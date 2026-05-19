Eurojackpotissa perjantaina jaossa 120 miljoonaa

Eurojackpotin kierroksen 21/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 36, 37, 39 ja 47. Tähtinumerot ovat 5 ja 6.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 1 205 258 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan ja yksi Norjaan.

5+0-tuloksia löytyi 11 kappaletta. Rivin arvoksi tuli tänään 155 487 euroa. Voitoista kuusi osui Saksaan, kaksi Puolaan, kaksi Norjaan ja yksi Ruotsiin.

Suomen suurin voitto saavutettiin 4+2-tuloksella, joita löytyi maastamme yksi kappale. Tällä osumalla sai tänä iltana 6 003 euroa.

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 1 7 7 3 1 0 4. Arvonnassa löytyi kolme 6 oikein -tulosta, joista kaksi oli pelattu tuplattuna. 40 000 euron voitot menivät tuusulalaiselle nettipelaajalle, joka oli pelannut rivinsä Veikkaus-sovelluksella sekä Kuopion Kolmisopin Tokmannilla pelattuun viiden osuuden porukkapeliin. 20 000 euron voitto osui Neste Muhoksella rivinsä pelanneelle.

Milli-pelin oikea rivi on 8, 9, 16, 17, 35, 38 ja lisänumero 23. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa.

Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Nizza 77. Tonneja voitettiin seitsemän kappaletta.