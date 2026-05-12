Help a lot Award -palkinnon haku on nyt auki – tässä on raati, joka valitsee voittajan
20.5.2026 07:00:00 EEST | If Vakuutus | Tiedote
Ifin Help a lot Award on vuosittainen palkinto, jonka tarkoituksena on tukea aloitteita, jotka vähentävät tahatonta yksinäisyyttä.
Ifin aiemmin tänä vuonna lanseeraaman Help a lot Award -palkinnon hakuaika on käynnistynyt. Hakuaika on 19.5.-7.9.2026.
Help a lot Award on vuosittainen palkinto, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ja tukea taloudellisesti aloitteita, jotka vähentävät tahatonta yksinäisyyttä, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia.
Palkinnon voittaja julkistetaan ensi vuoden alussa. Voittajan valitsee joka maassa paikallinen raati, joka koostuu vahvasta osaamisesta tieteen, terveyden ja liiketoiminnan parissa. Tuomaristo on mukana pro bono -periaatteella halusta vähentää yksinäisyyttä Suomessa.
Suomen tuomaristoon kuuluvat:
Pippa Laukka, lääkäri, hyvinvointi- ja terveysasiantuntija
Sini Havukainen, toiminnan johtaja Suomen Nuorkauppakamarit
Juho Saari, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori
Joni Härkönen, Jäbät & Tunteet -podcastin juontaja, Partnership & Community lead
Mia Örså, Ifin henkilövahinkojen korvauksista vastaava johtaja
- Hyvinvointi, tai sen puute, on yhä tärkeämpi teema nyky-yhteiskunnassa. Tarvitsemme lisää keinoja puuttua yksinäisyyden ja syrjäytymisen kaltaisiin ilmiöihin. Help a lot Awardin avulla voimme tunnistaa ja tukea niitä, jotka auttavat muita. Toivon myös, että palkinto kannustaa yhä useampia organisaatioita ja yksilöitä vaikuttamaan positiivisesti yhteiskunnassa, kommentoi raadissa istuva Ifin Mia Örså.
Lue lisää tuomaristosta.
Haluatko hakea palkintoa? Tutustu hakuohjeisiin.
Tietoa Help a lot Award –palkinnosta
Help a lot Award on Ifin perustama vuosittainen palkinto, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ja tukea taloudellisesti aloitteita, jotka voivat vähentää tahatonta yksinäisyyttä ja siten edistää parempaa kansanterveyttä. Voittajat valitaan paikallisten tuomaristojen toimesta kaikissa Pohjoismaissa, ja palkintosumma on enintään 100 000 euroa. If pyrkii vahvistamaan muiden mahdollisuuksia auttaa enemmän yhden aikamme merkittävimmän kansanterveyshaasteen ratkaisemisessa. Help a lot Award– yhdessä yksinäisyyttä vastaan.
Henna NikkariHead of PressPuh:010 514 1245henna.nikkari@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
