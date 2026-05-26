Sodan kauhuista, suomalaisesta sisusta ja rakkaudesta: Alho Rautio ja Oskari Ongenkoukku
26.5.2026 09:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Alho Raution romaani Pako Solovetskin vankileiriltä on piinaavan jännittävä pakokertomus. Se tuo esiin Neuvostoliiton vankileireillä koetut kauheudet ja kuvaa suomalaista sisua kiinnijäämisen mahdollisuuksia täynnä olevalla pakomatkalla. Oskari Ongenkoukun teos Petturit ja tunnettu sotilas välittää rintamakirjeiden koko tunteiden kirjon – toisaalta sodan kauhuja ja ihmisten hätää, ja toisaalta lämmintä kaipuuta ja rakkautta.
Alho Raution historiallinen romaani Pako Solovetskin vankileiriltä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Kun Tuomas saa luodista talvisodan taistelussa Karjalankannaksella, alkaa hänellä vuosien kärsimys Neuvostoliiton vankileireillä. Kaipuu takaisin perheen luokse valaa toivoa, mutta epätoivoiset karkuyritykset eivät tuo vapautta. ”Luiden tietä” kulkiessaan leiriltä toiselle Tuomas tapaa Virosta vankileireille työvoimaksi kaapatun Mikon. Vuosien kuluessa miehet hiovat rauhassa pakosuunnitelmaa, jossa apuna toimii myös Tuomaksen mielenkiinnon herättänyt kaunis ukrainalainen Natalia.
Samaan aikaa Suomessa Tuomaksen vaimo Hilda ei usko miehensä kuolleen taistelussa. Hilda odottaa miehensä palaavan kotiin, mutta jäätyään kolmen pienen tytön kanssa yksin, on hänen tehtävä vaikeita päätöksiä.
RAUTIO, ALHO : Pako Solovetskin vankileiriltä
461 sivua
ISBN 9789524173001
Ilmestymisaika: Helmikuu 2026
Oskari Ongenkoukun tietokirja/muistelmateos Petturit ja tunnettu sotilas on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Tämä pikku kirja on kertomus yhden sotilaan ja kotiin yksin jääneen vaimon ja äidin ja lasten yhteiselämän hankaluudesta ja silti kuitenkin erittäin lämminhenkisestä huolehtimisesta ja kaipuusta, rakkaudesta. Sodalle tietenkin nopeata päättymistä. Valtava määrä kirjeenvaihtoa rintamalta kotiin ja kodista rintamalle päivittäin on säilynyt.
Kenttäpostin hitaus ja sensuuri joskus saattaa pakata yhteen lähetykseen viisikin kirjettä. Silloin on jo usein ”lätyt syöty”. Sodan kauhut ja vaarat, puute ja yksinäisyys, voivat olla myös perheenjäsenille liimaa yhteiselämälle, vahvuudelle ja kestolle loppuun saakka! Toivon lämpimästi, ettei enää koskaan meille tänne pohjoiseen Suomeen tule uusia tarpeita kirjoitella sodan kauhuista ja ihmisten hädästä.
Terveisin
Oskari Ongenkoukku. sotilaasta ja hänen perheestään
ONGENKOUKKU, OSKARI : Petturit ja tunnettu sotilas
71 sivua
ISBN 9789524172868
Ilmestymisaika: Joulukuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
