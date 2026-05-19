Komission esitys ei ratkaise lannoitemarkkinoiden kriisiä - ruoantuotannon turvaaminen vaatii kansallisia päätöksiä
19.5.2026 19:07:07 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Euroopan komissio julkisti tiistaina lannoitteita koskevan toimintasuunnitelmansa. Komissio esittää suunnitelmassaan ratkaisuja lannoitesektorin Iranin sodasta johtuvan kriisitilanteen helpottamiseksi. MTK pitää komission avausta tärkeänä, mutta korostaa, että esitettyjen toimien on oltava mittaluokaltaan riittäviä vastaamaan tilanteen vakavuuteen.
Komission toimintasuunnitelma tähtää lyhyellä aikavälillä tuomaan helpotusta viljelijöille kriisirahoituksen, tukien joustojen ja valtiontukimahdollisuuksien avulla lannoitteiden korkean hinnan ja heikon saatavuuden keskellä.
MTK korostaa, että komission esittämät nopean aikavälin tukitoimet kuten kriisirahoituksen lisääminen ja CAP-rahoituksen joustavoittaminen ovat tarpeellisia, mutta vaikutukset uhkaavat jäädä vähäisiksi. Esimerkiksi suunnitelman 60 miljoonan tullilievennykset ovat kriisin mittaluokkaan nähden marginaalisia.
“Tilanteessa, jossa tuotantokustannukset ovat nousseet näin voimakkaasti, tarvitaan sekä välitöntä helpotusta että rakenteellisia ratkaisuja. Komission suunnitelmat eivät tarjoa viljelijöille suuria konkreettisia apuja, vaan pallo heitettiin takaisin jäsenmaille”, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg kommentoi.
MTK edellyttää, että Suomi hyödyntää täysimääräisesti komission tarjoamia joustoja maatalouden kannattavuuden ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan kansallisen ruokastrategian toimenpideohjelmaan käytännön tekoja omavaraisuuden ja kriisinkestävyyden parantamiseksi.
“Koko ruokaketjun yhteistoiminta on välttämätöntä kriisin ratkaisemiseksi. Ensimmäinen ja nopein askel on sopimusten uudelleentarkastelu tulevan elintarvikemarkkinalain hengen mukaisesti kaikilla sopimustasoilla”, Åberg korostaa.
Lisätietoja:
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, p. +358 40 523 3864
Max Schulman, vilja-asiantuntija, MTK, p. +358 40 825 2112
