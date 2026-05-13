Pelastakaa Lapset ebolaepidemiasta: Olemme tilanteesta jäljessä – ilman yhteisiä ponnisteluja tämä kriisi pahenee
19.5.2026 19:58:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Kongon demokraattisessa tasavallassa kamppaillaan aikaa vastaan ebolaepidemian saamiseksi hallintaan. Romahtaneen terveydenhuollon myötä tauti havaittiin viiveellä ja keinot taudin leviämisen estämiseksi ovat rajalliset.
Maailman terveysjärjestön mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa on raportoitu vähintään 500 epäiltyä ebolatapausta siitä lähtien, kun uusi epidemia puhkesi kaksi viikkoa sitten. Tauti on johtanut jo yli 130 kuolemaan.
Pelastakaa Lapset valmistautuu käynnistämään laajamittaisen avustusoperaation paikallisen terveydenhuollon tukemiseksi sekä ebolaviruksesta kärsivien perheiden ja lasten auttamiseksi. Samalla avustusjärjestö kehottaa kiireellisiin maailmanlaajuisiin toimiin epidemian hillitsemiseksi.
Aikaisemmissa ebolaepidemioissa kuolleisuus on ollut korkea taudin saaneiden pienten lasten keskuudessa. Lapset ovat saneet tartunnan ollessaan läheisessä kosketuksessa sairastuneiden huoltajien tai perheenjäsenten kanssa.
Sairastumisen lisäksi lapset ovat alttiita traumoille ja hyväksikäytölle epidemian aikana. Virustaudin korkean kuolleisuuden vuoksi monet lapset saattavat menettää yhden tai molemmat vanhempansa ja voivat myös joutua leimatuiksi, eristetyiksi tai hylätyiksi.
Kongon demokraattista tasavaltaa koettelee ebolaepidemian lisäksi aseellinen väkivalta ja muut kriisit. Asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita ihmisiä on maassa 5,6 miljoonaa, joista noin 2,5 miljoonaa on lapsia. Maan asukkaista lähes joka seitsemäs, eli 15 miljoonaa on humanitaarisen avun tarpeessa.
– Ebolaepidemia on synnyttänyt uuden valtavan kriisin jo ennestään vaikeassa tilanteessa. Erityiset olosuhteet tekevät tämän epidemian hillitsemisestä paljon vaikeampaa kuin mitä olemme viime aikoina kokeneet. Se on käynnissä humanitaarisen kriisin koettelemalla konfliktialueella, jossa on satoja tuhansia pakolaisia ja vakavasti heikentynyt terveydenhuolto, sanoo Pelastakaa Lasten Kongon demokraattisen tasavallan maajohtaja Greg Ramm.
– Kongon demokraattisessa tasavallassa terveydenhuolto on ollut kriisitilassa jo vuosia. Maailman huomio herää kuitenkin yleensä vasta silloin, kun kyseessä on epätavallinen tauti, kuten mpox kaksi vuotta sitten ja nyt ebola.
– Ensisijaisesti on estettävä taudin leviäminen edelleen. Tämä tarkoittaa, että on tiedotettava siitä, miten pysyä turvassa, miten vähentää kontakteja ja miten välttää suoraa kontaktia sairaiden kanssa. Terveyskeskusten kykyä hoitaa ja torjua perusinfektioita on vahvistettava ja tarvikkeita on toimitettava, jos klooria tai desinfiointiainetta ei ole riittävästi.
– Tällä hetkellä on kriittisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ryhtyisi toimiin Kongon demokraattisen tasavallan lasten ja perheiden suojelemiseksi ja samalla auttaisi maata pysäyttämään tartunnan leviämisen, toteaa Ramm.
Pelastakaa Lapset on ollut läsnä Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1994 lähtien. Tällä hetkellä järjestö toimii yhdessä 13 paikallisen kumppanin sekä kansainvälisten järjestöjen ja viranomaisten kanssa tarjoten hengenpelastavaa apua lapsille ja heidän perheilleen eri toimintasektoreilla. Järjestöllä on toimintaa kolmessa humanitaarisen kriisin eniten koettelemassa itäisessä maakunnassa, Pohjois-Kivussa, Etelä-Kivussa ja Iturissa.
Lisätietoja: Max Holm, tiedottaja, Pelastakaa Lapset, max.holm@pelastakaalapset.fi, 050 588 9393
Max Holm, Tiedottaja, Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
