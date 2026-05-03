MEP Aura Salla: Suomelle tärkeä voitto EU:n puolustusneuvotteluissa - rahaa parhaalle osaamiselle, ei paperihankkeille
19.5.2026 19:11:44 EEST | MEP Aura Salla | Tiedote
Eurooppa tarvitsee kipeästi drooneja, vastadrooni-järjestelmiä, sensoriteknologiaa, ammuksia ja modernia tuotantokykyä. EU:n puolustusrahan on tuettava ratkaisuja, joita sotilaallisen uhan alla elävät jäsenmaat oikeasti tarvitsevat, ei vain hyvältä kuulostavia hankepapereita. Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana toiminut kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla pitää tänään syntynyttä osasopua* merkittävänä askeleena kohti vahvempaa eurooppalaista puolustusteollisuutta.
“Euroopan puolustusvalmius ei synny paperilla, vaan tuotantolinjoilla, laboratorioissa ja yrityksissä. Tällä sopimuksella vauhditamme puolustusteollisuuden toimintaa, vähennämme tarpeettomia pullonkauloja ja varmistamme, että parhaat teknologiat pääsevät etenemään”, Salla sanoo.
Salla toimii Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana puolustusvalmiuden yksinkertaistamispaketissa. Hänen tärkein tavoitteensa oli varmistaa, että EU:n puolustusrahaa ohjataan parhaisiin hankkeisiin, jotka todella vahvistavat Euroopan turvallisuutta.
“Suomessa ymmärretään, että puolustusvalmius tarkoittaa konkreettisia kykyjä. Puolustuksessa ei saa rahoittaa keskinkertaisuutta. Rahaa on ohjattava parhaaseen osaamiseen, korkeaan laatuun ja teknologioihin, joilla on todellista merkitystä jäsenmaiden turvallisuudelle. Siksi oli tärkeää, että erinomaisuus ja laatu kirjataan jatkossa puolustushankkeiden keskeisiksi arviointiperusteiksi”, Salla korostaa.
Sopimuksessa huomioidaan aiempaa paremmin jäsenmaiden erilainen turvallisuustilanne. Sallan mukaan tämä on tärkeää Suomelle ja muille maille, jotka elävät Venäjän uhan välittömässä läheisyydessä.
Neuvotteluissa Salla puolusti vahvasti yritysten omistaman teknologian, osaamisen ja liikesalaisuuksien suojaa. Sallan mukaan tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta parhaat yritykset uskaltavat lähteä mukaan eurooppalaisiin puolustushankkeisiin.
“Kun haluamme mukaan parhaat drooni-, tekoäly-, sensori- ja kyberyritykset, niiden on voitava luottaa siihen, että niiden keksinnöt ja osaaminen pysyvät turvassa. Euroopan puolustusta ei rakenneta heikentämällä niitä yrityksiä, joiden innovaatioita kaikkein kipeimmin tarvitsemme”, Salla sanoo.
“Venäjän uhka ei odota EU:n prosesseja. Siksi puolustusinvestointeja on nopeutettava, turhaa sääntelyä purettava ja yritysten mahdollisuuksia tuottaa puolustuskykyä vahvistettava. Tämä sopimus vie Eurooppaa kohti puolustusvalmiutta, joka näkyy konkreettisena kyvykkyytenä”, Salla päättää.
*Euroopan parlamentti ja jäsenmaat saavuttivat 19.5. sovun ensimmäisestä osasta puolustusteollisuutta vahvistavasta kokonaisuudesta. Sen tavoitteena on parantaa ja vauhdittaa puolustusinvestointeja, purkaa tarpeettomia pullonkauloja ja varmistaa, että Eurooppa pystyy tuottamaan nopeammin puolustuskapasiteettia, jota turvallisuustilanne vaatii. Lakiesitys parantaa puolustukseen liittyvän lainsäädännön ja Euroopan puolustusrahaston (EDF) nykyisiä säännöksiä, poistaa sääntelyesteitä sekä vahvistaa Euroopan puolustusteollisuutta.
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Aku Aarvatoimiston päällikkö, erityisavustajaEuroopan parlamentti
Aku Aarva seuraa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) ja budjettivaliokunnan (BUDG) työtä ja johtaa toimiston työtä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
MEP Aura Salla: Suomen seurattava Ranskan itsekästä linjaa3.5.2026 06:55:00 EEST | Tiedote
Eurooppa käyttää vuosittain jopa 2 500 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joista merkittävä osa valuu teknologiaostoina Yhdysvaltoihin. Julkisista hankinnoista Euroopan unionissa on ohjattava nykyistä merkittävästi suurempi osuus eurooppalaisille yrityksille, vaatii europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP). Sallan mukaan jo yhden prosentin muutos hankintojen kohdentamisessa toisi noin 25 miljardia euroa vuosittain eurooppalaisten yritysten kasvuun.
MEP Aura Salla: Datakeskusten sähkölaskun maksavat suomalaiset veronmaksajat15.4.2026 10:36:30 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii, että suurten datakeskusten on vastattava omasta sähköstään, Fingridille on annettava mahdollisuus priorisoida sähköverkon liityntöjä kokonaisedun perusteella, eikä datakeskusten kustannuksia saa siirtää kotitalouksien, muun teollisuuden tai veronmaksajien maksettaviksi. Salla esittää kuluttajien suojaamiseksi hallitusohjelmakirjausta datakeskusten energian käytöstä.
MEP Aura Salla: Unkari saatava ulos EU:sta tai toimet estettävä20.3.2026 12:29:14 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii EU-johtajilta välittömiä toimia Unkarin jarrutusten ohittamiseksi ja Ukrainan tuen turvaamiseksi. Sallan mukaan EU-maiden on kyettävä tekemään päätöksiä ilman Unkaria, rajoitettava maan vaikutusvaltaa unionissa sekä tarvittaessa ohjattava maalle tie sen saattamiseksi ulos unionista.
MEP Aura Salla pääneuvottelijaksi karsimaan EU:n digisääntelyä11.2.2026 17:08:29 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) on valittu pääneuvottelijaksi EU:n digisääntelyn yksinkertaistamispakettiin, joka vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiin ja kansalaisten arkeen. Pääneuvottelijana Salla vastaa Euroopan parlamentin kannan muodostamisesta ja neuvottelee jäsenmaiden kanssa digialan lainsäädännön keventämisestä ja selkeyttämisestä.
MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaisten teknologia- ja luottokorttiyritysten “kill switch” on realismia11.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että riippuvuus yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä ja luottokorteista uhkaa Euroopan turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Salla muistuttaa, että niin sanottu ”kill switch”, eli mahdollisuus katkaista pääsy palveluihin poliittisen päätöksen seurauksena, ei ole mielipideasia, vaan tekninen ja lainsäädännöllinen fakta, joka on Euroopassa nähty jo käytännössä.
