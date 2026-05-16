Kiekkohuuma kasvaa: Leijonien MM-otteluilla jo yli 2,3 miljoonaa katsojaa
19.5.2026 17:35:51 EEST | MTV Oy | Tiedote
Maanantain maalikarkelot tavoittivat MTV:llä turnauksen tähän mennessä suurimman yleisön, lähes 1,6 miljoonaa suomalaista. Yhteensä Leijonien kolme ensimmäistä ottelua ovat tavoittaneet jo yli 2,3 miljoonaa suomalaista.
Suomalaiset ovat seuranneet Leijonien MM-turnauksen voitokasta alkua tiiviisti MTV Katsomossa ja MTV:n kanavilla. Maanantaina Suomi otti jääkiekon miesten MM-kilpailuissa tärkeän voiton Yhdysvalloista. Lukemiin 6–2 päättynyt ottelu tavoitti MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomossa 1,6 miljoonaa suomalaista. Myös ottelun keskikatsojamäärä kohosi jälleen loppua kohti jopa 1,1 miljoonaan. Ottelulähetys oli turnauksen tähän mennessä katsotuin, ja nousi samalla MTV:n kevään katsotuimmaksi ohjelmaksi.
”Leijonajoukkueen tarina on lähtenyt käyntiin upealla tavalla! Valtava määrä suomalaisia on seurannut ja kannustanut joukkuetta jo turnauksen ensihetkistä lähtien. Ollaan vasta matkan alussa. Välitämme suomalaisille kaikki Leijonien hetket, tapahtumat ja niiden taustat aina turnauksen loppuun saakka”, kertoo MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.
Suomen alkusarja jatkuu jälleen torstaina, jolloin vastaan luistelee Latvia. Leijonien vahvuuteen liittyy myös hyökkääjä Mikael Granlund, joka saatetaan nähdä tositoimissa jo torstaina.
MTV:n lähettämät ottelut jääkiekon MM-kisoista esitetään maksutta MTV3-kanavalla. MTV3-kanavan lähetykset ovat katsottavissa myös suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ -tilauksella. Täysimittaiset studiolähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella sekä MTV Urheilu 1 -maksukanavalta.
Jääkiekon MM-kisojen ottelulähetykset MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla:
to 21.5. klo 16.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17 MTV3, Latvia–Suomi
pe 22.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21 MTV3, Suomi–Iso-Britannia
su 24.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21 MTV3, Suomi–Itävalta
ti 26.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 21 MTV3, Sveitsi–Suomi
to 28.5. klo 16.30/20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 17/21 MTV3, puolivälierä (vain jos Suomi pelaa)
la 30.5. klo 15.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 16 MTV3, välieräottelu 1
la 30.5. klo 20.10 MTV Katsomo+ Urheilu ja klo 20.30 välieräottelu 2
su 31.5. klo 15.40 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, pronssiottelu (vain jos Suomi pelaa)
su 31.5. klo 20.30 MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3, finaali
Lähde: Finnpanel TotalTV-mittaus (tv-kanavat ja MTV Katsomo), kaikki 3+ vuotiaat. Tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua.
Maiju Saloranta, ohjelmaviestintä, maiju.saloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, tutkimusjohtaja, taina.mecklin@mtv.fi
Markus Autero, urheilun ohjelmapäällikkö, markus.autero@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
