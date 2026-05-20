Aalto-yliopisto

1600-luvun laivanhylyn matka jatkuu ainutlaatuisena neulemekkona

20.5.2026 12:06:08 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote

Aalto-yliopiston tutkijat valmistivat Hahtiperän hylyn ylijäämäpuusta tekstiilikuitua, kehräsivät sen langaksi ja neuloivat mekoksi uudella, tekoälyä hyödyntävällä teknologialla.

Mekkoon pääsee tutustumaan Oulun taidemuseossa 22. toukokuuta avautuvassa Huomisen vaatekaappi -näyttelyssä ja sen kaksoiskappaleeseen 1. syyskuuta avautuvassa Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planet -näyttelyssä.

Mekon väri on suoraan Hahtiperän hylystä. Esa Kapila / Aalto-yliopisto

Vuonna 2019 oululaisen hotellin peruskorjauksessa tehtiin harvinainen löytö: parkkipaikan alta paljastui jäänteitä 1600-luvun tavarankuljetuslaivasta. Laiva nimettiin Hahtiperän hylyksi, Oulun ensimmäisen sataman mukaan.

Vuosia kestäneen konservointiurakan jälkeen jäljellä oli puunkappaleita, jotka uhkasivat päätyä jäteastiaan.

”Hylky oli säilynyt vain osittain, eikä kaikkea voinut säilyttää, vaikka jokainen pala dokumentoitiinkin. Se tuntui kurjalta ja aloin miettiä, miten puunkappaleista voisi olla vielä iloa”, kertoo Museoviraston meriarkeologi Minna Koivikko.

Unesco suosittelee, että vedenalainen arkeologinen kulttuuriperintö tulee jättää löytöpaikalleen. Hylyt voidaan kuitenkin nostaa ja konservoida perustelluista syistä. Hahtiperän hylky konservoiitiin, koska se on vanhin Pohjois-Suomen laivalöytö. Minna Koivikko / Museovirasto

Väri suoraan hylystä

Aalto-yliopiston Bioinnovaatiokeskuksen koordinaattori Susanna Ahola kuuli ylijäämäpuusta ja sai joukon tutkijoita innostumaan.

Aallon tutkija Inge Schlapp-Hackl kollegoineen muokkasi Oulusta saapuneen, yli 300 vuotta vanhan puun tekstiilikuiduksi professori Michael Hummelin ohjauksessa.

Ensin tutkijat poistivat puusta epäpuhtauksia sisältäneen ulko-osan. Sitten sisäosa pilkottiin pieneksi ja prosessoitiin liukoselluksi, josta tehtiin kuitua Aallon yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kehittämällä, ympäristöystävällisellä Ioncell®-menetelmällä.

Ioncell®-kuidut tuntuvat silkkisiltä ja ovat puuvillaa vahvempia. Kuidun raaka-aineena voidaan käyttää puun lisäksi kierrätysmateriaaleja, kuten kierrätyspaperia ja -pahvia, tekstiilijätettä, tai vaikka olkea.

Valmis hylkylanka hohtaa himmeästi ja on väriltään kauniin ruskeaa.

Lankaa ei missään vaiheessa valkaistu ja värjätty, vaan väri on suoraan Hahtiperän hylystä, Schlapp-Hackl paljastaa.

”Hylystä tehdyssä sellussa oli todella vähän epäpuhtauksia ja sitä oli yllättävän helppo työstää. Tämä projekti osoitti, että Ioncell®-menetelmällä voidaan tehdä kuitua käytännössä mistä tahansa selluloosapohjaisesta materiaalista. Mahtavinta oli mukaan halunneiden kymmenien aaltolaisten into ja halu juhlistaa ainutlaatuista materiaalia.”

Puuainesta tutkimalla on selvinnyt, että männyt, joista alus rakennettiin, kasvoivat 1600-luvulla Pohjanmaan metsissä. Kuidun valmistaminen vaati monta työvaihetta. Esa Kapila / Aalto-yliopisto

Puun inspiroima

Aallon neulestudiossa lehtori Anna-Mari Leppisaari suunnitteli ja neuloi langasta kaksi identtistä mekkoa: yhden Oulun taidemuseolle ja toisen Aalto-yliopistolle. Mekkojen pintaa korostaa puunsyiden ja digitaalisen kohinan inspiroima kuvio. Leppisaari hyödynsi kuvion ja mekon suunnittelussa vanhemman yliopistonlehtorin Severi Uusitalon kokeellista, evolutiiviseen algoritmiin perustuvaa neuleensuunnitteluohjelmaa.

”Valmis ohjelma ei enää vaadi suurta laskentatehoa ja siten paljon energiaa, vaan esimerkiksi eri pintakuvioehdotukset syntyivät paikallisesti omalla koneellani. Kyse on yhteisluovuudesta, ei siitä, että tekoäly korvaisi suunnittelijan”, Leppisaari korostaa.

Leppisaari neuloi mekot Shima Seikin neulekoneella, saumattomasti yhtenä kolmiulotteisena kappaleena. Näin materiaalia ei mene lainkaan hukkaan.

”Jännitin, miten lanka käyttäytyisi teollisessa koneessa. Se olikin yllättävän vahvaa ja olen lopputulokseen hyvin tyytyväinen”, Leppisaari sanoo.

Mekkojen pintaa korostaa puunsyiden ja digitaalisen kohinan inspiroima kuvio. Esa Kapila / Aalto-yliopisto

Näkymätön perintö näkyväksi

Aalto sai Museovirastolta materiaalin muokkaukseen vapaat kädet. Ainoa toive oli, että lopputulos kunnioittaisi ainutlaatuista löytöä ja jatkaisi sen tarinaa.

”Vedenalainen kulttuuriperintö on usein näkymättömissä, mutta hylkymekko tuo sen osaksi ihmisten arkiympäristöä. Se on vähän kuin historian esipuhuja, modernilla tvistillä”, Minna Koivikko sanoo.

Aalto-yliopiston materiaalimuotoilun asiantuntija Pirjo Kääriäinen on kollegoineen tutkinut yli 15 vuotta erilaisten biomassojen käyttöä tekstiilikuitujen raaka-aineena.

”Me haluamme vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja luonnonvarojen tuhlausta. Laivanhylky on tietenkin poikkeustapaus mutta myös tarina, joka pysäyttää ja lisää materiaalien ymmärrystä ja arvostusta.  Jos satoja vuosia vanhasta puusta voidaan tehdä jotain näin hienoa, miksi heitämme koko ajan pois kiertoon sopivia materiaaleja?”

Projekti kesti lähes kaksi vuotta ja siihen osallistui kymmeniä kemian, puunjalostuksen, tekstiilien ja muotoilun osaajia.

”Yhteistyö on Aallon vahvuus. Minusta on upeaa olla töissä yhteisössä, josta löytyy sekä teknistä osaamista että intoa tehdä vähän hullultakin kuulostavia juttuja”, Kääriäinen sanoo.

Huomisen vaatekaappi -näyttely avautuu Oulun taidemuseossa 22.5. Näyttely suljetaan porrastetusti: yläkerta 27.9. ja alakerta 11.10. Lue lisää Oulun taidemuseon sivuilta. 

Designs for a Cooler Planet -näyttely Aalto-yliopistossa 1.9. alkaen. Lue lisää Aallon sivuilta.

Säilynyt osa on noin seitsemän metriä leveä ja parikymmentä metriä pitkä. Se tulee esille Oulun museon näyttelyyn uuteen museo- ja tiedekeskus Tiimaan, joka avautuu 9.10.2026 Myllytullissa.
Upea projekti kokosi yhteen ison joukon aaltolaisia eri tutkimusryhmistä ja korkeakouluista, Inge Schlapp-Hackl kertoo.
Anna-Mari Leppisaaren neulomassa mekossa ei ole yhtään saumaa, ja se painaa noin 350 grammaa.
Mekon väri on suoraan Hahtiperän hylystä.
Unesco suosittelee, että vedenalainen arkeologinen kulttuuriperintö tulee jättää löytöpaikalleen. Hylyt voidaan kuitenkin nostaa ja konservoida perustelluista syistä. Hahtiperän hylky konservoiitiin, koska se on vanhin Pohjois-Suomen laivalöytö.
Puuainesta tutkimalla on selvinnyt, että männyt, joista alus rakennettiin, kasvoivat 1600-luvulla Pohjanmaan metsissä. Kuidun valmistaminen vaati monta työvaihetta.
Mekkojen pintaa korostaa puunsyiden ja digitaalisen kohinan inspiroima kuvio.
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

