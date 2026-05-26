Sodan kauhuista, suomalaisesta sisusta ja rakkaudesta: Alho Rautio ja Oskari Ongenkoukku

Alho Raution historiallinen romaani Pako Solovetskin vankileiriltä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kun Tuomas saa luodista talvisodan taistelussa Karjalankannaksella, alkaa hänellä vuosien kärsimys Neuvostoliiton vankileireillä. Kaipuu takaisin perheen luokse valaa toivoa, mutta epätoivoiset karkuyritykset eivät tuo vapautta. ”Luiden tietä” kulkiessaan leiriltä toiselle Tuomas tapaa Virosta vankileireille työvoimaksi kaapatun Mikon. Vuosien kuluessa miehet hiovat rauhassa pakosuunnitelmaa, jossa apuna toimii myös Tuomaksen mielenkiinnon herättänyt kaunis ukrainalainen Natalia.



Samaan aikaa Suomessa Tuomaksen vaimo Hilda ei usko miehensä kuolleen taistelussa. Hilda odottaa miehensä palaavan kotiin, mutta jäätyään kolmen pienen tytön kanssa yksin, on hänen tehtävä vaikeita päätöksiä.

RAUTIO, ALHO : Pako Solovetskin vankileiriltä

461 sivua

ISBN 9789524173001

Ilmestymisaika: Helmikuu 2026

Oskari Ongenkoukun tietokirja/muistelmateos Petturit ja tunnettu sotilas on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Tämä pikku kirja on kertomus yhden sotilaan ja kotiin yksin jääneen vaimon ja äidin ja lasten yhteiselämän hankaluudesta ja silti kuitenkin erittäin lämminhenkisestä huolehtimisesta ja kaipuusta, rakkaudesta. Sodalle tietenkin nopeata päättymistä. Valtava määrä kirjeenvaihtoa rintamalta kotiin ja kodista rintamalle päivittäin on säilynyt.



Kenttäpostin hitaus ja sensuuri joskus saattaa pakata yhteen lähetykseen viisikin kirjettä. Silloin on jo usein ”lätyt syöty”. Sodan kauhut ja vaarat, puute ja yksinäisyys, voivat olla myös perheenjäsenille liimaa yhteiselämälle, vahvuudelle ja kestolle loppuun saakka! Toivon lämpimästi, ettei enää koskaan meille tänne pohjoiseen Suomeen tule uusia tarpeita kirjoitella sodan kauhuista ja ihmisten hädästä.



Terveisin

Oskari Ongenkoukku. sotilaasta ja hänen perheestään

ONGENKOUKKU, OSKARI : Petturit ja tunnettu sotilas

71 sivua

ISBN 9789524172868

Ilmestymisaika: Joulukuu 2025

