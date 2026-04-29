Hector, KAJ, Anssi Kela, Zucchero ja monet muut – Tampere-talon syksyssä kotimaisia suosikkeja ja kansainvälisiä tähtivierailuja

Suomalaisen populaarimusiikin kulmakiviin lukeutuvan Hectorin sooloura alkoi tammikuussa 1966 julkaistulla Palkkasoturi-singlellä. Nyt on aika juhlistaa laulajan komeaa 60-vuotista uraa. Lauantaina 17. lokakuuta Ison salin lavalle nousevat Hector ja hänen 8-henkinen Power Bandinsa. Nuoremman polven artisteista syyskaudella esiintyvät mm. Arppa (24. lokakuuta) ja ANI (12. joulukuuta).

Anssi Kelan vuonna 2001 julkaistu esikoisalbumi Nummela nousi nopeasti sukupolvikokemukseksi ja määritti 2000-luvun alun suomalaista musiikkimaailmaa. Kela esittää 25 vuotta täyttävän albuminsa kokonaisuudessaan Isossa salissa lauantaina 28. marraskuuta. Irina laulaa rakastetuimmat hittinsä akustisesti 23. syyskuuta, ja lauluyhtye Club For Five heittäytyy joulutunnelmiin 16. joulukuuta.

Suomenruotsalainen huumoriyhtye KAJ hauskuuttaa ensimmäistä kertaa Tampere-talossa keskiviikkona 11. marraskuuta. Se, mikä alkoi Vöyrissä paikallisena ilmiönä, on kasvanut nopeasti loppuunmyydyiksi kiertueiksi, albumeiksi ja historialliseksi voitoksi Ruotsin Melodifestivalenissa. Bara Bada Bastu -hitin tuntevat kaikki, ja kappale on niittänyt menestystä kansainvälisillä Spotify-listoilla.

Kansainvälistä väriä

Melodifestivalenista suomalaisten tietoisuuteen ponnahti myös värikäs ruotsalaisyhtye Dolly Style, joka esiintyy Tampere-talossa perjantaina 25. syyskuuta. Lisäksi länsinaapurista vierailulle saapuu kulttimainetta nauttiva pelimanniyhtye Kebnekajse (24. lokakuuta), joka yhdistää perinteiset sävelmät psykedeeliseen rock-soundiin ja syvään pohjoismaiseen melankoliaan.

Maailman suurimpiin bluesrock-nimiin lukeutuva Zucchero rokkaa Isossa salissa tiistaina 27. lokakuuta. Senza Una Donna -hitistään tuttu italialaistähti on ehtinyt pitkällä ja aktiivisella urallaan saavuttaa yli 60 miljoonaa myytyä levyä ja työskennellä mm. Luciano Pavarottin, Bonon, Paul Youngin, Bryan Adamsin, Tom Jonesin, Eric Claptonin, Miles Davisin sekä Ennio Morriconen kanssa. Mike Oldfieldin The Best of Tubular Bells I, II & III -albumisarjaa juhlistava Euroopan kiertue pysähtyy Tampere-talossa sunnuntaina 4. lokakuuta.

Oopperamaailman supertähti Joyce DiDonato tuo Tampereelle tuoreen Emily – No Prisoner Be -nykymusiikkiteoksen keskiviikkona 5. elokuuta. Yhdysvaltalainen mezzosopraano on yksi maailman arvostetuimpia oopperalaulajia, joka viimeksi hurmasi kriitikot ja yleisöt Kaija Saariahon Innocence-oopperassa New Yorkin Metropolitan-oopperassa. Tampereella DiDonato esiintyy Time for Three -jousitrion kera.

Muumeja, juraheviä ja balettia

Lapsiperheiden syksy käynnistyy Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtumassa lauantaina 8. elokuuta. Juhlapäivän ohjelmassa pääsee tapaamaan muumeja, tanssimaan ja askartelemaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Muumit seikkailevat Tampere-talossa myös loppuvuodesta (8. marraskuuta) upouudessa Muumit – Pyrstötähteä etsimässä musiikkiteatteriesityksessä, jonka ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa näyttelijä Henna Tanskanen.

Pikku Kakkosesta tuttu lastenmusiikkiyhtye Pikku Papun Orkesteri ja kirjailija-kuvittaja Liisa Kallio johdattavat livepiirtokonsertissaan lapset ja aikuiset yhdessä kielen ja mielen iloon tiistaina 13. lokakuuta. Ikisuosikki Hevisaurus valtaa Ison salin vauhdikkaalla esityksellään lauantaina 24. lokakuuta, ja taikuri Simo Aalto hämmästyttää yleisöjä Jokeri Pokeri Box -juhlashow’ssa lauantaina 19. syyskuuta.

Tšekin kansallisbaletti vierailee Tampere-talossa koko perheelle sopivalla Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletillaan kolmen esityksen verran 20. ja 21. marraskuuta. Youri Vàmosin koreografia ja käsikirjoitus yhdistävät klassisen Pähkinänsärkijä-baletin Charles Dickensin Saiturin joulun tarinaan. Pjotr Tšaikovskin säveltämän musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia.

Klassikon asemaan kohonnut animaatioelokuva Lumiukko (The Snowman, 1982) liitää Isossa salissa lauantaina 28. marraskuuta. Howard Blaken säveltämän musiikin esittää Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO johtajanaan Kimmo Tullila. Samana viikonloppuna (28.–29. marraskuuta) Tampereen Kirjafestarit tuo yhteen vuoden puhutuimmat kirjailijat ja teokset, Levyfestarit sekä Antikvaariset Kirjafestarit.

Klassisen musiikin ja teatterin ystäville

Red Nose Companyn oivaltava näyttelijäkaksikko Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama saa Voces – Sisäisiä ääniä -esityksessä rinnalleen Meta4-jousikvartetin. Tampereen Teatterikesän ohjelmistoon kuuluva esitys ihastuttaa tiistaina 4. elokuuta. Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat Classical Trancelations -konserteissa perjantaina 28. elokuuta. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa Ross Jamie Collins.

Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesterin 80-vuotiskonsertissa torstaina 22. lokakuuta kiehtovat tarinat kulkevat läpi musiikin vuosisataisen historian tähän päivään saakka. Juhlakonsertin johtaa kapellimestari Miika Jämsä, ja solisteina kuullaan tenori Topi Lehtipuuta ja baritoni Jussi Lehtipuuta.

Sopraanolle, kuorolle ja orkesterille kirjoitettu Naisen ääni -pienoisooppera saa kantaesityksensä Tampereen Valoviikkojen avajaisissa Koskipuistossa perjantaina 23. lokakuuta. Teos juhlistaa naisten äänioikeuden 120-vuotisjuhlaa ja Tampereen Oopperan 80-vuotista historiaa. Solistina taituroi sopraano Tuuli Takala, kuorona Tampereen Oopperan kuoro ja ennalta nauhoitettuna orkesterina Tampere Filharmonia. Esitykseen on vapaa pääsy.

Huippubasso Mika Kares on vakiinnuttanut asemansa Tampereen suosituimpana yhteislauluisäntänä. Jouluiset yhteislaulut soivat pianisti Tuukka Vähätalon säestyksellä Pienessä salissa maanantaina 7. joulukuuta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Maksullisten tapahtumien liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Arpan keikan liput tulevat myyntiin perjantaina 22. toukokuuta ja ANIn keikan liput tiistaina 26. toukokuuta. Syyskauden ohjelmisto täydentyy myöhemmin. Tutustu ohjelmatarjontaan täällä.

