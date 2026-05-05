Hämeen kauppakamarin Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Olli Vormisto
19.5.2026 19:08:57 EEST | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamarin kevätkokouksessa 19.5.2026 valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudeksi Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja, kauppaneuvos Olli Vormisto. Uusiksi jäseniksi valittiin KTM Mika Helin ja UPM Plywoodin liiketoiminta-alueen johtaja Tuija Suur-Hamari. Lisäksi valiokunnan jäsenenä jatkaa Puutyöliike Pekka Väre Ky:n toimitusjohtaja, talousneuvos Pekka Väre.
Hämeen kauppakamarin Vaalivaliokunta 2026–2027
Puheenjohtaja
Olli Vormisto, kauppaneuvos, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa (uusi)
Jäsenet
Mika Helin, KTM (uusi)
Tuija Suur-Hamari, liiketoiminta-alueen johtaja, UPM Plywood (uusi)
Pekka Väre, talousneuvos, toimitusjohtaja, Puutyöliike Pekka Väre Ky
Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Vaalivaliokunta koostuu jatkossa kauppakamarin entisistä puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista siten, että kokoonpanossa huomioidaan Hämeen kauppakamarin koko alue sekä keskeiset toimialat jäsenyritystemme näkökulmasta. Lisäksi yksi vaalivaliokunnan jäsenistä on muu kuin puheenjohtajistoon kuulunut henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenet valitaan aina vuodeksi kerrallaan eli kevätkokouksesta seuraavaan kevätkokoukseen.
Vaalivaliokunta valitsee Hämeen kauppakamarin luottamushenkilöt. Sen tehtävänä on tehdä ehdotus Hämeen kauppakamarin kokoukselle kauppakamarin puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten sekä Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittavista kauppakamarin edustajista.
Yhteyshenkilöt
Anne Vanhala
Toimitusjohtaja
Puh: 050 339 1625
anne.vanhala@hamechamber.fi
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
