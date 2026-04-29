Hector, KAJ, Anssi Kela, Zucchero ja monet muut – Tampere-talon syksyssä kotimaisia suosikkeja ja kansainvälisiä tähtivierailuja
20.5.2026 10:00:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampere-talo on julkaissut uutta ohjelmistoa syksylle. Lavoilla nähdään monipuolinen kattaus kansainvälisiä tähtivierailuja, kotimaisia suosikkiartisteja ja koko perheen elämyksiä. Syksyn kohokohtiin kuuluvat Hectorin 60-vuotisjuhlakonsertti, Anssi Kelan esikoisalbumin 25-vuotiskeikka, italialaisen bluesrokkari Zuccheron konsertti sekä KAJ:n ensiesiintyminen Tampere-talossa.
Suomalaisen populaarimusiikin kulmakiviin lukeutuvan Hectorin sooloura alkoi tammikuussa 1966 julkaistulla Palkkasoturi-singlellä. Nyt on aika juhlistaa laulajan komeaa 60-vuotista uraa. Lauantaina 17. lokakuuta Ison salin lavalle nousevat Hector ja hänen 8-henkinen Power Bandinsa. Nuoremman polven artisteista syyskaudella esiintyvät mm. Arppa (24. lokakuuta) ja ANI (12. joulukuuta).
Anssi Kelan vuonna 2001 julkaistu esikoisalbumi Nummela nousi nopeasti sukupolvikokemukseksi ja määritti 2000-luvun alun suomalaista musiikkimaailmaa. Kela esittää 25 vuotta täyttävän albuminsa kokonaisuudessaan Isossa salissa lauantaina 28. marraskuuta. Irina laulaa rakastetuimmat hittinsä akustisesti 23. syyskuuta, ja lauluyhtye Club For Five heittäytyy joulutunnelmiin 16. joulukuuta.
Suomenruotsalainen huumoriyhtye KAJ hauskuuttaa ensimmäistä kertaa Tampere-talossa keskiviikkona 11. marraskuuta. Se, mikä alkoi Vöyrissä paikallisena ilmiönä, on kasvanut nopeasti loppuunmyydyiksi kiertueiksi, albumeiksi ja historialliseksi voitoksi Ruotsin Melodifestivalenissa. Bara Bada Bastu -hitin tuntevat kaikki, ja kappale on niittänyt menestystä kansainvälisillä Spotify-listoilla.
Kansainvälistä väriä
Melodifestivalenista suomalaisten tietoisuuteen ponnahti myös värikäs ruotsalaisyhtye Dolly Style, joka esiintyy Tampere-talossa perjantaina 25. syyskuuta. Lisäksi länsinaapurista vierailulle saapuu kulttimainetta nauttiva pelimanniyhtye Kebnekajse (24. lokakuuta), joka yhdistää perinteiset sävelmät psykedeeliseen rock-soundiin ja syvään pohjoismaiseen melankoliaan.
Maailman suurimpiin bluesrock-nimiin lukeutuva Zucchero rokkaa Isossa salissa tiistaina 27. lokakuuta. Senza Una Donna -hitistään tuttu italialaistähti on ehtinyt pitkällä ja aktiivisella urallaan saavuttaa yli 60 miljoonaa myytyä levyä ja työskennellä mm. Luciano Pavarottin, Bonon, Paul Youngin, Bryan Adamsin, Tom Jonesin, Eric Claptonin, Miles Davisin sekä Ennio Morriconen kanssa. Mike Oldfieldin The Best of Tubular Bells I, II & III -albumisarjaa juhlistava Euroopan kiertue pysähtyy Tampere-talossa sunnuntaina 4. lokakuuta.
Oopperamaailman supertähti Joyce DiDonato tuo Tampereelle tuoreen Emily – No Prisoner Be -nykymusiikkiteoksen keskiviikkona 5. elokuuta. Yhdysvaltalainen mezzosopraano on yksi maailman arvostetuimpia oopperalaulajia, joka viimeksi hurmasi kriitikot ja yleisöt Kaija Saariahon Innocence-oopperassa New Yorkin Metropolitan-oopperassa. Tampereella DiDonato esiintyy Time for Three -jousitrion kera.
Muumeja, juraheviä ja balettia
Lapsiperheiden syksy käynnistyy Muumi – Suuri juhlapäivä -tapahtumassa lauantaina 8. elokuuta. Juhlapäivän ohjelmassa pääsee tapaamaan muumeja, tanssimaan ja askartelemaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Muumit seikkailevat Tampere-talossa myös loppuvuodesta (8. marraskuuta) upouudessa Muumit – Pyrstötähteä etsimässä musiikkiteatteriesityksessä, jonka ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa näyttelijä Henna Tanskanen.
Pikku Kakkosesta tuttu lastenmusiikkiyhtye Pikku Papun Orkesteri ja kirjailija-kuvittaja Liisa Kallio johdattavat livepiirtokonsertissaan lapset ja aikuiset yhdessä kielen ja mielen iloon tiistaina 13. lokakuuta. Ikisuosikki Hevisaurus valtaa Ison salin vauhdikkaalla esityksellään lauantaina 24. lokakuuta, ja taikuri Simo Aalto hämmästyttää yleisöjä Jokeri Pokeri Box -juhlashow’ssa lauantaina 19. syyskuuta.
Tšekin kansallisbaletti vierailee Tampere-talossa koko perheelle sopivalla Pähkinänsärkijä – Joulutarina -baletillaan kolmen esityksen verran 20. ja 21. marraskuuta. Youri Vàmosin koreografia ja käsikirjoitus yhdistävät klassisen Pähkinänsärkijä-baletin Charles Dickensin Saiturin joulun tarinaan. Pjotr Tšaikovskin säveltämän musiikin tulkitsee Tampere Filharmonia.
Klassikon asemaan kohonnut animaatioelokuva Lumiukko (The Snowman, 1982) liitää Isossa salissa lauantaina 28. marraskuuta. Howard Blaken säveltämän musiikin esittää Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO johtajanaan Kimmo Tullila. Samana viikonloppuna (28.–29. marraskuuta) Tampereen Kirjafestarit tuo yhteen vuoden puhutuimmat kirjailijat ja teokset, Levyfestarit sekä Antikvaariset Kirjafestarit.
Klassisen musiikin ja teatterin ystäville
Red Nose Companyn oivaltava näyttelijäkaksikko Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama saa Voces – Sisäisiä ääniä -esityksessä rinnalleen Meta4-jousikvartetin. Tampereen Teatterikesän ohjelmistoon kuuluva esitys ihastuttaa tiistaina 4. elokuuta. Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat Classical Trancelations -konserteissa perjantaina 28. elokuuta. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa Ross Jamie Collins.
Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesterin 80-vuotiskonsertissa torstaina 22. lokakuuta kiehtovat tarinat kulkevat läpi musiikin vuosisataisen historian tähän päivään saakka. Juhlakonsertin johtaa kapellimestari Miika Jämsä, ja solisteina kuullaan tenori Topi Lehtipuuta ja baritoni Jussi Lehtipuuta.
Sopraanolle, kuorolle ja orkesterille kirjoitettu Naisen ääni -pienoisooppera saa kantaesityksensä Tampereen Valoviikkojen avajaisissa Koskipuistossa perjantaina 23. lokakuuta. Teos juhlistaa naisten äänioikeuden 120-vuotisjuhlaa ja Tampereen Oopperan 80-vuotista historiaa. Solistina taituroi sopraano Tuuli Takala, kuorona Tampereen Oopperan kuoro ja ennalta nauhoitettuna orkesterina Tampere Filharmonia. Esitykseen on vapaa pääsy.
Huippubasso Mika Kares on vakiinnuttanut asemansa Tampereen suosituimpana yhteislauluisäntänä. Jouluiset yhteislaulut soivat pianisti Tuukka Vähätalon säestyksellä Pienessä salissa maanantaina 7. joulukuuta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Maksullisten tapahtumien liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Arpan keikan liput tulevat myyntiin perjantaina 22. toukokuuta ja ANIn keikan liput tiistaina 26. toukokuuta. Syyskauden ohjelmisto täydentyy myöhemmin. Tutustu ohjelmatarjontaan täällä.
Lisätiedot
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4031
suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Median liput ja haastattelupyynnöt
Elsa Vähänen
Viestintäasiantuntija
Tampere-talo Oy
Puh. +358 40 5512 739
elsa.vahanen@tampere-talo.fi
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Kulttuurikaveri-toiminta avasi oven konserttiin heille, jotka eivät olisi yksin uskaltaneet lähteä29.4.2026 10:59:00 EEST | Tiedote
Viime syksynä käynnistynyt Kulttuurikaveri-toiminta on tuonut Tampere-taloon ihmisiä, joille konserttiin osallistuminen ei olisi ollut muuten mahdollista. Osallistujien palautteissa toistuivat kiitollisuus, rohkaistuminen ja kokemus siitä, että tapahtumaan lähteminen yksin olisi jäänyt tekemättä.
Classical Trancelations in Concert – the masterpiece arrives in Tampere21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
For the first time ever, the unique meeting of electronic anthems and symphonic power leaves the capital to reach a new landmark. Following the monumental success of two sold-out 10th-anniversary concerts in Helsinki this past January, the acclaimed masterpiece, Classical Trancelations in Concert, now makes its debut at the iconic Tampere Hall on Friday 28 August 2026. The Tampere Philharmonic Orchestra and soloists will be conducted by Ross Jamie Collins. Ticket sales begin on Friday 24 April 2026.
Classical Trancelations in Concert -mestariteos saapuu Tampereelle21.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Elektronisen musiikin klassikot ja sinfonisen musiikin voima kohtaavat ensimmäistä kertaa pääkaupungin ulkopuolella. Tammikuussa Helsingissä koettiin kaksi loppuunmyytyä 10-vuotisjuhlakonserttia, ja nyt ylistetty Classical Trancelations in Concert saapuu Tampere-taloon perjantaina 28. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa ja solisteja johtaa kapellimestari Ross Jamie Collins. Liput tulevat myyntiin perjantaina 24. huhtikuuta klo 12.
Hakametsä Sport Campus etenee: operointimallin kehittäminen yhteistyössä Talo Events Oy:n ja Varalan urheiluopiston kanssa alkaa31.3.2026 09:47:11 EEST | Tiedote
Tampereen kaupungin, Peabin ja YH Kotien yhteishankkeeseen Hakametsä Sport Campukseen haettiin innovatiivista kumppania alueen operointikokonaisuuden kehittämiseen. Useiden hyvien hakijoiden joukosta valikoitui Talo Events Oy laajan kokemuksensa ja vahvan osaamistaustansa perusteella. Liikunnan, urheilun, hyvinvointipalveluiden ja koulutuksen osalta operointimallia tulee kehittämään myös Varalan urheiluopisto. Hankkeen etenemistä vauhdittaa myös tuleva asemakaavan kuuluttaminen lainvoimaiseksi.
Tampere-talon kesässä nähdään videopeleihin keskittyvä, koko perheen Game On -näyttely10.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tänä kesänä Tampere-talon vierailla on tilaisuus tutustua erilaisten videopelien maailmaan Game On -kesänäyttelyssä, jonka Tampere Live toteuttaa yhdessä Barbican Centren ja City of London Corporationin kanssa Tampere-talossa. Näyttely on avoinna Sorsapuistosalissa päivittäin 27.6.–9.8.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme