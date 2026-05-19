Rohkeasti kohti kasvua – Finland Investment Institute yhdistää toimijat investointiympäristön kehittämiseksi
20.5.2026 08:46:34 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Kansainvälinen kilpailu pääomasta on kovempaa kuin koskaan. Uusi Finland Investment Institute kytkee elinkeinoelämän, poliittisten päättäjien, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien näkemykset akateemiseen huippututkimukseen. Tavoitteena on rakentaa tutkimuksen kautta Suomesta entistä houkuttelevampi investointiympäristö.
Investointien houkuttelu vaatii nykyistä syvempää ymmärrystä investointiympäristön dynaamisista tekijöistä: lupaprosessien nopeudesta, sääntelyn ennakoitavuudesta, osaamispääoman saatavuudesta sekä siitä, miten rahoituspääoma löytää tiensä uusiin hankkeisiin.
Tähän haasteeseen vastaa Finland Investment Institute (FII) eli Kansallinen investointi-instituutti, jonka perustamisessa aloitteentekijöitä ovat olleet Vaasan yliopiston lisäksi Borenius, Sitra ja muut kotimaiset avaintoimijat, joille Suomen investointiympäristön kehittäminen on sydämen asia. Instituutti on sekä tutkimusyksikkö että dynaaminen alusta, joka purkaa investointien esteitä ja luo yhteistä tilannekuvaa tutkijoiden, yritysjohtajien, rahoittajien, virkamiesten ja yhteiskunnallisten päättäjien välille.
Finland Investment Institute luo parempaa ymmärrystä investointien edellytyksistä. Instituutti perustetaan Vaasan yliopistoon, ja se on samalla yliopiston uusi monitieteinen tutkimusalusta.
Instituutin toiminta käynnistyy 20. toukokuuta järjestettävällä avajaisseminaarilla. Työ saa jatkoa yliopiston järjestämässä SuomiAreena-keskustelussa 23. kesäkuuta sekä Sitran kanssa yhteistyössä järjestettävässä asiantuntijatilaisuudessa Wasa Future Festivalilla elokuussa.
– Kansainvälinen kilpailu investoinneista on kiristynyt. Kansallisen talouskasvun vahvistamiseksi on tarkasteltava investointiympäristöä kokonaisvaltaisesti. Investointipäätös ei ole erillinen saareke, vaan ketju, jossa kohtaavat sääntely, osaaminen ja rahoitus. Investointiympäristön vakaus ja ennustettavuus ovat näiden tekijöiden yhteistulos, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.
– Instituutti on perustettu kokoamaan investointiympäristön eri näkökulmat yhteen ja tuomaan ajantasainen tilannekuva päätöksenteon pohjaksi, Martikainen jatkaa.
Finland Investment Institute yhdistää datan ja päätöksenteon
Instituutin työssä korostuu investointien dynamiikka: kyky nähdä, miten globaalit virtaukset vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn. Instituutti tuottaa tutkimusta, laajentaa koulutusta sekä kerää dataa ja indeksejä, jotka tarjoavat strategisia suosituksia mahdollistamaan Suomen nousua takaisin investointikohteiden kärkikastiin.
Instituutin käynnistymistä on valmisteltu tiiviissä vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa.
– Suomi tarvitsee investointeja tulevaisuuteen. Kasvun ja tuottavuuden kannalta ratkaisevaa on, että tutkimus, osaaminen ja uudet ideat muuttuvat nykyistä vahvemmin innovaatioiksi, investoinneiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Finland Investment Institute tuottaa kaivattua tutkittua tietoa siitä, miksi investoinnit syntyvät tai jäävät syntymättä, sanoo Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.
– Menestyvän ja ennustettavan investointiympäristön kehittäminen edellyttää monen eri tekijän yhteispeliä. Suomeen tarvitaan neutraali taho, joka tunnistaa uusia näkökulmia ja aiemmin tutkimattomia aihepiirejä sekä edistää vuoropuhelua investointien kotiuttamisen kannalta keskeisistä teemoista, sanoo Boreniuksen osakas, OTT Casper Herler.
Kansainvälisesti arvostettu rahoituksen professori koordinoimaan instituuttia
Finland Investment Instituten koordinaattoriksi on valittu Vaasan yliopistossa syksyllä aloittava, kansainvälisesti arvostettu rahoituksen professori Bonnie Buchanan, joka tuo mukanaan maailmanluokan osaamista kestävästä rahoituksesta, fintechistä ja tekoälyn roolista investointien vauhdittamisessa.
– Buchananin rooli tutkimuksen ja käytännön investointiympäristön yhteen saattajana on merkityksellinen. Hän tuo yhteen akateemisen huipputason ja käytännön rahoitusmarkkinoiden ymmärryksen tavalla, joka tekee Finland Investment Institutesta ainutlaatuisen toimijan, toteaa Martikainen.
Tervetuloa avajaisseminaariin
Finland Investment Instituten toiminta käynnistyy 20. toukokuuta 2026 Helsingin päärautatieaseman Kellotornin Olympia-salissa kello 14 järjestettävällä avajaisseminaarilla:Millä konkreettisilla toimilla Suomi saa lisää investointeja? Seminaari kokoaa yhteen elinkeinoelämän toimijat, ministeriöiden edustajat ja akateemisen maailman pohtimaan Suomen investointien tulevaisuutta.
Lisätiedot
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
Riikka KalmiSidosryhmä- ja tiedeviestinnän asiantuntijaVaasan yliopisto / Sidosryhmäsuhteet ja vaikuttaminenPuh:0294498231riikka.kalmi@uwasa.fi
