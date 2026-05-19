Leijonat mätti maaleja - Neljä yli 25 000 euron voittoa jakoon

Jääkiekon MM-kisojen maanantain Monivedosta meni jakoon neljä yli 25 000 euron pottia. Suomi teki peräti kuusi maalia USA:n verkkoon, mikä nosti kerrointa. Samoin Sveitsi teki kuusi maalia Saksaa vastaan ja neljän kohteen Monivedon kerroin nousi muhkeaksi.



Suurin voitto osui nettipelaajalle Haukiputaalle. Hän voitti 43,20 euron systeemillään 26 487 euroa. Voitto on jääkiekon kevään MM-kisojen toistaiseksi suurin voitto Veikkauksen vedonlyönnistä.



Rivin kerroin nousi peräti 501 347:ään. Voitto tuli viiden sentin panoksella ja peliin osui myös toisen voittoluokan voittoja. Haukiputaalainen pääsi tuulettamaan 26 487 euron voittoa.



Monivedon kohteina olivat jääkiekon MM-kisojen neljä ottelun maalimäärät:



Suomi - USA 6-2

Kanada - Tanska 5-1

Saksa - Sveitsi 1-6

Ruotsi - Tšekki 3-4



Haukiputaalaisen voitto osui järjestelmään, jossa oli pelattu seuraavat maalit:



Suomi 4,5,6 - USA 2,3

Kanada 5,6,7 - Tanska 1,2

Saksa 1,2 - Sveitsi 4,5,6

Ruotsi 2,3 - Tšekki 3,4



Muut Monivedon täysosumat osuivat nettipelaajalle Helsinkiin (25 067 euroa), kuuden osuuden nettiporukkapeliin (26 325 euroa, eli 4 387 euroa per porukkapeliosuus, voittajia eri puolelta Suomea) ja toiselle nettipelaajalle Helsinkiin (25 835 euroa).



Nettipelaajat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.



Leijonat jatkaa MM-mitalijahtia turnauksessa kolmen ottelun jälkeen tappiottomana. Keskiviikkona Suomi kohtaa Latvian klo 17.20 alkavassa ottelussa. Leijonat on ottelun selkeä ennakkosuosikki.



Veikkauksen vedonlyönnissä asiakkaiden maalintekijävetojen suosituin pelaaja on ollut kisojen alkuvaiheessa Jesse Puljujärvi.