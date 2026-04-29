Tampere-talo Oy

Hector, KAJ, Anssi Kela, Zucchero ja monet muut – Tampere-talon syksyssä kotimaisia suosikkeja ja kansainvälisiä tähtivierailuja

20.5.2026 10:00:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote

Tampere-talo on julkaissut uutta ohjelmistoa syksylle. Lavoilla nähdään monipuolinen kattaus kansainvälisiä tähtivierailuja, kotimaisia suosikkiartisteja ja koko perheen elämyksiä. Syksyn kohokohtiin kuuluvat Hectorin 60-vuotisjuhlakonsertti, Anssi Kelan esikoisalbumin 25-vuotiskeikka, italialaisen bluesrokkari Zuccheron konsertti sekä KAJ:n ensiesiintyminen Tampere-talossa.

Tampere-talon syyskaudella on luvassa unohtumattomia elämyksiä kaikenikäisille. Hector, KAJ ja Arppa edustavat ohjelmiston kotimaisia kohokohtia.
Suomalaisen populaarimusiikin kulmakiviin lukeutuvan Hectorin sooloura alkoi tammikuussa 1966 julkaistulla Palkkasoturi-singlellä. Nyt on aika juhlistaa laulajan komeaa 60-vuotista uraa. Lauantaina 17. lokakuuta Ison salin lavalle nousevat Hector ja hänen 8-henkinen Power Bandinsa. Nuoremman polven artisteista syyskaudella esiintyvät mm. Arppa (24. lokakuuta) ja ANI (12. joulukuuta).

Anssi Kelan vuonna 2001 julkaistu esikoisalbumi Nummela nousi nopeasti sukupolvikokemukseksi ja määritti 2000-luvun alun suomalaista musiikkimaailmaa. Kela esittää 25 vuotta täyttävän albuminsa kokonaisuudessaan Isossa salissa lauantaina 28. marraskuuta. Irina laulaa rakastetuimmat hittinsä akustisesti 23. syyskuuta, ja lauluyhtye Club For Five heittäytyy joulutunnelmiin 16. joulukuuta.

Suomenruotsalainen huumoriyhtye KAJ hauskuuttaa ensimmäistä kertaa Tampere-talossa keskiviikkona 11. marraskuuta. Se, mikä alkoi Vöyrissä paikallisena ilmiönä, on kasvanut nopeasti loppuunmyydyiksi kiertueiksi, albumeiksi ja historialliseksi voitoksi Ruotsin Melodifestivalenissa. Bara Bada Bastu -hitin tuntevat kaikki, ja kappale on niittänyt menestystä kansainvälisillä Spotify-listoilla.

Kansainvälistä väriä

Melodifestivalenista suomalaisten tietoisuuteen ponnahti myös värikäs ruotsalaisyhtye Dolly Style, joka esiintyy Tampere-talossa perjantaina 25. syyskuuta. Lisäksi länsinaapurista vierailulle saapuu kulttimainetta nauttiva pelimanniyhtye Kebnekajse (24. lokakuuta), joka yhdistää perinteiset sävelmät psykedeeliseen rock-soundiin ja syvään pohjoismaiseen melankoliaan.

Maailman suurimpiin bluesrock-nimiin lukeutuva Zucchero rokkaa Isossa salissa tiistaina 27. lokakuuta. Senza Una Donna -hitistään tuttu italialaistähti on ehtinyt pitkällä ja aktiivisella urallaan saavuttaa yli 60 miljoonaa myytyä levyä ja työskennellä mm. Luciano Pavarottin, Bonon, Paul Youngin, Bryan Adamsin, Tom Jonesin, Eric Claptonin, Miles Davisin sekä Ennio Morriconen kanssa. Mike Oldfieldin The Best of Tubular Bells I, II & III -albumisarjaa juhlistava Euroopan kiertue pysähtyy Tampere-talossa sunnuntaina 4. lokakuuta.

Oopperamaailman supertähti Joyce DiDonato tuo Tampereelle tuoreen Emily – No Prisoner Be -nykymusiikkiteoksen keskiviikkona 5. elokuuta. Yhdysvaltalainen mezzosopraano on yksi maailman arvostetuimpia oopperalaulajia, joka viimeksi hurmasi kriitikot ja yleisöt Kaija Saariahon Innocence-oopperassa New Yorkin Metropolitan-oopperassa. Tampereella DiDonato esiintyy Time for Three -jousitrion kera.

Muumeja, juraheviä ja balettia

Lapsiperheiden syksy käynnistyy Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtumassa lauantaina 8. elokuuta. Juhlapäivän ohjelmassa pääsee tapaamaan muumeja, tanssimaan ja askartelemaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Muumit seikkailevat Tampere-talossa myös loppuvuodesta (8. marraskuuta) upouudessa Muumit – Pyrstötähteä etsimässä musiikkiteatteriesityksessä, jonka ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa näyttelijä Henna Tanskanen.

Pikku Kakkosesta tuttu lastenmusiikkiyhtye Pikku Papun Orkesteri ja kirjailija-kuvittaja Liisa Kallio johdattavat livepiirtokonsertissaan lapset ja aikuiset yhdessä kielen ja mielen iloon tiistaina 13. lokakuuta. Ikisuosikki Hevisaurus valtaa Ison salin vauhdikkaalla esityksellään lauantaina 24. lokakuuta, ja taikuri Simo Aalto hämmästyttää yleisöjä Jokeri Pokeri Box -juhlashow’ssa lauantaina 19. syyskuuta.

Tšekin kansallisbaletti vierailee Tampere-talossa koko perheelle sopivalla Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletillaan kolmen esityksen verran 20. ja 21. marraskuuta. Youri Vàmosin koreografia ja käsikirjoitus yhdistävät klassisen Pähkinänsärkijä-baletin Charles Dickensin Saiturin joulun tarinaan. Pjotr Tšaikovskin säveltämän musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia.

Klassikon asemaan kohonnut animaatioelokuva Lumiukko (The Snowman, 1982) liitää Isossa salissa lauantaina 28. marraskuuta. Howard Blaken säveltämän musiikin esittää Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO johtajanaan Kimmo Tullila. Samana viikonloppuna (28.–29. marraskuuta) Tampereen Kirjafestarit tuo yhteen vuoden puhutuimmat kirjailijat ja teokset, Levyfestarit sekä Antikvaariset Kirjafestarit.

Klassisen musiikin ja teatterin ystäville

Red Nose Companyn oivaltava näyttelijäkaksikko Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama saa Voces – Sisäisiä ääniä -esityksessä rinnalleen Meta4-jousikvartetin. Tampereen Teatterikesän ohjelmistoon kuuluva esitys ihastuttaa tiistaina 4. elokuuta. Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat Classical Trancelations -konserteissa perjantaina 28. elokuuta. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa Ross Jamie Collins.

Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesterin 80-vuotiskonsertissa torstaina 22. lokakuuta kiehtovat tarinat kulkevat läpi musiikin vuosisataisen historian tähän päivään saakka. Juhlakonsertin johtaa kapellimestari Miika Jämsä, ja solisteina kuullaan tenori Topi Lehtipuuta ja baritoni Jussi Lehtipuuta.

Sopraanolle, kuorolle ja orkesterille kirjoitettu Naisen ääni -pienoisooppera saa kantaesityksensä Tampereen Valoviikkojen avajaisissa Koskipuistossa perjantaina 23. lokakuuta. Teos juhlistaa naisten äänioikeuden 120-vuotisjuhlaa ja Tampereen Oopperan 80-vuotista historiaa. Solistina taituroi sopraano Tuuli Takala, kuorona Tampereen Oopperan kuoro ja ennalta nauhoitettuna orkesterina Tampere Filharmonia. Esitykseen on vapaa pääsy.

Huippubasso Mika Kares on vakiinnuttanut asemansa Tampereen suosituimpana yhteislauluisäntänä. Jouluiset yhteislaulut soivat pianisti Tuukka Vähätalon säestyksellä Pienessä salissa maanantaina 7. joulukuuta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Maksullisten tapahtumien liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Arpan keikan liput tulevat myyntiin perjantaina 22. toukokuuta ja ANIn keikan liput tiistaina 26. toukokuuta. Syyskauden ohjelmisto täydentyy myöhemmin. Tutustu ohjelmatarjontaan täällä

Lisätiedot

Suvi Leinonen 
Taiteellinen johtaja 
Tampere-talo Oy 
Puh. +358 3 243 4031 
suvi.leinonen@tampere-talo.fi 

Median liput ja haastattelupyynnöt

Elsa Vähänen 
Viestintäasiantuntija 
Tampere-talo Oy 
Puh. +358 40 5512 739 
elsa.vahanen@tampere-talo.fi 

Avainsanat

Kuvat

Anssi Kela esittää Nummela-albuminsa kokonaisuudessaan Tampere-talossa 28. marraskuuta 2026. Kuva: Mikko Kuoppasalmi
Pikku Papun Orkesteri esiintyy Tampere-talossa 13. lokakuuta 2026.
Arppa esiintyy Tampere-talossa 24. lokakuuta 2026. Kuva: Andre Pozusis
Club For Five on jouluisissa tunnelmissa Tampere-talossa 16. joulukuuta 2026.
Ruotsin kovimmaksi pelimanniyhtyeeksi tituleerattu Kebnekajse esiintyy Tampere-ta­lossa 24. lokakuuta 2026.
Classical Trancelations in Concert saapuu Tampere-taloon perjantaina 28. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa kapellimestari Ross Jamie Collins. Kuva: Karo Holmberg
Hector & Power Band nähdään Tampere-talossa 17. lokakuuta 2026. Kuva: Mikko Harma
Ruotsalaisyhtye Dolly Style esiintyy Tampere-talossa 25. syyskuuta 2026. Kuva: Tove Floss
Mezzosopraano Joyce DiDonato ja Time for Three -jousitrio esiintyvät Tampere-talossa 5. elokuuta 2026. Kuva: Lorenzo Cisi
Mezzosopraano Joyce DiDonato ja Time for Three -jousitrio esiintyvät Tampere-talossa 5. elokuuta 2026. Kuva: Shervin Lainez
Red Nose Companyn oivaltava näyttelijäkaksikko Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama saa rinnalleen Meta4-jousikvartetin Teatterikesän esityksessä 4. elokuuta 2026. Kuva: Tero Ahonen
Red Nose Companyn oivaltava näyttelijäkaksikko Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama saa rinnalleen Meta4-jousikvartetin Teatterikesän esityksessä 4. elokuuta 2026. Kuva: Jonas Kukkonen
Red Nose Companyn oivaltava näyttelijäkaksikko Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama saa rinnalleen Meta4-jousikvartetin Teatterikesän esityksessä 4. elokuuta 2026. Kuva: Jonas Kukkonen
Tampere-talossa vietetään taikuri Simo Aallon 50-vuotis­tai­tei­li­ja­juhlaa 19. syyskuuta 2026.
Irina laulaa rakastetuimmat hittinsä akustisesti 23. syyskuuta 2026.
Hevisaurus on saavuttanut suursuosion kotimaan lisäksi myös kansainvälisesti soittamalla hevimusiikkia lapsille ja lapsenmielisille. Tampere-talossa yhtye esiintyy 24. lokakuuta 2026.
Italialaistähti Zuccheron maailmankiertue pysähtyy Tampere-talossa 27. lokakuuta 2026.
Uusi muumimusiikki ja rakastetut hahmot hurmaavat Tampere-talossa 8. marraskuuta 2026.
Suomenruotsalainen huumoriyhtye KAJ hauskuuttaa ensimmäistä kertaa Tampere-talossa keskiviikkona 11. marraskuuta 2026.
Tšekin kansallisbaletin Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletti sopii koko perheelle. Kuva: Serghei Gherciu
Tšekin kansallisbaletin Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletti sopii koko perheelle. Kuva: Serghei Gherciu
Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO tulkitsee Lumiukko-animaatioelokuvan musiikin Kimmo Tullilan johdolla 28. marraskuuta. Kuva: Veli-Jussi Lietsala
Tampereen Kamarimu­siik­ki­seuran 80-vuotisjuhlakonsertin johtaa kapellimestari Miika Jämsä, ja solisteina taituroivat tenori Topi Lehtipuu ja baritoni Jussi Lehtipuu. Kuva: Ville Hautakangas
Tenori Topi Lehtipuu esiintyy Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesterin solistina 22. lokakuuta.
Baritoni Jussi Lehtipuu esiintyy Tampereen Kamarimusiikiseuran orkesterin solistina 22. lokakuuta. Kuva: Aleksandra Renska
Naisen ääni -pienoisooppera nostaa keskiöön Tampereen ikonisen tehdashistorian pumpulityttöineen. Teos kantaesitetään Tampereen Valoviikkojen avajaisissa perjantaina 23. lokakuuta 2026 Koskipuistossa.
Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtumaan on vapaa pääsy. Muumeja pääsee halimaan lauantaina 8. elokuuta. Kuva: Matias Ahonen
The Best of Tubular Bells I, II & III -kiertueella esiintyy laaja live-kokoonpano, jota johtaa ja sovittaa Mike Oldfieldin pitkäaikainen yhteistyökumppani Robin Smith. Kuva: Bodo Kubatzki
Classical Trancelations in Concert – the masterpiece arrives in Tampere21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

For the first time ever, the unique meeting of electronic anthems and symphonic power leaves the capital to reach a new landmark. Following the monumental success of two sold-out 10th-anniversary concerts in Helsinki this past January, the acclaimed masterpiece, Classical Trancelations in Concert, now makes its debut at the iconic Tampere Hall on Friday 28 August 2026. The Tampere Philharmonic Orchestra and soloists will be conducted by Ross Jamie Collins. Ticket sales begin on Friday 24 April 2026.

Classical Trancelations in Concert -mestariteos saapuu Tampereelle21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat ensimmäistä kertaa pääkaupungin ulkopuolella. Tammikuussa Helsingissä koettiin kaksi loppuunmyytyä 10-vuotisjuhlakonserttia, ja nyt ylistetty Classical Trancelations in Concert saapuu Tampere-taloon perjantaina 28. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa kapellimestari Ross Jamie Collins. Liput tulevat myyntiin perjantaina 24. huhtikuuta klo 12.

