Help a lot Award -palkinnon haku on nyt auki – tässä on raati, joka valitsee voittajan

Ifin aiemmin tänä vuonna lanseeraaman Help a lot Award -palkinnon hakuaika on käynnistynyt. Hakuaika on 19.5.-7.9.2026.

Help a lot Award on vuosittainen palkinto, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ja tukea taloudellisesti aloitteita, jotka vähentävät tahatonta yksinäisyyttä, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Palkinnon voittaja julkistetaan ensi vuoden alussa. Voittajan valitsee joka maassa paikallinen raati, joka koostuu vahvasta osaamisesta tieteen, terveyden ja liiketoiminnan parissa. Tuomaristo on mukana pro bono -periaatteella halusta vähentää yksinäisyyttä Suomessa.

Suomen tuomaristoon kuuluvat:

Pippa Laukka, lääkäri, hyvinvointi- ja terveysasiantuntija

Sini Havukainen, toiminnan johtaja Suomen Nuorkauppakamarit

Juho Saari, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori

Joni Härkönen, Jäbät & Tunteet -podcastin juontaja, Partnership & Community lead

Mia Örså, Ifin henkilövahinkojen korvauksista vastaava johtaja

- Hyvinvointi, tai sen puute, on yhä tärkeämpi teema nyky-yhteiskunnassa. Tarvitsemme lisää keinoja puuttua yksinäisyyden ja syrjäytymisen kaltaisiin ilmiöihin. Help a lot Awardin avulla voimme tunnistaa ja tukea niitä, jotka auttavat muita. Toivon myös, että palkinto kannustaa yhä useampia organisaatioita ja yksilöitä vaikuttamaan positiivisesti yhteiskunnassa, kommentoi raadissa istuva Ifin Mia Örså.

Tietoa Help a lot Award –palkinnosta

Help a lot Award on Ifin perustama vuosittainen palkinto, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ja tukea taloudellisesti aloitteita, jotka voivat vähentää tahatonta yksinäisyyttä ja siten edistää parempaa kansanterveyttä. Voittajat valitaan paikallisten tuomaristojen toimesta kaikissa Pohjoismaissa, ja palkintosumma on enintään 100 000 euroa. If pyrkii vahvistamaan muiden mahdollisuuksia auttaa enemmän yhden aikamme merkittävimmän kansanterveyshaasteen ratkaisemisessa. Help a lot Award– yhdessä yksinäisyyttä vastaan.