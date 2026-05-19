Eurojackpotissa perjantaina jaossa 120 miljoonaa
19.5.2026 22:37:25 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa pelin suurin mahdollinen voitto 120 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin kierroksen 21/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 36, 37, 39 ja 47. Tähtinumerot ovat 5 ja 6.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 1 205 258 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan ja yksi Norjaan.
5+0-tuloksia löytyi 11 kappaletta. Rivin arvoksi tuli tänään 155 487 euroa. Voitoista kuusi osui Saksaan, kaksi Puolaan, kaksi Norjaan ja yksi Ruotsiin.
Suomen suurin voitto saavutettiin 4+2-tuloksella, joita löytyi maastamme yksi kappale. Tällä osumalla sai tänä iltana 6 003 euroa.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 1 7 7 3 1 0 4. Arvonnassa löytyi kolme 6 oikein -tulosta, joista kaksi oli pelattu tuplattuna. 40 000 euron voitot menivät tuusulalaiselle nettipelaajalle, joka oli pelannut rivinsä Veikkaus-sovelluksella sekä Kuopion Kolmisopin Tokmannilla pelattuun viiden osuuden porukkapeliin. 20 000 euron voitto osui Neste Muhoksella rivinsä pelanneelle.
Milli-pelin oikea rivi on 8, 9, 16, 17, 35, 38 ja lisänumero 23. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa.
Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Nizza 77. Tonneja voitettiin seitsemän kappaletta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
