Kultaiset elämäntyömerkit Heinilälle ja Kraft Tapionsalolle – Halmeenmaalle pronssinen ansiomerkki
19.5.2026 19:22:52 EEST | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamari huomioi kevätkokouksessaan Keskuskauppakamarin kultaisella elämäntyömerkillä kaksi toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäjää. Elämäntyömerkit myönnettiin Antti Heinilälle ja Seija Kraft Tapionsalolle tunnustuksena vuosien ansiokkaasta työstä koko maan ja erityisesti Hämeen elinkeinoelämän hyväksi. Lisäksi kokouksessa myönnettiin Keskuskauppakamarin pronssinen ansiomerkki Tiina Halmeenmaalle tunnustuksena 10 vuotta jatkuneesta ansioituneesta ja sitoutuneesta työstä Hämeen kauppakamarin palveluksessa.
Kultaiset elämäntyömerkit:
Tekninen johtaja Antti Heinilä, Forssan kaupunki
Toiminnanjohtaja Seija Kraft Tapionsalo, Hämeen Hallituspartnerit ry
Pronssinen ansiomerkki:
Palvelupäällikkö Tiina Halmeenmaa, Hämeen kauppakamari
Antti Heinilä toimii Forssan kaupungin teknisenä johtajana. Hänen tehtäväkenttänsä on laaja ja siihen kuuluvat Forssan datakeskushanke, tekninen ja ympäristötoimi sekä yritystontit. Hän vastaa kaupungin teknisten palvelujen, infrastruktuurin ja rakennetun ympäristön johtamisesta, kehittämisestä ja toimivuudesta. Lisäksi hän on aiemmin työskennellyt Helkama Forste Oy:n After Sales Managerina ja LVI-Parmair Oy:n vientipäällikkönä. Heinilä on vaikuttanut aktiivisesti Hämeen kauppakamarin Liikenne- ja logistiikkavaliokunnan, Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan ja nykyisin Infravaliokunnan jäsenenä.
Seija Kraft Tapionsalo toimii Hämeen Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtajana. Hän on finanssialan ja johtamisen ammattilainen, joka on työskennellyt ennen nykyistä tehtäväänsä viimeksi Keskinäisen Vakuutusyhtiö LähiTapiolan ja Tapiolan sekä Danske pankin ja Padasjoen Säästöpankin johtotehtävissä. Hän on vaikuttanut aktiivisesti Hämeen kauppakamarin eri valiokuntien jäsenenä, kuten Osaamisvaliokunnassa ja tänä vuonna perustetussa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnassa. Kraft Tapionsalo on suorittanut myös kauppakamarin HHJ-kurssin, HHJ-puheenjohtajakurssin sekä HHJ-tutkinnon. Lisäksi hän on toiminut Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssijaksojen puheenjohtajana sekä myös useamman yhtiön hallituksen puheenjohtajana.
Keskuskauppakamari myönsi palvelupäällikkö Tiina Halmeenmaalle pronssisen ansiomerkin tunnustuksena 10 vuotta jatkuneesta ansioituneesta ja sitoutuneesta työstä Hämeen kauppakamarin palveluksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa jäsen- ja neuvontapalvelut, ulkomaankaupan asiakirjat ja eri tilaisuuksien järjestäminen, esimerkiksi Kauppakamariaamiaiset ja Kamarin aamupuurot. Lisäksi Halmeenmaa on toiminut Hämeen kauppakamarin Laki- ja finanssivaliokunnan sihteerinä ja nykyisin hän toimii Kaupan, palvelun ja matkailun valiokuntasihteerinä. Hän on suorittanut kauppakamarin HHJ-kurssin ja osallistuu aktiivisesti kauppakamariyhteisön kehittämisprojekteihin.
“Keskuskauppakamarin myöntämät kultaiset elämäntyömerkit ja pronssinen ansiomerkki ovat merkittävä tunnustus elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pitkäjänteisesti edistäneille henkilöille. Haluamme näillä huomionosoituksilla kiittää Antti Heinilää, Seija Kraft Tapionsaloa ja Tiina Halmeenmaata jo tähän mennessä tehdystä hyvästä yhteistyöstä ja työ jatkukoon edelleen”, toteaa Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Sami Kotiniemi.
Elämäntyömerkit luovutettiin Hämeen kauppakamarin kevätkokouksessa Hämeenlinnassa 19.5.2026. Keskuskauppakamarin ansiomerkki on lainsäädäntöön perustuva virallinen tunnustus koko maan elinkeinoelämältä.
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
