottelulähetykset MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla:

to 21.5. klo 16.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17 MTV3, Latvia–Suomi

pe 22.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21 MTV3, Suomi–Iso-Britannia

su 24.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21 MTV3, Suomi–Itävalta

ti 26.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21 MTV3, Sveitsi–Suomi

to 28.5. klo 16.30/20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17/21 MTV3, puolivälierä (vain jos Suomi pelaa)

la 30.5. klo 15.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 16 MTV3, välieräottelu 1

la 30.5. klo 20.10 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 20.30 välieräottelu 2

su 31.5. klo 15.40 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, pronssiottelu (vain jos Suomi pelaa)

su 31.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, finaali

Lähde: Finnpanel TotalTV-mittaus (tv-kanavat ja MTV Katsomo), kaikki 3+ vuotiaat. Tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua.